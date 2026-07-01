Hà Nội triển khai khám sức khỏe miễn phí từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7/2026, Thành phố Hà Nội chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân trên quy mô toàn thành phố. Ưu tiên người cao tuổi, khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người ở vùng khó khăn...

Ảnh minh họa.

Chương trình nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, và Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Theo kế hoạch, đối tượng được khám sức khỏe là toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn Thành phố Hà Nội, thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên có xác nhận qua VNeID. Ước tính khoảng 9,2 triệu người và được chia thành 5 nhóm.

Trong đó, việc tổ chức khám sức khỏe cho nhóm người cao tuổi, khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người dân ở khu vực khó khăn (gần 1,7 triệu người) do Ủy ban nhân dân phường, xã tổ chức khám.

Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (gần 2,3 triệu người) thông qua sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục và trạm y tế. Dự kién tổ chức khám từ tháng 9 năm nay.

Người lao động đang làm việc theo hợp đồng (gần 2,9 triệu người), do cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ.

Các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý (khoảng 300.000 người) do cơ quan chủ quản thực hiện.

Nhóm còn lại là người dân không thuộc các nhóm trên (hơn 2 triệu người), sẽ được Ủy ban nhân dân phường, xã tổ chức khám sức khỏe miễn phí theo kế hoạch của địa phương.

Nội dung khám sức khỏe định kỳ được xây dựng theo từng nhóm tuổi. Với trẻ dưới 6 tuổi được đánh giá toàn diện về thể chất, dinh dưỡng, phát triển tinh thần - vận động. Trẻ được kiểm tra tình trạng tiêm chủng và sàng lọc nguy cơ tự kỷ đối với nhóm tuổi phù hợp.

Người từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi được khám thể lực, các chuyên khoa nhi khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, và các nội dung chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế.

Người từ 18 tuổi trở lên, được khám thể lực và các chuyên khoa, xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang tim phổi thẳng.

Với người lao động thực hiện theo nhóm tuổi, đối với lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản; ngành nghề đặc thù theo quy định chuyên ngành.

Sở Y tế đã hướng dẫn chuyên môn khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố, gồm 12 bệnh là tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư đại - trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm, rối loạn tâm thần do rượu.

Ngay từ ngày 1/7, ưu tiên khám trước cho nhóm người cao tuổi, khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, mắc bệnh mạn tính, vùng khó khăn; nhóm lao động tự do, buôn bán…, và trẻ em dưới 6 tuổi.

Đặc biệt, tập trung ưu tiên khám sức khỏe cho người dân tại 16 phường, xã ven Sông Hồng, gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phủ, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Sở Y tế phân công các bệnh viện, phòng khám đa khoa trực tiếp cử bác sĩ khám và hỗ trợ trang thiết bị cho các trạm y tế như các bệnh viện: Thanh Nhàn, Đức Giang, Xanh Pôn, Hòe Nhai, Lão khoa Hà Nội, đa khoa Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín, Mê Linh… để đảm bảo công tác khám được hiệu quả nhất.

Sở Y tế cũng hướng dẫn các xã, phường rà soát, lập danh sách khám để làm căn cứ tổ chức khám và mời đối tượng tham gia khám, tránh bỏ sót đối tượng thụ hưởng chính sách cũng như tránh trùng lặp đối tượng.

Theo ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí chính thức được triển khai đồng loạt trên toàn thành phố, đánh dấu bước khởi đầu cho một chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội.

Chương trình không chỉ góp phần phát hiện sớm bệnh tật, mà còn hiện thực hóa mục tiêu để mỗi người dân Thủ đô đều được quản lý sức khỏe chủ động, toàn diện và liên tục theo vòng đời, nâng cao chất lượng sống, đảm bảo an sinh bền vững.

Sở Y tế đã phân công 44 bệnh viện, phòng khám đa khoa trực thuộc trạm y tế phường, xã đủ điều kiện khám sức khỏe, khám sàng lọc hỗ trợ 126 trạm y tế. Đồng thời, phân công 7 bệnh viện chuyên khoa thực hiện hỗ trợ các trạm y tế khi có yêu cầu.