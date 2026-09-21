Siết chặt điểm cộng IELTS, đảm bảo công bằng trong tuyển sinh
ĐĐỗ Như
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Theo dự thảo, từ năm 2027 không còn điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc tiêu chí bổ sung. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định cách nói “bỏ điểm cộng IELTS”, “không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ” là không chính xác...
Trong dự thảo Thông tư sửa đổi quy chế tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất “không sử
dụng điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu
chí bổ sung”. Nhiều phụ huynh lo lắng học sinh đã đầu tư thời gian, chi phí học
ngoại ngữ sẽ bị thiệt; thậm chí việc không cộng điểm có thể làm giảm động lực
học tiếng Anh.
Trao đổi với báo chí ngày 21/9, ông Nguyễn Tiến Thảo (Vụ trưởng Vụ
Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết cách nói “bỏ IELTS” hoặc
“không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ” là không chính xác. Dự thảo không loại bỏ
chứng chỉ ngoại ngữ khỏi tuyển sinh và cũng không phủ nhận thành tích học sinh
giỏi.
Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được sử dụng để quy đổi, thay thế
điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai; chứng minh
yêu cầu ngoại ngữ đầu vào của chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài; hoặc
được xem xét công nhận học phần, chuẩn đầu ra theo quy định.
Thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế vẫn được
xét tuyển thẳng nếu đáp ứng điều kiện của quy chế. Xét tuyển thẳng cũng không
tính vào giới hạn ba phương thức của mỗi ngành từ năm 2027.
Nội dung đề xuất thay đổi là không cộng thêm điểm ngoài
thang đánh giá chính do từng trường tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích
hoặc tiêu chí bổ sung.
"Nguyên tắc là một năng lực phải được đánh giá đúng vị
trí, ghi nhận một lần và theo cùng quy tắc đối với mọi thí sinh dự tuyển vào
cùng một ngành.", đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.
Theo đó, nếu ngoại ngữ là năng lực đầu vào cần thiết, cơ sở đào tạo
phải đưa ngoại ngữ thành một hợp phần chính thức của phương thức xét tuyển. Thí
sinh có thể dùng điểm thi hoặc chứng chỉ được quy đổi tương đương.
Ngược lại,
nếu ngành chỉ xét toán, vật lý và hóa học, việc cộng thêm điểm vì có chứng chỉ
tiếng Anh sẽ đưa một tiêu chí không thuộc yêu cầu đầu vào vào để thay đổi thứ
tự thí sinh.
Trường hợp tổ hợp đã có môn tiếng Anh mà thí sinh lại tiếp
tục được cộng điểm nhờ chứng chỉ tiếng Anh cũng phát sinh bất hợp lý vì cùng
năng lực ngoại ngữ được ghi nhận hai lần. Chứng chỉ có chức năng xác nhận năng
lực, không mặc nhiên là một khoản điểm thưởng trong mọi ngành học.
Lý giải thêm về nguyên nhân phải rà soát chặt việc sử dụng chứng chỉ
và điểm cộng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học nhấn mạnh một ngành, chương trình
đào tạo phải có tiêu chí tuyển sinh thống nhất và điểm đầu vào giữa các phương
thức phải tương đương.
Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, từ năm 2023, Bộ đã yêu cầu quy
đổi tương đương để giảm chênh lệch; năm 2026 tiếp tục khống chế điểm cộng tối
đa 10% tổng điểm xét tuyển. Tuy nhiên, khi mỗi trường tự quy đổi và tự xác định
điểm cộng, sự khác biệt vẫn lớn. Vì vậy, đề xuất bỏ điểm cộng không phải thay
đổi đột ngột về định hướng, mà là bước tiếp theo của lộ trình kiểm soát và
chuẩn hóa.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học nhấn mạnh công bằng trong
tuyển sinh không phải là chia đều lợi thế, mà là bảo đảm thí sinh cùng dự tuyển
vào một ngành được đánh giá bằng cùng tiêu chí. Có hai cách thức đang gây mất
công bằng và đã là bất cập thì cần thiết phải xử lý tháo gỡ điểm nghẽn ngay.
Thứ nhất, ngành không yêu cầu ngoại ngữ nhưng thí sinh có
chứng chỉ tiếng Anh vẫn được cộng điểm.
Chẳng hạn, với ngành chỉ xét toán, vật lý và hóa học, một
thí sinh có kết quả ba môn cao hơn vẫn có thể trượt trước thí sinh có điểm
chuyên môn thấp hơn nhưng được cộng chứng chỉ. Quyền sử dụng chứng chỉ của một
người không thể làm mất quyền được đánh giá công bằng của người còn lại.
Thứ hai, tổ hợp đã có môn tiếng Anh nhưng chứng chỉ tiếng
Anh tiếp tục được dùng để cộng thêm điểm. Khi đó, năng lực ngoại ngữ vừa được
phản ánh trong điểm tổ hợp, vừa tạo thêm lợi thế ngoài thang đo.
Thống kê hiện nay nhiều ngành điểm chuẩn khoảng 28 nhưng cho
cộng tới 1,5 điểm, khiến hàng nghìn thí sinh đạt 26,5-28 điểm vẫn không trúng
tuyển chỉ vì không có điều kiện thi chứng chỉ có chi phí cao.
"Đây là vấn đề cấp
bách liên quan trực tiếp đến công bằng và cần được điều chỉnh ngay. Tự chủ
tuyển sinh phải đi cùng trách nhiệm giải trình và không thể hợp thức hóa một
tiêu chí làm sai lệch cạnh tranh giữa các thí sinh", ông Nguyễn Tiến Thảo nói thêm.
Dữ liệu tuyển sinh năm 2026 cho thấy hơn 37.300 thí sinh sử
dụng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm; trong đó trên 35.900 thí sinh sử
dụng IELTS. IELTS 6.0 là mức phổ biến nhất, với 8.318 thí sinh, nhưng được các
trường quy định thành 26 mức điểm cộng khác nhau.
Ở nhóm ngành thuộc tốp 5% điểm chuẩn cao, có ngưỡng tham
chiếu 26,09/30, hơn 30% người nhập học có điểm cộng; tỷ lệ này ở nhóm ngoài tốp
25% là 9,51%.
Trong ba phương thức không có cấu phần ngoại ngữ riêng gồm
xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và kết hợp hai kết quả, 51,42% thí
sinh có điểm cộng có điểm gốc thấp hơn mức trúng tuyển của ngành.
Các con số này không xác định được từng cặp thí sinh bị thay
thế, nhưng cho thấy điểm cộng có thể trở thành yếu tố quyết định kết quả tại
các ngành cạnh tranh cao, tạo sự bất bình đẳng trong tuyển sinh.
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