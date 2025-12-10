Đề xuất cấm thành lập các quỹ xã hội, quỹ từ thiện để nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 10/12/2025
Phúc Minh
10/12/2025, 10:14
Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định cấm việc thành lập, tổ chức các hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện để thực hiện việc nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư nhằm để đảm bảo việc các quỹ hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và vì mục tiêu phi lợi nhuận...
Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Hồ sơ do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng.
Bộ Nội vụ cho biết việc xây dựng Nghị định nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp sau khi sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện. Đồng thời, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản tại quỹ xã hội, quỹ từ thiện hiệu quả, công khai, minh bạch.
Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về phạm vi hoạt động của quỹ để làm rõ phạm vi hoạt động của các quỹ theo địa giới hành chính gồm: quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh; quỹ hoạt động trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quỹ hoạt động trong phạm vi xã, phường, đặc khu phù hợp với chủ trương của Đảng, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã.
Đặc biệt, bổ sung quy định về việc cấm việc thành lập, tổ chức các hoạt động của quỹ để thực hiện việc nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư nhằm để đảm bảo việc các quỹ hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và vì mục tiêu phi lợi nhuận.
Dự thảo Nghị định không quy định lý lịch tư pháp đối với thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ; công nhận hội đồng quản lý quỹ.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền giải quyết các thủ tục đối với quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết thủ tục đối với quỹ có phạm vi tỉnh, quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh, xã.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết thủ tục đối với quỹ có phạm vi xã để phù hợp với chủ trương của Đảng, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã.
Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định bổ sung quy định trường hợp thành viên Hội đồng quản lý nhiệm kỳ hiện tại của quỹ tiếp tục tham gia Hội đồng quản lý quỹ nhiệm kỳ tiếp theo, thì không cần phiếu lý lịch tư pháp số 1. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức, hoạt động và giảm bớt các chi phi cho quỹ.
Bổ sung quy định để làm rõ quyền đề cử của ban sáng lập, Hội đồng quản lý khi thành lập quỹ và khi hội động quản lý quỹ hết nhiệm kỳ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức, hoạt động của quỹ.
Quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ về việc quỹ tự giải thể và quỹ bị giải thể đảm bảo chặt chẽ, phù hợp thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi đối với việc các quỹ tự giải thể, theo hướng trên cơ sở quỹ đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ về tài sản, tài chính thì cơ quan nhà nước xem xét, giải thể quỹ.
