Xây dựng quy chế tiền thưởng và nâng lương trước thời hạn sau sáp nhập

Hướng dẫn mới của Bộ Nội vụ nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn, chế độ tiền thưởng tại các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp…

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ tiền thưởng.

Theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ, về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm rà soát, ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ, về chế độ tiền thưởng, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng quy chế tiền thưởng của cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình Bộ Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, trả lời chính sách và khảo sát thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ nhận thấy một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn, chế độ tiền thưởng tại các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Do đó, để thực hiện có hiệu quả, thống nhất, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ tiền thưởng, Bộ Nội vụ đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động rà soát, ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc này cần bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

Trong đó, quy định rõ tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với những người có thành tích xuất sắc như nhau. Từ đó, để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Tương tự, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát, xây dựng quy chế tiền thưởng của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP.

Quy chế tiền thưởng cần bảo đảm việc thực chế độ tiền thưởng trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các đối tượng hưởng lương thuộc phạm vi quản lý, kịp thời động viên, khích lệ, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.