Xây dựng quy chế tiền thưởng và nâng lương trước thời hạn sau sáp nhập

Thứ Tư, 10/12/2025
Thu Hằng
10/12/2025, 09:51
Hướng dẫn mới của Bộ Nội vụ nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn, chế độ tiền thưởng tại các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp…
Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ tiền thưởng.
Theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ, về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm rà soát, ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Đồng thời, theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ, về chế độ tiền thưởng, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng quy chế tiền thưởng của cơ quan, đơn vị.
Trong quá trình Bộ Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, trả lời chính sách và khảo sát thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ nhận thấy một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn, chế độ tiền thưởng tại các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Do đó, để thực hiện có hiệu quả, thống nhất, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ tiền thưởng, Bộ Nội vụ đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động rà soát, ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc này cần bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-BNV.
Trong đó, quy định rõ tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với những người có thành tích xuất sắc như nhau. Từ đó, để làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.
Tương tự, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập rà soát, xây dựng quy chế tiền thưởng của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP.
Quy chế tiền thưởng cần bảo đảm việc thực chế độ tiền thưởng trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các đối tượng hưởng lương thuộc phạm vi quản lý, kịp thời động viên, khích lệ, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) xây dựng cơ chế đảm bảo quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Quan điểm đã chuyển từ "tự chủ là tự lo" sang cơ chế nhà nước và cơ sở giáo dục đại học cùng chăm lo cho sự phát triển của giáo dục đại học...
Từ ngày 1/7/2026, viên chức sẽ được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp. Họ cũng được hành nghề với tư cách cá nhân nếu pháp luật về ngành, lĩnh vực không cấm, bảo đảm không xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và không vi phạm đạo đức nghề nghiệp...
Theo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ được tự xác định doanh thu hàng năm để kê khai và nộp thuế. Quy định mới này giúp đơn giản hóa thủ tục; tạo thuận lợi cho quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế…
Luật Giáo dục có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đã quy định không cấp bằng trung học cơ sở, và thay bằng hoàn thành chương trình trung học cơ sở hoặc tương đương. Các loại văn bằng, chứng chỉ sẽ được cấp dưới dạng bản giấy hoặc bản số, nhằm thúc đẩy triển khai các chủ trương về chuyển đổi số trong giáo dục...
Quốc hội giao Chính phủ xây dựng lộ trình nâng phụ cấp ưu đãi nghề tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, với mức tối thiểu 70% đối với giáo viên, tối thiểu 30% đối với nhân viên, và 100% đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo...
