Mạo danh, làm giả văn bản, con dấu Bộ Nội vụ để lừa đảo lao động muốn đi Hàn Quốc

Đối tượng lừa đảo đã mạo danh, làm giả con dấu Bộ Nội vụ và giả mạo chữ ký của Lãnh đạo Bộ thông báo cho người lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc. Đồng thời, yêu cầu người lao động nộp các khoản tiền nhằm lừa đảo thu tiền bất hợp pháp của người lao động…

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa thông tin về hành vi mạo danh, lừa đảo thu tiền bất hợp pháp của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

Theo đó, gần đây tiếp tục xuất hiện đối tượng mạo danh Trung tâm Lao động ngoài nước, làm giả con dấu Bộ Nội vụ và giả mạo chữ ký của Lãnh đạo Bộ thông báo cho người lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc và yêu cầu người lao động nộp các khoản tiền nhằm lừa đảo thu tiền bất hợp pháp của người lao động.

Văn bản giả mạo con dấu của Bộ Nội vụ. Ảnh: Trung tâm Lao động ngoài nước.

Trung tâm Lao động ngoài nước khẳng định, đây không phải là văn bản do đơn vị này phát hành. Danh sách người lao động không có tên trong cơ sở dữ liệu người lao động đăng ký tham gia các Chương trình phi lợi nhuận Trung tâm Lao động ngoài nước triển khai.

Các thông tin chính thống được Trung tâm Lao động ngoài nước đăng tải công khai, đầy đủ trên website của: Trung tâm Lao động ngoài nước – Bộ Nội vụ: colab.moha.gov.vn; Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ Nội vụ: dolab.moha.gov.vn

Trung tâm Lao động ngoài nước thông tin để người lao động biết, phòng tránh các hành vi trên của các đối tượng lừa đảo.

Trường hợp người lao động đã bị các đối tượng lừa đảo thu tiền bất hợp pháp, đề nghị người lao động trình báo với cơ quan Công an. Đồng thời, thông báo cho Trung tâm Lao động ngoài nước để phối hợp xác minh, làm rõ.