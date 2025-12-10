Mạo danh, làm giả văn bản, con dấu Bộ Nội vụ để lừa đảo lao động muốn đi Hàn Quốc

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 10/12/2025
Nhật Dương
10/12/2025, 09:50
Đối tượng lừa đảo đã mạo danh, làm giả con dấu Bộ Nội vụ và giả mạo chữ ký của Lãnh đạo Bộ thông báo cho người lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc. Đồng thời, yêu cầu người lao động nộp các khoản tiền nhằm lừa đảo thu tiền bất hợp pháp của người lao động…
Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa thông tin về hành vi mạo danh, lừa đảo thu tiền bất hợp pháp của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.
Theo đó, gần đây tiếp tục xuất hiện đối tượng mạo danh Trung tâm Lao động ngoài nước, làm giả con dấu Bộ Nội vụ và giả mạo chữ ký của Lãnh đạo Bộ thông báo cho người lao động xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc và yêu cầu người lao động nộp các khoản tiền nhằm lừa đảo thu tiền bất hợp pháp của người lao động.
Trung tâm Lao động ngoài nước khẳng định, đây không phải là văn bản do đơn vị này phát hành. Danh sách người lao động không có tên trong cơ sở dữ liệu người lao động đăng ký tham gia các Chương trình phi lợi nhuận Trung tâm Lao động ngoài nước triển khai.
Các thông tin chính thống được Trung tâm Lao động ngoài nước đăng tải công khai, đầy đủ trên website của: Trung tâm Lao động ngoài nước – Bộ Nội vụ: colab.moha.gov.vn; Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ Nội vụ: dolab.moha.gov.vn
Trung tâm Lao động ngoài nước thông tin để người lao động biết, phòng tránh các hành vi trên của các đối tượng lừa đảo.
Trường hợp người lao động đã bị các đối tượng lừa đảo thu tiền bất hợp pháp, đề nghị người lao động trình báo với cơ quan Công an. Đồng thời, thông báo cho Trung tâm Lao động ngoài nước để phối hợp xác minh, làm rõ.
Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) xây dựng cơ chế đảm bảo quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Quan điểm đã chuyển từ "tự chủ là tự lo" sang cơ chế nhà nước và cơ sở giáo dục đại học cùng chăm lo cho sự phát triển của giáo dục đại học...
Từ ngày 1/7/2026, viên chức sẽ được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp. Họ cũng được hành nghề với tư cách cá nhân nếu pháp luật về ngành, lĩnh vực không cấm, bảo đảm không xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và không vi phạm đạo đức nghề nghiệp...
Theo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ được tự xác định doanh thu hàng năm để kê khai và nộp thuế. Quy định mới này giúp đơn giản hóa thủ tục; tạo thuận lợi cho quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế…
Luật Giáo dục có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đã quy định không cấp bằng trung học cơ sở, và thay bằng hoàn thành chương trình trung học cơ sở hoặc tương đương. Các loại văn bằng, chứng chỉ sẽ được cấp dưới dạng bản giấy hoặc bản số, nhằm thúc đẩy triển khai các chủ trương về chuyển đổi số trong giáo dục...
Quốc hội giao Chính phủ xây dựng lộ trình nâng phụ cấp ưu đãi nghề tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, với mức tối thiểu 70% đối với giáo viên, tối thiểu 30% đối với nhân viên, và 100% đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: