Thứ Bảy, 06/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Đề xuất đánh thuế 0,1% với chuyển nhượng tài sản số

Nam Anh

06/09/2025, 20:38

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số (tài sản ảo, tài sản mã hóa...) đề nghị áp dụng mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần giao dịch như đối với chuyển nhượng chứng khoán hiện nay…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, trong đó thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số.

Bộ Tài chính cho biết nội dung quy định cụ thể các loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như Luật hiện hành về cơ bản là phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế xã hội và các hình thức hoạt động trong đời sống dân cư, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế nói chung.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội và các hình thức hoạt động kinh doanh mới đã phát sinh một số khoản thu nhập khác của cá nhân ngoài các loại thu nhập chịu thuế đã được quy định nêu trên và thường là các khoản thu nhập khác có tính chất đặc thù như thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, quyền tài sản, gồm: chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn"; chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá (cùng với xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá); giao dịch tài sản số (tài sản ảo, tài sản mã hóa),...

https://vneconomy.vn/viet-nam-co-the-cap-phep-5-san-giao-dich-tai-san-so.htm

Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, quyền tài sản này cũng có bản chất giống với một số khoản thu nhập không thường xuyên (thu nhập vãng lai) đang thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hiện nay như thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại...

Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), các loại thu nhập khác bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng tên miền Internet quốc gia Việt Nam ".vn"; thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ các – bon, trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá (cùng với xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá); thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số (tài sản ảo, tài sản mã hóa); thu nhập từ quyền sử dụng, quyền sở hữu, chuyển nhượng tài sản khác do Chính phủ quy định.

Bộ Tài chính cho biết thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập khác được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Trong đó, thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh thu nhập; thuế suất 5% (tương đồng như thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại hiện nay).

Riêng đối với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số (tài sản ảo, tài sản mã hóa...) trên sàn giao dịch quản lý minh bạch, công khai về giá và với tần suất thường xuyên, đề nghị áp dụng mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần giao dịch như đối với chuyển nhượng chứng khoán hiện nay.

Từ khóa:

bitcoin blockchain Ethereum kinh tế số stablecoin tài sản mã hóa tài sản số

Đọc thêm

Quỹ NAFOSTED phân bổ 2.500 tỷ đồng ngân sách cho hơn 2.000 đề tài nghiên cứu/năm

Quỹ NAFOSTED phân bổ 2.500 tỷ đồng ngân sách cho hơn 2.000 đề tài nghiên cứu/năm

Trung bình mỗi năm, quỹ NAFOSTED mở mới khoảng 500 đề tài, duy trì 1.500 đề tài chuyển tiếp với tổng kinh phí từ ngân sách Nhà nước lên tới 2.500 tỷ đồng. Trong giai đoạn tới, NAFOSTED đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu chất lượng cao, đưa Việt Nam vào nhóm ba nước dẫn đầu ASEAN về công bố quốc tế/tỷ USD…

Anthropic chặn các công ty Trung Quốc tiếp cận Claude AI bất chấp thiệt hại hàng trăm triệu USD

Anthropic chặn các công ty Trung Quốc tiếp cận Claude AI bất chấp thiệt hại hàng trăm triệu USD

Đây là lần đầu tiên một nhà cung cấp AI của Mỹ áp dụng biện pháp cấm truy cập dựa trên quyền sở hữu doanh nghiệp, thay vì giới hạn theo địa lý hoặc mục đích sử dụng như hạn chế của các công ty AI trước đây...

Một nhà máy Samsung tại Việt Nam đứng thứ ba toàn cầu về doanh thu

Một nhà máy Samsung tại Việt Nam đứng thứ ba toàn cầu về doanh thu

Nửa đầu năm 2025, nhà máy của Samsung tại Thái Nguyên đạt doanh thu 19.677 tỷ won (14,47 tỷ USD), xếp thứ ba trong số các nhà máy sản xuất của tập đoàn Samsung trên toàn cầu…

AI đang “đẩy” ngành công nghiệp bán dẫn phải chuyển mình mạnh mẽ

AI đang “đẩy” ngành công nghiệp bán dẫn phải chuyển mình mạnh mẽ

Nhu cầu về AI gia tăng đã kéo theo yêu cầu cao hơn đối với GPU, TPU và các bộ xử lý. Nhưng AI cũng là lời giải cho nhiều bài toán trong sản xuất bán dẫn…

Lập trung tâm thiết kế tiên tiến lĩnh vực viễn thông và không gian, hàng không vũ trụ tại Việt Nam

Lập trung tâm thiết kế tiên tiến lĩnh vực viễn thông và không gian, hàng không vũ trụ tại Việt Nam

Trung tâm sẽ đóng vai trò nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế trong các lĩnh vực viễn thông và hàng không vũ trụ, cung cấp các dịch vụ thiết kế liên ngành tiên tiến dành cho các khách hàng tổ chức và doanh nghiệp tại thị trường châu Á và Trung Đông...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Phó Thống đốc: mặt bằng lãi suất đang ở mức hợp lý

Tài chính

2

Đề xuất đánh thuế 0,1% với chuyển nhượng tài sản số

Kinh tế số

3

Tây Ninh: “Cửa ngõ” kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu

Thị trường

4

Chi thường xuyên gấp 2,4 lần chi đầu tư phát triển trong 8 tháng

Tài chính

5

Tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch tháng 8 tăng cao

Thị trường

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: