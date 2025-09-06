Đề xuất đánh thuế 0,1% với chuyển nhượng tài sản số

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số (tài sản ảo, tài sản mã hóa...) đề nghị áp dụng mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần giao dịch như đối với chuyển nhượng chứng khoán hiện nay…

Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, trong đó thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số.

Bộ Tài chính cho biết nội dung quy định cụ thể các loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như Luật hiện hành về cơ bản là phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế xã hội và các hình thức hoạt động trong đời sống dân cư, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế nói chung.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội và các hình thức hoạt động kinh doanh mới đã phát sinh một số khoản thu nhập khác của cá nhân ngoài các loại thu nhập chịu thuế đã được quy định nêu trên và thường là các khoản thu nhập khác có tính chất đặc thù như thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, quyền tài sản, gồm: chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn"; chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá (cùng với xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá); giao dịch tài sản số (tài sản ảo, tài sản mã hóa),...

Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, quyền tài sản này cũng có bản chất giống với một số khoản thu nhập không thường xuyên (thu nhập vãng lai) đang thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hiện nay như thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại...

Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), các loại thu nhập khác bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng tên miền Internet quốc gia Việt Nam ".vn"; thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ các – bon, trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá (cùng với xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá); thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số (tài sản ảo, tài sản mã hóa); thu nhập từ quyền sử dụng, quyền sở hữu, chuyển nhượng tài sản khác do Chính phủ quy định.

Bộ Tài chính cho biết thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập khác được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Trong đó, thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh thu nhập; thuế suất 5% (tương đồng như thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại hiện nay).

Riêng đối với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số (tài sản ảo, tài sản mã hóa...) trên sàn giao dịch quản lý minh bạch, công khai về giá và với tần suất thường xuyên, đề nghị áp dụng mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần giao dịch như đối với chuyển nhượng chứng khoán hiện nay.