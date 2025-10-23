Thứ Năm, 23/10/2025

Kinh tế số

Đề xuất doanh nghiệp công nghệ có doanh thu từ 1 tỷ USD sẽ được công nhận ngang tầm quốc tế

Bạch Dương

23/10/2025, 09:51

Tuy nhiên, mục tiêu doanh thu chỉ là một trong những tiêu chí mà doanh nghiệp công nghệ số phải đáp ứng để được công nhận ngang tầm quốc tế...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Bộ tiêu chí để xác định Doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến, nhằm thực hiện mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, mục tiêu ban hành Bộ tiêu chí nhằm đặt ra thước đo để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phấn đấu, thúc đẩy nâng cao năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo dự thảo, doanh nghiệp công nghệ số sẽ được công nhận là ngang tầm các nước tiên tiến khi đáp ứng bộ tiêu chí sau. 

Thứ nhất, doanh nghiệp phải được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam, có ngành, nghề kinh doanh chính trong lĩnh vực công nghệ số. Trường hợp là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì phía Việt Nam phải sở hữu tối thiểu 51% tổng vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thứ hai, doanh nghiệp phải có tổng doanh thu trong năm gần nhất đạt tối thiểu 1 tỷ USD.

Thứ ba, số lượng lao động tính đến ngày 31 tháng 12 của năm gần nhất đạt tối thiểu 5.000 người.

Thứ tư, doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí về năng lực nghiên cứu và phát triển. Theo đó, doanh nghiệp phải có tối thiểu 1 tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trực thuộc doanh nghiệp công nghệ số.

Tỷ lệ chi cho R&D trên tổng doanh thu của doanh nghiệp công nghệ số trong năm gần nhất đạt tối thiểu 6% và có tối thiểu 1 bằng sáng chế được cấp bởi một trong năm cơ quan sở hữu trí tuệ uy tín trên thế giới là: USPTO, EPO, JPO, KIPO, CNIPA.

Thứ năm, doanh nghiệp phải có chi nhánh hoặc công ty con tại nước ngoài (khuyến khích tại các nước phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm các nước G7, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore) tính đến thời điểm 31/12 của năm gần nhất. Doanh thu từ thị trường quốc tế đạt tối thiểu 10% tổng doanh thu trong năm gần nhất.

Bộ tiêu chí được kỳ vọng thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực tài chính vững mạnh, trình độ công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, ngang tầm các doanh nghiệp công nghệ số của các nước tiên tiến.

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ sở để Nhà nước ưu tiên tập trung hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đáp ứng Bộ tiêu chí, từng bước phát triển trở thành doanh nghiệp lớn đủ năng lực để giải quyết các bài toán lớn của quốc gia, tiên phong đi đầu, dẫn dắt các doanh nghiệp khác của Việt Nam cùng phát triển, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam.

chuyển đổi số doanh nghiệp công nghệ số đổi mới sáng tạo hệ sinh thái công nghệ kinh tế số năng lực khoa học công nghệ R&D

Đọc thêm

Mục tiêu ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ đóng góp ít nhất 35% giá trị GDP vào năm 2035

Mục tiêu ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ đóng góp ít nhất 35% giá trị GDP vào năm 2035

Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu đến năm 2035, phấn đấu tỉ trọng các ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ đóng góp ít nhất 35% giá trị GDP, đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước có hệ thống sở hữu trí tuệ tiên tiến trên thế giới...

Hà Nội cần đổi mới tư duy nghiên cứu và phát triển ngành bán dẫn

Hà Nội cần đổi mới tư duy nghiên cứu và phát triển ngành bán dẫn

Với nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần xác định rõ định hướng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu – phát triển (R&D) và nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ, sở hữu trí tuệ...

Tam giác lithium ở Mỹ Latinh

Tam giác lithium ở Mỹ Latinh "biến dạng" sau cơn sốt khai thác "vàng trắng"

Khi giá lithium lao dốc và nhu cầu xe điện chững lại, nhiều thị trấn khai thác mỏ từng sầm uất ở Argentina, Chile và Bolivia hiện đang rơi vào cảnh lao đao…

Quy định quản lý, sử dụng dữ liệu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Quy định quản lý, sử dụng dữ liệu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 22/2025/TT-BKHCN quy định về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẽ, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Vương quốc Anh và Mỹ cùng ngăn chặn lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á

Vương quốc Anh và Mỹ cùng ngăn chặn lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á

Sự can thiệp được kỳ vọng sẽ chặn đứng dòng tiền phi pháp, đồng thời làm suy yếu cấu trúc tài chính của các đường dây tội phạm, trong đó khu vực Đông Á và Đông Nam với thiệt hại ước tính 37 tỷ USD trong năm 2023…

Y tế thông minh trong thời đại AI

eMagazine

Y tế thông minh trong thời đại AI

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

eMagazine

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

eMagazine

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

1

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Dân sinh

2

Thương hiệu wellness cần làm gì khi thị trường bão hòa?

Sức khỏe

3

Cục Thuế mở giai đoạn “thử nghiệm thực hành” cho hộ kinh doanh sau khi xoá bỏ thuế khoán

Thuế

4

Đấu giá bốn khu "đất vàng" hơn 750 tỷ đồng tại Ninh Bình

Bất động sản

5

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa

Tiêu điểm

VnEconomy