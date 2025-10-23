Đề xuất doanh nghiệp công nghệ có doanh thu từ 1 tỷ USD sẽ được công nhận ngang tầm quốc tế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Bạch Dương
23/10/2025, 09:51
Tuy nhiên, mục tiêu doanh thu chỉ là một trong những tiêu chí mà doanh nghiệp công nghệ số phải đáp ứng để được công nhận ngang tầm quốc tế...
Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Bộ tiêu chí để xác định Doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến, nhằm thực hiện mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, mục tiêu ban hành Bộ tiêu chí nhằm đặt ra thước đo để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phấn đấu, thúc đẩy nâng cao năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Theo dự thảo, doanh nghiệp công nghệ số sẽ được công nhận là ngang tầm các nước tiên tiến khi đáp ứng bộ tiêu chí sau.
Thứ nhất, doanh nghiệp phải được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam, có ngành, nghề kinh doanh chính trong lĩnh vực công nghệ số. Trường hợp là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì phía Việt Nam phải sở hữu tối thiểu 51% tổng vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Thứ hai, doanh nghiệp phải có tổng doanh thu trong năm gần nhất đạt tối thiểu 1 tỷ USD.
Thứ ba, số lượng lao động tính đến ngày 31 tháng 12 của năm gần nhất đạt tối thiểu 5.000 người.
Thứ tư, doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí về năng lực nghiên cứu và phát triển. Theo đó, doanh nghiệp phải có tối thiểu 1 tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trực thuộc doanh nghiệp công nghệ số.
Tỷ lệ chi cho R&D trên tổng doanh thu của doanh nghiệp công nghệ số trong năm gần nhất đạt tối thiểu 6% và có tối thiểu 1 bằng sáng chế được cấp bởi một trong năm cơ quan sở hữu trí tuệ uy tín trên thế giới là: USPTO, EPO, JPO, KIPO, CNIPA.
Thứ năm, doanh nghiệp phải có chi nhánh hoặc công ty con tại nước ngoài (khuyến khích tại các nước phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm các nước G7, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore) tính đến thời điểm 31/12 của năm gần nhất. Doanh thu từ thị trường quốc tế đạt tối thiểu 10% tổng doanh thu trong năm gần nhất.
Bộ tiêu chí được kỳ vọng thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực tài chính vững mạnh, trình độ công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, ngang tầm các doanh nghiệp công nghệ số của các nước tiên tiến.
Bên cạnh đó, đây cũng là cơ sở để Nhà nước ưu tiên tập trung hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đáp ứng Bộ tiêu chí, từng bước phát triển trở thành doanh nghiệp lớn đủ năng lực để giải quyết các bài toán lớn của quốc gia, tiên phong đi đầu, dẫn dắt các doanh nghiệp khác của Việt Nam cùng phát triển, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam.
Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu đến năm 2035, phấn đấu tỉ trọng các ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ đóng góp ít nhất 35% giá trị GDP, đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước có hệ thống sở hữu trí tuệ tiên tiến trên thế giới...
Với nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần xác định rõ định hướng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu – phát triển (R&D) và nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ, sở hữu trí tuệ...
Khi giá lithium lao dốc và nhu cầu xe điện chững lại, nhiều thị trấn khai thác mỏ từng sầm uất ở Argentina, Chile và Bolivia hiện đang rơi vào cảnh lao đao…
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 22/2025/TT-BKHCN quy định về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẽ, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: