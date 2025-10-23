Đề xuất doanh nghiệp công nghệ có doanh thu từ 1 tỷ USD sẽ được công nhận ngang tầm quốc tế

Tuy nhiên, mục tiêu doanh thu chỉ là một trong những tiêu chí mà doanh nghiệp công nghệ số phải đáp ứng để được công nhận ngang tầm quốc tế...

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Bộ tiêu chí để xác định Doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến, nhằm thực hiện mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, mục tiêu ban hành Bộ tiêu chí nhằm đặt ra thước đo để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phấn đấu, thúc đẩy nâng cao năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo dự thảo, doanh nghiệp công nghệ số sẽ được công nhận là ngang tầm các nước tiên tiến khi đáp ứng bộ tiêu chí sau.

Thứ nhất, doanh nghiệp phải được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam, có ngành, nghề kinh doanh chính trong lĩnh vực công nghệ số. Trường hợp là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì phía Việt Nam phải sở hữu tối thiểu 51% tổng vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thứ hai, doanh nghiệp phải có tổng doanh thu trong năm gần nhất đạt tối thiểu 1 tỷ USD.

Thứ ba, số lượng lao động tính đến ngày 31 tháng 12 của năm gần nhất đạt tối thiểu 5.000 người.

Thứ tư, doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí về năng lực nghiên cứu và phát triển. Theo đó, doanh nghiệp phải có tối thiểu 1 tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trực thuộc doanh nghiệp công nghệ số.

Tỷ lệ chi cho R&D trên tổng doanh thu của doanh nghiệp công nghệ số trong năm gần nhất đạt tối thiểu 6% và có tối thiểu 1 bằng sáng chế được cấp bởi một trong năm cơ quan sở hữu trí tuệ uy tín trên thế giới là: USPTO, EPO, JPO, KIPO, CNIPA.

Thứ năm, doanh nghiệp phải có chi nhánh hoặc công ty con tại nước ngoài (khuyến khích tại các nước phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm các nước G7, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore) tính đến thời điểm 31/12 của năm gần nhất. Doanh thu từ thị trường quốc tế đạt tối thiểu 10% tổng doanh thu trong năm gần nhất.

Bộ tiêu chí được kỳ vọng thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực tài chính vững mạnh, trình độ công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, ngang tầm các doanh nghiệp công nghệ số của các nước tiên tiến.

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ sở để Nhà nước ưu tiên tập trung hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đáp ứng Bộ tiêu chí, từng bước phát triển trở thành doanh nghiệp lớn đủ năng lực để giải quyết các bài toán lớn của quốc gia, tiên phong đi đầu, dẫn dắt các doanh nghiệp khác của Việt Nam cùng phát triển, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam.