Liên quan đến dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem”, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) kháng cáo bản án 13 năm tù, xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị xem xét cách tính thiệt hại.

Sau hơn 1 tháng xét xử và tuyên án, đến ngày 13/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 9/13 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).

Trong đó, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét cách tính thiệt hại của vụ án về số tiền thất thoát và lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị tòa phúc thẩm đánh giá lại bản chất hành vi và mức độ phạm tội; xem xét giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm bồi thường.

Còn bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý Dự án Vicem) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin giảm trách nhiệm bồi thường và miễn án phí dân sự. Bị cáo Tạ Quang Bửu (cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Vicem) xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán của VNCC) đề nghị xem xét phần định tội danh; xin giảm nhẹ hình phạt, giảm số tiền đền bù.

Có 3 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường gồm bị cáo Trịnh Công Loan (cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem), Trần Bình Trọng và Nguyễn Lâm Cường (cùng cựu Phó Tổng giám đốc VNCC).

Bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem) kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét, sự việc xảy ra từ tháng 9/2010 đến hết năm 2015 nhưng từ tháng 2/2012 bị cáo đã chuyển công tác. Bị cáo mong tòa án ghi nhận và xem xét lại, tránh thiệt thòi cho bị cáo.

Vụ án này liên quan đến dự án Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem. Dự án được đầu tư 1.245 tỷ đồng; khởi công từ năm 2011 đến năm 2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc; sau đó dừng thi công đến nay.

Bên cạnh đó, tòa án cũng nhận được đơn kháng cáo phần quyết định về trách nhiệm dân sự liên quan đến nghĩa vụ bồi thường thiệt hại số tiền hơn 16 tỷ đồng liên quan đến bị cáo Nguyễn Bích Thủy (cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem, bị cáo đã mất và tòa án có quyết định đình chỉ xét xử trách nhiệm hình sự - PV).

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2006–2011, mặc dù các tài liệu thể hiện giá thuê văn phòng và dịch vụ phụ trợ trên thị trường ở mức thấp, song bị cáo Dư Ngọc Long vẫn tham mưu áp dụng mức giá cho thuê và giá dịch vụ cao hơn để tính toán hiệu quả kinh tế, qua đó làm cơ sở đề xuất triển khai Dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem”..

Trên cơ sở đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh đã ký văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án với tổng vốn dự kiến 1.482 tỷ đồng.

Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, mặc dù hồ sơ dự án của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh, song bị cáo Lê Văn Chung và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo triển khai, dẫn tới việc tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo đã gây thất thoát hơn 380 tỷ đồng.

Theo Hội đồng xét xử, trong vụ án này, bị cáo Lê Văn Chung giữ vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định xây dựng dự án.

Bị cáo Chung biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống” nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện lập và triển khai dự án; biết kết quả thẩm định dự án của các đơn vị chức năng chỉ là “hình thức”, không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư…

Ngoài ra, khi thực hiện gói thầu số 19 “thi công tường vây và cọc khoan nhồi” của dự án, các bị cáo đã vi phạm quy định đấu thầu, gây thiệt hại hơn 15 tỷ đồng.