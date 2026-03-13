Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem kháng cáo bản án 13 năm tù, xin giảm nhẹ hình phạt

Sau hơn 1 tháng xét xử và tuyên án, đến ngày 13/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng
cáo của 9/13 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt
Nam (Vicem) và Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).
Trong đó, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành
viên Vicem) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét cách tính thiệt hại
của vụ án về số tiền thất thoát và lãng phí.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) kháng cáo toàn
bộ bản án, đề nghị tòa phúc thẩm đánh giá lại bản chất hành vi và mức độ phạm tội;
xem xét giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm bồi thường.
Còn bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý Dự án
Vicem) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin giảm trách nhiệm bồi thường và miễn
án phí dân sự. Bị cáo Tạ Quang Bửu (cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó
Tổng giám đốc Vicem) xin giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán của VNCC) đề nghị xem xét phần định tội danh; xin giảm nhẹ hình phạt, giảm số tiền đền bù.
Có 3 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án
treo và giảm trách nhiệm bồi thường gồm bị cáo Trịnh Công Loan (cựu thành viên
Hội đồng thành viên Vicem), Trần Bình Trọng và Nguyễn Lâm Cường (cùng cựu Phó Tổng
giám đốc VNCC).
Bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án
Vicem) kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét, sự việc xảy ra từ tháng 9/2010
đến hết năm 2015 nhưng từ tháng 2/2012 bị cáo đã chuyển công tác. Bị cáo mong tòa
án ghi nhận và xem xét lại, tránh thiệt thòi cho bị cáo.
Vụ án này liên quan đến dự án Trung tâm điều hành và giao dịch
thương mại Vicem. Dự án được đầu tư 1.245 tỷ đồng; khởi công từ năm 2011 đến
năm 2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc; sau đó dừng thi công đến nay.
Bên cạnh đó, tòa án cũng nhận được đơn kháng cáo phần quyết định
về trách nhiệm dân sự liên quan đến nghĩa vụ bồi thường thiệt hại số tiền hơn
16 tỷ đồng liên quan đến bị cáo Nguyễn Bích Thủy (cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem, bị cáo đã mất và tòa án có quyết định đình chỉ xét xử trách nhiệm hình sự - PV).
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2006–2011, mặc dù các tài liệu
thể hiện giá thuê văn phòng và dịch vụ phụ trợ trên thị trường ở mức thấp, song
bị cáo Dư Ngọc Long vẫn tham mưu áp dụng mức giá cho thuê và giá dịch vụ cao
hơn để tính toán hiệu quả kinh tế, qua đó làm cơ sở đề xuất triển khai Dự án
“Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem”..
Trên cơ sở đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh đã ký văn bản đề nghị
UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án với tổng vốn dự kiến 1.482
tỷ đồng.
Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, mặc dù hồ sơ dự
án của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh, song bị cáo Lê Văn Chung và Nguyễn Ngọc
Anh vẫn chỉ đạo triển khai, dẫn tới việc tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng
lên 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo đã gây thất thoát hơn 380 tỷ đồng.
Theo Hội đồng xét xử, trong vụ án này, bị cáo Lê Văn Chung giữ
vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định xây dựng dự án.
Bị cáo Chung biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào
được nâng “khống” nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện lập và triển
khai dự án; biết kết quả thẩm định dự án của các đơn vị chức năng chỉ là “hình
thức”, không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, trực tiếp ký quyết định phê
duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư…
Ngoài ra, khi thực hiện gói thầu số 19 “thi công tường vây
và cọc khoan nhồi” của dự án, các bị cáo đã vi phạm quy định đấu thầu, gây thiệt
hại hơn 15 tỷ đồng.
Mức án sơ thẩm:
Nhóm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản
Nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm: Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng
thành viên Vicem) lĩnh án 13 năm tù; Tạ Quang Bửu (cựu thành viên Hội đồng
thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Vicem) lĩnh án 9 năm tù; Trần Bình Trọng và
Nguyễn Lâm Cường (cùng là cựu Phó Tổng giám đốc VNCC) lĩnh án 4 năm tù, Đoàn Thị
Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán của VNCC) lĩnh án 3 năm tù; Trịnh
Công Loan (cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem) lĩnh án 4 năm tù.
Nhóm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả
nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Thành Tâm (Phó trưởng phòng Kế hoạch, Ban Quản
lý dự án Vicem) và Đỗ Đình Thu (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu
tư xây dựng ECON) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Tuyết (Kế
toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng ECON), Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Trưởng
phòng Kinh tế - Kỹ thuật - Kế hoạch Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng ECON) lĩnh
án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Nhóm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản
Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây
hậu quả nghiêm trọng gồm: Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) lĩnh án 15
năm tù, Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý Dự án Vicem) lĩnh án 12 năm 6
tháng tù, Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem) lĩnh án 11
năm tù.