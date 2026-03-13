Thứ Sáu, 13/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem kháng cáo bản án 13 năm tù, xin giảm nhẹ hình phạt

Đỗ Mến

13/03/2026, 17:05

Liên quan đến dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem”, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) kháng cáo bản án 13 năm tù, xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị xem xét cách tính thiệt hại.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 2/2026.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 2/2026.

Sau hơn 1 tháng xét xử và tuyên án, đến ngày 13/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 9/13 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).

Trong đó, bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét cách tính thiệt hại của vụ án về số tiền thất thoát và lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị tòa phúc thẩm đánh giá lại bản chất hành vi và mức độ phạm tội; xem xét giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm bồi thường.

Còn bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý Dự án Vicem) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin giảm trách nhiệm bồi thường và miễn án phí dân sự. Bị cáo Tạ Quang Bửu (cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Vicem) xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán của VNCC) đề nghị xem xét phần định tội danh; xin giảm nhẹ hình phạt, giảm số tiền đền bù.

Có 3 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường gồm bị cáo Trịnh Công Loan (cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem), Trần Bình Trọng và Nguyễn Lâm Cường (cùng cựu Phó Tổng giám đốc VNCC).

Bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem) kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét, sự việc xảy ra từ tháng 9/2010 đến hết năm 2015 nhưng từ tháng 2/2012 bị cáo đã chuyển công tác. Bị cáo mong tòa án ghi nhận và xem xét lại, tránh thiệt thòi cho bị cáo.

Vụ án này liên quan đến dự án Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem. Dự án được đầu tư 1.245 tỷ đồng; khởi công từ năm 2011 đến năm 2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc; sau đó dừng thi công đến nay.

Bên cạnh đó, tòa án cũng nhận được đơn kháng cáo phần quyết định về trách nhiệm dân sự liên quan đến nghĩa vụ bồi thường thiệt hại số tiền hơn 16 tỷ đồng liên quan đến bị cáo Nguyễn Bích Thủy (cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem, bị cáo đã mất và tòa án có quyết định đình chỉ xét xử trách nhiệm hình sự - PV).

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2006–2011, mặc dù các tài liệu thể hiện giá thuê văn phòng và dịch vụ phụ trợ trên thị trường ở mức thấp, song bị cáo Dư Ngọc Long vẫn tham mưu áp dụng mức giá cho thuê và giá dịch vụ cao hơn để tính toán hiệu quả kinh tế, qua đó làm cơ sở đề xuất triển khai Dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem”..

Trên cơ sở đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh đã ký văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án với tổng vốn dự kiến 1.482 tỷ đồng.

Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, mặc dù hồ sơ dự án của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh, song bị cáo Lê Văn Chung và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo triển khai, dẫn tới việc tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo đã gây thất thoát hơn 380 tỷ đồng.

Theo Hội đồng xét xử, trong vụ án này, bị cáo Lê Văn Chung giữ vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định xây dựng dự án.

Bị cáo Chung biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng “khống” nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện lập và triển khai dự án; biết kết quả thẩm định dự án của các đơn vị chức năng chỉ là “hình thức”, không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã được chứng nhận đầu tư…

Ngoài ra, khi thực hiện gói thầu số 19 “thi công tường vây và cọc khoan nhồi” của dự án, các bị cáo đã vi phạm quy định đấu thầu, gây thiệt hại hơn 15 tỷ đồng.

Mức án sơ thẩm:

Nhóm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm: Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem) lĩnh án 13 năm tù; Tạ Quang Bửu (cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Vicem) lĩnh án 9 năm tù; Trần Bình Trọng và Nguyễn Lâm Cường (cùng là cựu Phó Tổng giám đốc VNCC) lĩnh án 4 năm tù, Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán của VNCC) lĩnh án 3 năm tù; Trịnh Công Loan (cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem) lĩnh án 4 năm tù.

Nhóm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Thành Tâm (Phó trưởng phòng Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Vicem) và Đỗ Đình Thu (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng ECON) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Tuyết (Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng ECON), Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật - Kế hoạch Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng ECON) lĩnh án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nhóm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) lĩnh án 15 năm tù, Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý Dự án Vicem) lĩnh án 12 năm 6 tháng tù, Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem) lĩnh án 11 năm tù.

Sai phạm, gây thiệt hại đặc biệt lớn, cựu Chủ tịch Vicem lĩnh án 13 năm tù

22:00, 03/02/2026

Sai phạm, gây thiệt hại đặc biệt lớn, cựu Chủ tịch Vicem lĩnh án 13 năm tù

Cựu TGĐ Vicem bị đề nghị mức án 15-17 năm tù vì những sai phạm nghiêm trọng

17:17, 29/01/2026

Cựu TGĐ Vicem bị đề nghị mức án 15-17 năm tù vì những sai phạm nghiêm trọng

Nhiều cựu lãnh đạo Vicem "hợp tác" nâng khống số liệu tại dự án nghìn tỷ

16:51, 27/01/2026

Nhiều cựu lãnh đạo Vicem

Từ khóa:

lãng phí tài sản sai phạm đấu thầu thất thoát tài sản VICEM

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh: Bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục là điểm tựa an sinh cho người lao động

TP. Hồ Chí Minh: Bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục là điểm tựa an sinh cho người lao động

Những tháng đầu năm 2026, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai đồng bộ thông qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm, qua đó khẳng định vai trò của đơn vị này trong tổ chức thực hiện chính sách và hỗ trợ người lao động.

Yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong toàn quốc phục vụ bầu cử

Yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong toàn quốc phục vụ bầu cử

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tăng cường phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031...

Hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Việc triển khai các tiện ích an sinh xã hội trên VNeID giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, minh bạch, an toàn...

Đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm trong thời gian bầu cử

Đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm trong thời gian bầu cử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu giải quyết chế độ, chính sách và thủ tục hành chính cho người dân kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, tồn đọng hồ sơ trong thời gian diễn ra bầu cử...

TP.HCM sẽ hỗ trợ 80% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo

TP.HCM sẽ hỗ trợ 80% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo

Ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của Nhà nước, người thuộc hộ nghèo trên địa bàn TP. HCM tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hỗ trợ đến 80% mức đóng; hộ cận nghèo 65%...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

eMagazine

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Lòng tham nổi lên, thị trường phân hóa

Chứng khoán

2

Hai tuyến đường ống giúp Saudi Arabia và UAE vận chuyển dầu vòng qua eo biển Hormuz

Thế giới

3

Việt Nam tiến tới xây dựng Luật Vũ trụ

Kinh tế số

4

Dòng tiền “đảo hướng” vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy