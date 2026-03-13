Thứ Sáu, 13/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Ưu đãi khấu trừ 200% chi phí R&D nhưng doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận

Minh Kiệt

13/03/2026, 11:30

Nhiều doanh nghiệp sản xuất linh kiện tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng vẫn gặp khó khi xin hưởng ưu đãi do vướng điều kiện chứng minh sản phẩm và thủ tục hồ sơ phức tạp...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Đây là một trong những vấn đề được nêu trong báo cáo tổng hợp khó khăn, vướng măc liên quan đến các chính sách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phản ánh nhanh hiện trạng thực thi nghị quyết số 68-NQ/TW do Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) vừa công bố.

KHÓ MINH CHỨNG DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Theo phản ánh của các hiệp hội và doanh nghiệp, mặc dù Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 205/2025/NĐ-CP) đã quy định tương đối rõ về khái niệm và các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ, song trên thực tế việc xác định và chứng minh doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này vẫn còn nhiều khó khăn.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thậm chí có giá trị xuất khẩu hàng phụ trợ lên tới hàng chục triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên, khi thực hiện hồ sơ xin hưởng các chính sách ưu đãi, doanh nghiệp gặp vướng mắc trong việc chứng minh sản phẩm thuộc danh mục công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển hoặc chứng minh đáp ứng tiêu chí của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Theo Ban IV, tình trạng này khiến nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận các chính sách hỗ trợ về tín dụng, thuế, đất đai hoặc các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, từ đó làm giảm hiệu quả thực thi của chính sách.

Bên cạnh đó, các điều kiện hồ sơ để được hưởng ưu đãi theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 205/2025/NĐ-CP được cho là vẫn còn một số điểm chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Đơn cử như trường hợp của một doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ nhiều năm trước, khi xin hưởng ưu đãi theo cơ chế dành cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phải chứng minh dự án mở rộng tối thiểu 20% so với quy mô trước đó. Điều này buộc doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung ngành nghề hoặc mở rộng sản xuất.

Trong quá trình thẩm định, doanh nghiệp phải giải trình nhiều nội dung liên quan đến việc mở rộng dự án, như việc dự án cũ chưa kết thúc nhưng đã bổ sung hạng mục sản xuất mới hoặc việc mở rộng có nhằm mục đích hưởng ưu đãi hay không.

Ngoài ra, trong trường hợp trên cùng một khu đất có hai hoạt động sản xuất công nghiệp hỗ trợ khác nhau, doanh nghiệp cũng gặp khó khăn khi đề nghị áp dụng ưu đãi cho cả hai hoạt động.

Sau khi hoàn tất thủ tục điều chỉnh dự án, doanh nghiệp tiếp tục phải thực hiện các thủ tục liên quan như đánh giá tác động môi trường (ĐTM), quá trình này có thể kéo dài gần một năm và phát sinh chi phí đáng kể.

Một số yêu cầu kỹ thuật để chứng minh sản phẩm thuộc danh mục công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cũng được doanh nghiệp cho là chưa phù hợp với thực tế. Theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 205/2025/NĐ-CP, doanh nghiệp cần có chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của Ủy ban Tiêu chuẩn hóa châu Âu (CEN) hoặc tương đương. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết sản phẩm của họ chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, nơi không yêu cầu tiêu chuẩn này.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất linh kiện – vốn là đầu vào cho các doanh nghiệp sản xuất khác – việc đạt chứng nhận CEN thường không cần thiết, trong khi chi phí để đạt các tiêu chuẩn này khá cao và thường phù hợp hơn với các doanh nghiệp sản xuất thành phẩm.

Theo Ban IV, mặc dù hệ thống văn bản đã đưa ra nhiều chính sách nhằm hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhưng trên thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được các ưu đãi này do điều kiện và thủ tục thực hiện còn phức tạp, chưa sát với thực tiễn sản xuất.

VƯỚNG MẮC TRONG ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI CHI PHÍ R&D

Báo cáo cũng phản ánh những khó khăn trong việc thực hiện chính sách cho phép tính chi phí được trừ thuế đối với hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo.

Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP, các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ tối đa 200% so với chi phí thực tế phát sinh.

Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, việc chuẩn bị hồ sơ để được hưởng chính sách ưu đãi này còn gặp nhiều khó khăn do phải tham chiếu đồng thời nhiều văn bản pháp luật khác nhau, gồm Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cùng các nghị định hướng dẫn thi hành.

Trong đó, Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định các điều kiện chi phí được trừ về mặt thuế, trong khi Nghị định số 265/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về nội dung chi và hồ sơ của hoạt động nghiên cứu, phát triển. Tuy nhiên, hiện chưa có hướng dẫn liên thông giữa hai hệ thống quy định này.

Theo doanh nghiệp, điều này khiến quá trình xác định hồ sơ và thủ tục cần thiết để chứng minh chi phí R&D hợp lệ gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, hồ sơ đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển hiện bao gồm nhiều loại tài liệu như báo cáo tiến độ, nhật ký thí nghiệm, báo cáo thử nghiệm, báo cáo nghiệm thu và báo cáo kết quả nghiên cứu. Doanh nghiệp cũng phải cung cấp các minh chứng về kết quả nghiên cứu như sản phẩm mẫu, đơn đăng ký sáng chế, bài báo khoa học hoặc giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ.

Theo các hiệp hội và doanh nghiệp, cách thức quản lý này tương tự cơ chế quản lý các đề tài nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước, trong khi hoạt động R&D trong doanh nghiệp – đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mới – có mức độ rủi ro cao và không phải lúc nào cũng tạo ra kết quả nghiên cứu cụ thể.

Các hiệp hội và doanh nghiệp kiến nghị cơ quan thuế tại các địa phương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp về điều kiện liên quan đến chi phí khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, đề nghị sớm ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 265/2025/NĐ-CP, trong đó quy định rõ quy trình và biểu mẫu để doanh nghiệp triển khai các hoạt động chi cho nghiên cứu và phát triển.

Bên cạnh đó, các hiệp hội và doanh nghiệp cũng kiến nghị đơn giản hóa hồ sơ đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là yêu cầu chứng minh kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, nhằm phù hợp hơn với đặc thù của hoạt động R&D trong doanh nghiệp.

Sắp có Đề án phát triển hệ thống R&D quốc gia cho công nghệ chiến lược

09:16, 02/03/2026

Sắp có Đề án phát triển hệ thống R&D quốc gia cho công nghệ chiến lược

Bộ Khoa học và Công nghệ đang phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm, ưu đãi thuế cho R&D

07:12, 29/10/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ đang phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm, ưu đãi thuế cho R&D

Nghị quyết 68 đã đặt ra ba từ khóa cốt lõi: Niềm tin, được bảo vệ và được tham gia

21:21, 29/05/2025

Nghị quyết 68 đã đặt ra ba từ khóa cốt lõi: Niềm tin, được bảo vệ và được tham gia

Từ khóa:

đầu tư doanh nghiệp kinh tế số Nghị quyết 68/NQ-TW R&D ưu đãi thuế

Đọc thêm

Triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức công trình khẩn cấp

Triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức công trình khẩn cấp

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2095/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội...

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ 18,5% doanh nghiệp vận tải tăng giá vé sau đợt tăng giá xăng dầu

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ 18,5% doanh nghiệp vận tải tăng giá vé sau đợt tăng giá xăng dầu

Giá xăng dầu tăng mạnh do tác động từ xung đột Trung Đông đang làm gia tăng chi phí vận tải, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết đang theo dõi sát diễn biến thị trường; đến nay, khoảng 18,5% đơn vị vận tải trên địa bàn thông báo tăng giá vé...

Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng vốn cho các dự án trọng điểm trong năm 2026

Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng vốn cho các dự án trọng điểm trong năm 2026

Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng trong năm 2026 để triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Các đơn vị liên quan đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và tăng cường giám sát quá trình thực hiện...

Quảng Trị: Tháo “điểm nghẽn” cho dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy 15.000 tỷ đồng

Quảng Trị: Tháo “điểm nghẽn” cho dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy 15.000 tỷ đồng

Khu bến cảng Mỹ Thủy với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng đang được các nhà đầu tư đẩy nhanh triển khai. Tuy nhiên, một số khó khăn về giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý cần được tháo gỡ để bảo đảm tiến độ đưa các bến cảng đầu tiên vào vận hành.

Doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện chính sách đối với phương tiện bay không người lái (UAV)

Doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện chính sách đối với phương tiện bay không người lái (UAV)

Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, việc thực thi các chính sách liên quan đến phương tiện bay không người lái (UAV) hiện vẫn còn nhiều khoảng trống về khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và thủ tục quản lý, ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

eMagazine

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

UAE nỗ lực giữ ổn định thị trường du lịch trong chiến sự

Du lịch

2

Người tiêu dùng Việt chuộng hàng nhãn riêng

Thị trường

3

Các yếu tố hỗ trợ nội tại sẽ giúp thị trường chống chọi tốt hơn rủi ro ngoại biên

Chứng khoán

4

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

5

Doanh nghiệp kiến nghị hoàn thiện chính sách đối với phương tiện bay không người lái (UAV)

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy