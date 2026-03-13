TP.Hồ Chí Minh sơ kết đề án cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn

Báo cáo sơ kết của Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh cho thấy nhiều
hạng mục quan trọng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, thu hút đông đảo người
dân và du khách.
Hoàn thiện chuỗi công
viên ven sông tại Thủ Thiêm
Theo báo cáo trên, việc cải tạo, chỉnh trang bờ Đông sông
Sài Gòn được triển khai theo hai giai đoạn chính. Giai đoạn 1 là đề án cải tạo
không gian đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm, với diện tích khoảng 14
ha, thời gian thực hiện trong ba năm kể từ tháng 11/2023. Giai đoạn 2 là đề án
mở rộng từ cầu Ba Son đến cầu Thủ Thiêm với quy mô khoảng 10 ha, triển khai từ
cuối năm 2024.
Các đề án do UBND Thành phố Thủ Đức (trước đây) chủ trì thực
hiện, với đơn vị triển khai là Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố
Thủ Đức (nay là Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.Hồ Chí
Minh). Toàn bộ các hạng mục được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, huy động
nguồn lực từ doanh nghiệp thay vì sử dụng ngân sách nhà nước.
Đối với giai đoạn 1, khu vực công viên bờ sông Sài Gòn từ cầu
Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm, đến nay đã hoàn thành 12/13 hạng mục với tổng diện
tích khoảng 106.000 m². Các hạng mục nổi bật gồm khuôn viên sinh hoạt cộng đồng,
sân sinh hoạt đa năng, bến tàu, vườn hoa hướng dương, chuỗi bè nổi thủy sinh,
công viên ven sông, cầu đi bộ cải tạo từ cầu Ông Cậy, cùng hệ thống hạ tầng phục
vụ người dân như bãi xe, nhà vệ sinh công cộng và hệ thống camera.
Một hạng mục chưa được triển khai là công viên sinh thái ngập
nước do chi phí đầu tư lớn và chưa vận động được đơn vị tham gia tài trợ. Ngoài
ra, trong quá trình thực hiện còn phát sinh một sân trượt patin khoảng 480 m²
nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.
Đối với giai đoạn 2, công viên Sáng tạo từ cầu Ba Son đến cầu
Thủ Thiêm, hiện đã hoàn thành 7/10 hạng mục với diện tích khoảng 48.000 m². Các
công trình đã đưa vào sử dụng gồm sân sinh hoạt cộng đồng, đường chạy bộ và xe
đạp, sân đa năng, khu thể dục thể thao, nhà điều hành tích hợp dịch vụ tiện ích
và bãi đậu xe.
Một số hạng mục chưa hoàn tất như bến tàu thủy, cầu cảnh
quan và hệ thống chòi nghỉ, chủ yếu do vướng thủ tục đầu tư hoặc điều kiện địa
chất phức tạp.
Tạo điểm nhấn cảnh
quan đô thị, thu hút đông đảo người dân
Theo đánh giá của Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh, sau khi đưa
vào hoạt động, công viên bờ sông Sài Gòn và công viên Sáng tạo đã nhanh chóng
trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng hấp dẫn tại khu vực Thủ Thiêm. Các
công trình không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị mà còn tạo thêm không
gian công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.
Nhiều hạng mục tạo điểm nhấn cảnh quan như cánh đồng hoa hướng
dương, đài phun nước, sân sinh hoạt cộng đồng, bến tàu và cầu đi bộ ven sông đã
thu hút đông đảo người dân đến tham quan. Các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội
cũng thường xuyên được tổ chức tại khu vực công viên, góp phần gia tăng sức sống
cho không gian ven sông.
Thống kê cho thấy trung bình mỗi ngày công viên đón hàng
nghìn lượt khách. Vào các ngày cuối tuần, lượng người đến tham quan và vui chơi
dao động khoảng 4.000 - 6.000 lượt/ngày. Trong những dịp tổ chức sự kiện lớn
như lễ hội, bắn pháo hoa hay chương trình văn hóa - giải trí, số lượng người
tham dự có thể lên tới hàng chục nghìn người.
Tính đến nay, khu vực công viên bờ sông Sài Gòn đã phục vụ gần
một triệu lượt khách, trong đó có hơn 900.000 lượt tham gia khoảng 85 chương
trình và sự kiện văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ. Ngoài ra còn có hàng
trăm nghìn lượt người đến tham quan, nghỉ ngơi và sinh hoạt thường ngày.
Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số
hạn chế cần khắc phục. Trong đó, kết nối giao thông khu vực chưa thật sự đồng bộ,
một số tuyến đường còn rào chắn khiến việc di chuyển giữa các khu chức năng
trong công viên chưa thuận tiện. Hệ thống cây xanh tuy đã được trồng bổ sung
nhưng vẫn còn thiếu những loại cây tán rộng để tạo bóng mát và hoàn thiện cảnh
quan.
Ngoài ra, một số hạng mục được xây dựng mang tính tạm thời
hoặc chưa hoàn tất đầy đủ quy trình nghiệm thu theo quy định về quản lý chất lượng
công trình xây dựng. Trong thời gian tới, TP.Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thiện
các nội dung còn tồn tại, đồng thời nghiên cứu cơ chế quản lý, khai thác công
viên theo hướng hiệu quả và bền vững.