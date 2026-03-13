TP.Hồ Chí Minh sơ kết đề án cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn

Sau hơn hai năm triển khai, đề án cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn đoạn qua khu đô thị mới Thủ Thiêm đang dần hình thành một chuỗi không gian công cộng ven sông quy mô lớn, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và mở rộng không gian sinh hoạt cho người dân.

Báo cáo sơ kết của Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh cho thấy nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Hoàn thiện chuỗi công viên ven sông tại Thủ Thiêm

Theo báo cáo trên, việc cải tạo, chỉnh trang bờ Đông sông Sài Gòn được triển khai theo hai giai đoạn chính. Giai đoạn 1 là đề án cải tạo không gian đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm, với diện tích khoảng 14 ha, thời gian thực hiện trong ba năm kể từ tháng 11/2023. Giai đoạn 2 là đề án mở rộng từ cầu Ba Son đến cầu Thủ Thiêm với quy mô khoảng 10 ha, triển khai từ cuối năm 2024.

Các đề án do UBND Thành phố Thủ Đức (trước đây) chủ trì thực hiện, với đơn vị triển khai là Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức (nay là Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh). Toàn bộ các hạng mục được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp thay vì sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối với giai đoạn 1, khu vực công viên bờ sông Sài Gòn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm, đến nay đã hoàn thành 12/13 hạng mục với tổng diện tích khoảng 106.000 m². Các hạng mục nổi bật gồm khuôn viên sinh hoạt cộng đồng, sân sinh hoạt đa năng, bến tàu, vườn hoa hướng dương, chuỗi bè nổi thủy sinh, công viên ven sông, cầu đi bộ cải tạo từ cầu Ông Cậy, cùng hệ thống hạ tầng phục vụ người dân như bãi xe, nhà vệ sinh công cộng và hệ thống camera.

Một hạng mục chưa được triển khai là công viên sinh thái ngập nước do chi phí đầu tư lớn và chưa vận động được đơn vị tham gia tài trợ. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện còn phát sinh một sân trượt patin khoảng 480 m² nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Đối với giai đoạn 2, công viên Sáng tạo từ cầu Ba Son đến cầu Thủ Thiêm, hiện đã hoàn thành 7/10 hạng mục với diện tích khoảng 48.000 m². Các công trình đã đưa vào sử dụng gồm sân sinh hoạt cộng đồng, đường chạy bộ và xe đạp, sân đa năng, khu thể dục thể thao, nhà điều hành tích hợp dịch vụ tiện ích và bãi đậu xe.

Một số hạng mục chưa hoàn tất như bến tàu thủy, cầu cảnh quan và hệ thống chòi nghỉ, chủ yếu do vướng thủ tục đầu tư hoặc điều kiện địa chất phức tạp.

Tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị, thu hút đông đảo người dân

Theo đánh giá của Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh, sau khi đưa vào hoạt động, công viên bờ sông Sài Gòn và công viên Sáng tạo đã nhanh chóng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng hấp dẫn tại khu vực Thủ Thiêm. Các công trình không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị mà còn tạo thêm không gian công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Nhiều hạng mục tạo điểm nhấn cảnh quan như cánh đồng hoa hướng dương, đài phun nước, sân sinh hoạt cộng đồng, bến tàu và cầu đi bộ ven sông đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan. Các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội cũng thường xuyên được tổ chức tại khu vực công viên, góp phần gia tăng sức sống cho không gian ven sông.

Thống kê cho thấy trung bình mỗi ngày công viên đón hàng nghìn lượt khách. Vào các ngày cuối tuần, lượng người đến tham quan và vui chơi dao động khoảng 4.000 - 6.000 lượt/ngày. Trong những dịp tổ chức sự kiện lớn như lễ hội, bắn pháo hoa hay chương trình văn hóa - giải trí, số lượng người tham dự có thể lên tới hàng chục nghìn người.

Tính đến nay, khu vực công viên bờ sông Sài Gòn đã phục vụ gần một triệu lượt khách, trong đó có hơn 900.000 lượt tham gia khoảng 85 chương trình và sự kiện văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ. Ngoài ra còn có hàng trăm nghìn lượt người đến tham quan, nghỉ ngơi và sinh hoạt thường ngày.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Trong đó, kết nối giao thông khu vực chưa thật sự đồng bộ, một số tuyến đường còn rào chắn khiến việc di chuyển giữa các khu chức năng trong công viên chưa thuận tiện. Hệ thống cây xanh tuy đã được trồng bổ sung nhưng vẫn còn thiếu những loại cây tán rộng để tạo bóng mát và hoàn thiện cảnh quan.

Ngoài ra, một số hạng mục được xây dựng mang tính tạm thời hoặc chưa hoàn tất đầy đủ quy trình nghiệm thu theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trong thời gian tới, TP.Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thiện các nội dung còn tồn tại, đồng thời nghiên cứu cơ chế quản lý, khai thác công viên theo hướng hiệu quả và bền vững.