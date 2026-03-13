Thứ Sáu, 13/03/2026

TP. Hồ Chí Minh: Bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục là điểm tựa an sinh cho người lao động

Dũng Hiếu

13/03/2026, 16:52

Những tháng đầu năm 2026, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai đồng bộ thông qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm, qua đó khẳng định vai trò của đơn vị này trong tổ chức thực hiện chính sách và hỗ trợ người lao động.

Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ thông qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm.
Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ thông qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 11.115 người lao động đến thông báo tình trạng tìm việc làm hằng tháng theo quy định để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; tiếp nhận 8 hồ sơ từ các địa phương khác chuyển đến để tiếp tục hưởng trợ cấp; đồng thời ghi nhận 40 trường hợp người lao động đã có việc làm và đề nghị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Những con số này phản ánh nhu cầu lớn của người lao động đối với bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời cho thấy chính sách đang vận hành ổn định, bám sát thực tiễn.

Để đáp ứng khối lượng hồ sơ lớn, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lại công tác tiếp nhận theo hướng linh hoạt, khoa học, bảo đảm người lao động thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động được phân luồng theo từng nhóm thủ tục hành chính nhằm giảm tải cho bộ phận tiếp nhận, rút ngắn thời gian chờ đợi và hạn chế tình trạng quá tải cục bộ.

Đối với nhóm người lao động thực hiện thủ tục thông báo việc làm hằng tháng – điều kiện bắt buộc để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp – Trung tâm bố trí tiếp nhận tập trung tại các hội trường có không gian rộng.

Tại đây sẽ có người trực tiếp hướng dẫn quy trình, hồ sơ, đồng thời cung cấp thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp, tư vấn về chế độ hỗ trợ học nghề trong thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Việc kết hợp thực hiện thủ tục hành chính với tư vấn việc làm giúp người lao động tiếp cận đồng thời cả chính sách an sinh và cơ hội quay lại thị trường lao động.

Song song với công tác tiếp nhận, Trung tâm tăng cường các hoạt động kết nối việc làm nhằm hỗ trợ người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp sớm ổn định việc làm.

Nhiều hình thức được triển khai như mời doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đến trực tiếp chia sẻ thông tin, phát hành tờ rơi, phát thanh thông tin tuyển dụng, công bố bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng hằng tuần trên hệ thống màn hình lớn, tổ chức sàn giao dịch việc làm và các ngày hội việc làm sau Tết.

Các hoạt động này giúp người lao động không bị gián đoạn thông tin trong thời gian hưởng trợ cấp, đồng thời chủ động hơn trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp.

Thông qua các phiên giao dịch việc làm đầu năm, Trung tâm ghi nhận kỳ vọng của người lao động năm 2026 có sự chuyển dịch rõ rệt. Người lao động không chỉ quan tâm đến mức lương cơ bản mà ưu tiên tổng thu nhập, bao gồm phụ cấp, thưởng và tính ổn định của thu nhập hằng tháng.

Bên cạnh đó, các yếu tố phúc lợi dài hạn, trong đó đặc biệt chú ý đến bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Xu hướng này cho thấy bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là giải pháp hỗ trợ tạm thời mà còn là “khoảng đệm” giúp người lao động có thời gian lựa chọn việc làm phù hợp, hướng đến gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Trên cơ sở đánh giá tình hình cung – cầu lao động đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh nhận định thị trường lao động quý I/2026 tương đối ổn định. Doanh nghiệp có xu hướng điều chỉnh chính sách tiền lương và đãi ngộ theo hướng linh hoạt hơn để thu hút và giữ chân người lao động. Khi thu nhập và phúc lợi được bảo đảm, người lao động yên tâm gắn bó, qua đó góp phần ổn định thị trường lao động.

Tuy nhiên, dự báo cho thấy trong năm 2026, thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh vẫn trong trạng thái cầu vượt cung, đặc biệt ở các ngành dịch vụ, logistics, công nghiệp chế biến và các lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng thực hành.

Trong bối cảnh đó, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời tạo điều kiện để đào tạo, nâng cao kỹ năng trước khi quay lại thị trường.

Trước các xu hướng này, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp gắn với kết nối việc làm, đẩy mạnh tư vấn nghề nghiệp, đào tạo nghề ngắn hạn và ứng dụng công nghệ trong quản lý hồ sơ.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng sẽ giúp bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục là điểm tựa an sinh vững chắc cho người lao động, đồng thời góp phần giữ ổn định và nâng cao chất lượng thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh trong năm 2026.

VnEconomy