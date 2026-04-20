Đề xuất giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu thuế thu nhập cá nhân
Mai Nhi
20/04/2026, 16:53
Trong buổi cho ý kiến về sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất giao Chính phru quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế thay vì chốt con số cố định trong luật...
Sáng ngày 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá
nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế
tiêu thụ đặc biệt.
Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, từ đầu năm
2026 đến nay, kinh tế trong nước chịu nhiều tác động từ biến động của tình hình
thế giới. Giá nhiên liệu tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm,
khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ và cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó
khăn.
“Trước thực tế này, việc
xem xét điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân cũng
như mức doanh thu không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng được đặt ra nhằm
hỗ trợ nhóm đối tượng này, nhất là các ngành nghề có mức lợi nhuận thấp”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.
Theo phương án Chính phủ trình, các ngưỡng
doanh thu miễn thuế sẽ không còn được ấn định cố định trong luật.
Hiện nay, mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 500 triệu
đồng mỗi năm, được áp dụng từ đầu năm theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá
nhân sửa đổi. Với định hướng mới, việc xác định các ngưỡng này, bao gồm cả mức
doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, có thể được giao cho Chính phủ
quy định linh hoạt theo từng thời kỳ.
Thẩm tra
nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Phan Văn Mãi cho biết khu vực hộ kinh doanh và doanh
nghiệp nhỏ không chỉ đóng góp cho ngân sách nhà nước mà còn giữ vai trò quan
trọng trong tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì sức sống của nền
kinh tế.
Vì vậy, chính sách thuế cần được thiết kế theo hướng hỗ trợ thực chất,
tránh những điều chỉnh nhỏ lẻ, manh mún, chưa phản ánh đầy đủ tinh thần thúc
đẩy phát triển kinh tế tư nhân, ông Phan Văn Mãi khẳng định.
“Trước đây ngưỡng doanh thu là 100 triệu đồng, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng lên 300 triệu đồng, sau đó điều chỉnh lên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này vẫn còn thấp, trong đó Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất tới 3 tỷ đồng, còn cơ quan thẩm tra cho rằng nên nghiên cứu ở mức tối thiểu khoảng 2 tỷ đồng để bảo đảm tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn”.
Do đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính bày
tỏ sự đồng thuận với định hướng sửa đổi, song lưu ý cần cân nhắc kỹ về mức
doanh thu cụ thể khi vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng mức
này chưa phù hợp với thực tiễn.
Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định việc giao Chính phủ quy
định ngưỡng doanh thu chịu thuế là cần thiết nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong
điều hành chính sách.
Cách tiếp cận này vừa hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh và
doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực quy mô nhỏ, vừa góp phần bảo đảm sự công bằng
trong chính sách thuế, đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang mô hình doanh
nghiệp.
“Ban đầu cơ quan soạn thảo dự kiến
giữ quy định cụ thể trong luật. Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường của
tình hình quốc tế, đặc biệt là biến động giá năng lượng và nguy cơ gián đoạn
chuỗi cung ứng, việc trao thẩm quyền cho Chính phủ sẽ giúp chính sách phản ứng
nhanh hơn, phù hợp hơn với thực tiễn. Nếu thiếu cơ chế điều chỉnh linh hoạt các ngưỡng thuế,
phí, sẽ khó đạt được mục tiêu vừa duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao, vừa
bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ.
Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết Ủy ban
Thường vụ Quốc hội thống nhất với việc sửa đổi, bổ sung các luật thuế nêu trên.
Đồng thời, yêu cầu các chính sách thuế phải bảo đảm hỗ trợ phù hợp đối với hộ
kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng tính công bằng và đồng bộ của hệ
thống thuế, góp phần định hướng tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường
và phát triển bền vững.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính
phủ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án luật, trong đó cần làm rõ và tăng tính
thuyết phục đối với đề xuất giao Chính phủ quy định các nội dung có tính biến
động theo tình hình kinh tế - xã hội, như ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế
thu nhập cá nhân, không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá
nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là
những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm, cần được giải trình đầy đủ để
đại biểu Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.
Dự thảo Luật này sẽ được
báo cáo để Quốc hội bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ nhất, khóa XVI đang
diễn ra.
