Đề xuất giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu thuế thu nhập cá nhân

Trong buổi cho ý kiến về sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất giao Chính phru quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế thay vì chốt con số cố định trong luật...

Sáng ngày 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, kinh tế trong nước chịu nhiều tác động từ biến động của tình hình thế giới. Giá nhiên liệu tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm, khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ và cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

“Trước thực tế này, việc xem xét điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân cũng như mức doanh thu không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng được đặt ra nhằm hỗ trợ nhóm đối tượng này, nhất là các ngành nghề có mức lợi nhuận thấp”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Theo phương án Chính phủ trình, các ngưỡng doanh thu miễn thuế sẽ không còn được ấn định cố định trong luật.

Hiện nay, mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 500 triệu đồng mỗi năm, được áp dụng từ đầu năm theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Với định hướng mới, việc xác định các ngưỡng này, bao gồm cả mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, có thể được giao cho Chính phủ quy định linh hoạt theo từng thời kỳ.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Phan Văn Mãi cho biết khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ không chỉ đóng góp cho ngân sách nhà nước mà còn giữ vai trò quan trọng trong tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì sức sống của nền kinh tế.

Vì vậy, chính sách thuế cần được thiết kế theo hướng hỗ trợ thực chất, tránh những điều chỉnh nhỏ lẻ, manh mún, chưa phản ánh đầy đủ tinh thần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, ông Phan Văn Mãi khẳng định.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Phan Văn Mãi “Trước đây ngưỡng doanh thu là 100 triệu đồng, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng lên 300 triệu đồng, sau đó điều chỉnh lên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này vẫn còn thấp, trong đó Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất tới 3 tỷ đồng, còn cơ quan thẩm tra cho rằng nên nghiên cứu ở mức tối thiểu khoảng 2 tỷ đồng để bảo đảm tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn”.

Do đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính bày tỏ sự đồng thuận với định hướng sửa đổi, song lưu ý cần cân nhắc kỹ về mức doanh thu cụ thể khi vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng mức này chưa phù hợp với thực tiễn.

Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định việc giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế là cần thiết nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành chính sách.

Cách tiếp cận này vừa hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực quy mô nhỏ, vừa góp phần bảo đảm sự công bằng trong chính sách thuế, đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

“Ban đầu cơ quan soạn thảo dự kiến giữ quy định cụ thể trong luật. Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường của tình hình quốc tế, đặc biệt là biến động giá năng lượng và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, việc trao thẩm quyền cho Chính phủ sẽ giúp chính sách phản ứng nhanh hơn, phù hợp hơn với thực tiễn. Nếu thiếu cơ chế điều chỉnh linh hoạt các ngưỡng thuế, phí, sẽ khó đạt được mục tiêu vừa duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với việc sửa đổi, bổ sung các luật thuế nêu trên. Đồng thời, yêu cầu các chính sách thuế phải bảo đảm hỗ trợ phù hợp đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng tính công bằng và đồng bộ của hệ thống thuế, góp phần định hướng tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án luật, trong đó cần làm rõ và tăng tính thuyết phục đối với đề xuất giao Chính phủ quy định các nội dung có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội, như ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm, cần được giải trình đầy đủ để đại biểu Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.

Dự thảo Luật này sẽ được báo cáo để Quốc hội bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ nhất, khóa XVI đang diễn ra.