Đề xuất giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu thuế thu nhập cá nhân

Mai Nhi

20/04/2026, 16:53

Trong buổi cho ý kiến về sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất giao Chính phru quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế thay vì chốt con số cố định trong luật...

Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên tối thiểu 2 tỷ đồng

Sáng ngày 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, kinh tế trong nước chịu nhiều tác động từ biến động của tình hình thế giới. Giá nhiên liệu tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm, khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ và cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế này, việc xem xét điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân cũng như mức doanh thu không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng được đặt ra nhằm hỗ trợ nhóm đối tượng này, nhất là các ngành nghề có mức lợi nhuận thấp”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Theo phương án Chính phủ trình, các ngưỡng doanh thu miễn thuế sẽ không còn được ấn định cố định trong luật.

Hiện nay, mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 500 triệu đồng mỗi năm, được áp dụng từ đầu năm theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Với định hướng mới, việc xác định các ngưỡng này, bao gồm cả mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, có thể được giao cho Chính phủ quy định linh hoạt theo từng thời kỳ.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Phan Văn Mãi cho biết khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ không chỉ đóng góp cho ngân sách nhà nước mà còn giữ vai trò quan trọng trong tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì sức sống của nền kinh tế.

Vì vậy, chính sách thuế cần được thiết kế theo hướng hỗ trợ thực chất, tránh những điều chỉnh nhỏ lẻ, manh mún, chưa phản ánh đầy đủ tinh thần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, ông Phan Văn Mãi khẳng định.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Phan Văn Mãi

Trước đây ngưỡng doanh thu là 100 triệu đồng, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng lên 300 triệu đồng, sau đó điều chỉnh lên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này vẫn còn thấp, trong đó Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất tới 3 tỷ đồng, còn cơ quan thẩm tra cho rằng nên nghiên cứu ở mức tối thiểu khoảng 2 tỷ đồng để bảo đảm tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn”.

Do đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính bày tỏ sự đồng thuận với định hướng sửa đổi, song lưu ý cần cân nhắc kỹ về mức doanh thu cụ thể khi vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng mức này chưa phù hợp với thực tiễn.

Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định việc giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế là cần thiết nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành chính sách.

Cách tiếp cận này vừa hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực quy mô nhỏ, vừa góp phần bảo đảm sự công bằng trong chính sách thuế, đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

Ban đầu cơ quan soạn thảo dự kiến giữ quy định cụ thể trong luật. Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường của tình hình quốc tế, đặc biệt là biến động giá năng lượng và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, việc trao thẩm quyền cho Chính phủ sẽ giúp chính sách phản ứng nhanh hơn, phù hợp hơn với thực tiễn. Nếu thiếu cơ chế điều chỉnh linh hoạt các ngưỡng thuế, phí, sẽ khó đạt được mục tiêu vừa duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với việc sửa đổi, bổ sung các luật thuế nêu trên. Đồng thời, yêu cầu các chính sách thuế phải bảo đảm hỗ trợ phù hợp đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng tính công bằng và đồng bộ của hệ thống thuế, góp phần định hướng tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án luật, trong đó cần làm rõ và tăng tính thuyết phục đối với đề xuất giao Chính phủ quy định các nội dung có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội, như ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm, cần được giải trình đầy đủ để đại biểu Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.

Dự thảo Luật này sẽ được báo cáo để Quốc hội bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ nhất, khóa XVI đang diễn ra.

Cần xác định rõ trường hợp miễn truy thu thuế khi bỏ thuế khoán

19:47, 12/03/2026

Cần xác định rõ trường hợp miễn truy thu thuế khi bỏ thuế khoán

Đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế cho hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm

09:59, 29/11/2025

Đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế cho hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm

Đọc thêm

Theo Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng tích cực trong nửa đầu tháng 4/2026; tuy nhiên, cán cân thương mại thâm hụt 4,25 tỷ USD, mức cao nhất tính theo từng kỳ kể từ đầu năm. Diễn biến này phản ánh rõ nhu cầu đầu vào cho sản xuất gia tăng nhưng cũng góp phần gây áp lực lên cán cân thanh toán tổng thể...

Bộ Công an cho rằng mức phạt tiền với một số tội danh chưa phù hợp như các tội trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại; các tội trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các tội khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế…

Đóng cửa phiên sáng, các đơn vị kinh doanh chủ yếu giảm 200 nghìn đồng/lượng với chiều mua. Tuy nhiên, giá bán giảm 700 nghìn đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước (18/4), gấp hơn 3 lần so với chiều mua, thu hẹp khoảng cách giá mua, bán vàng miếng SJC…

Ngày 19/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Tập đoàn Công nghệ Huawei chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện của SHB, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, tiên phong của Ngân hàng trong việc hiện thực hoá các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Giá vàng sụt sâu dưới mốc chủ chốt 4.800 USD/oz khi vừa mở cửa tại thị trường châu Á sáng nay (20/4), do giá dầu lại tăng mạnh sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran có những diễn biến căng thẳng mới...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Hà Nội tập trung hoàn thiện hệ thống thoát nước, xử lý các điểm úng ngập

Ba kịch bản của thị trường bất động sản trong quý 2/2026

Đề xuất nâng mức phạt tiền đối với một số nhóm tội danh kinh tế

Hà Nội sẽ vận hành "bộ não AI" để khai thác dữ liệu việc làm, thị trường lao động

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

