Đề xuất mở “room tín dụng”, ngân hàng được cấp tối đa 38% vốn tự có với 1 khách hàng

Kỳ Phong

17/03/2026, 16:25

Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho phép cấp tín dụng vượt giới hạn với trần lên tới 38% vốn tự có cho một khách hàng và 52% cho khách hàng và người liên quan, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của các dự án lớn, đặc biệt tại Hà Nội…

Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg theo hướng cho phép các tổ chức tín dụng được cấp tín dụng vượt giới hạn trong một số trường hợp, đặc biệt đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo dự thảo, đối tượng được xem xét cấp tín dụng vượt giới hạn bao gồm (i) khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh có ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng, cấp thiết, phục vụ nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân, (ii) thuộc các lĩnh vực như điện, than, dầu khí, xăng dầu, giao thông, vận tải công cộng và các lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung một nhóm đối tượng mới là khách hàng có nhu cầu vốn để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô theo quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15. Các dự án này phải được Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư hoặc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

Đối với các trường hợp nêu trên, dự thảo quy định mức cấp tín dụng tối đa đối với một khách hàng không vượt quá 38% vốn tự có của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đối với một khách hàng và người có liên quan, mức cấp tín dụng tối đa không vượt quá 52% vốn tự có.

Ngoài ra, tổng các khoản cấp tín dụng của một tổ chức tín dụng, bao gồm cả các khoản cấp tín dụng vượt giới hạn đang đề nghị, không được vượt quá 4 lần vốn tự có của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc xác định các mức 38% và 52% được xây dựng trên cơ sở thực tiễn cấp tín dụng vượt giới hạn trong thời gian qua. Trong đó, một số dự án quan trọng quốc gia đã được cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng mức cấp tín dụng vượt giới hạn với tỷ lệ tương tự, điển hình như dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, quy định về cấp tín dụng vượt giới hạn được đặt trong bối cảnh Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 đã quy định lộ trình giảm dần giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng và một khách hàng và người có liên quan đến năm 2030, theo đó các tỷ lệ này giảm xuống lần lượt còn 10% và 15% vốn tự có.

Việc duy trì cơ chế cho phép cấp tín dụng vượt giới hạn trong một số trường hợp được nêu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lớn của các dự án quan trọng, có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội, trong khi các giới hạn thông thường có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu vay vốn.

Ngân hàng Nhà nước cho biết tại thời điểm 31/12/2025, vốn tự có của một số ngân hàng thương mại Nhà nước lớn đạt trên 200 nghìn tỷ đồng. Với mức giới hạn 38% và 52%, mức cấp tín dụng vượt giới hạn tối đa đối với một khách hàng có thể đạt khoảng 87 nghìn tỷ đồng và đối với một khách hàng và người có liên quan có thể đạt khoảng 119 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, một số dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư khoảng 300 nghìn tỷ đồng, với nhu cầu vay vốn khoảng 85%, tương đương khoảng 255 nghìn tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng với quy mô vốn như vậy, việc áp dụng mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn theo các tỷ lệ nêu trên cho phép các tổ chức tín dụng phối hợp cấp tín dụng hợp vốn để đáp ứng nhu cầu vốn của dự án.

Bốn động lực của tín dụng ngân hàng trong năm 2026

Năm 2026, tín dụng dự kiến tăng thêm 2,79 triệu tỷ đồng, giảm 183.000 tỷ so với 2025

Tăng trưởng hai con số không thể dựa mãi vào tín dụng ngân hàng

cấp tín dụng vượt giới hạn dự án lớn tại Hà Nội ngân hàng nhà nước Nghị quyết số 258/2025/QH15 nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế - xã hội quyết định số 09/2024/QĐ-TTg vốn tự có ngân hàng

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng bám sát trần của Ngân hàng Nhà nước

Ngày 17/3, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng đi ngang, chạm trần của nhà điều hành, trong khi đó, tỷ giá thị trường tự do tăng mạnh so với phiên liền trước, lên 27.340 đồng ở chiều mua và 27.390 đồng ở chiều bán...

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Trong 5 năm qua, so với các kênh vốn khác, tín dụng vẫn là kênh chủ đạo trong nền kinh tế, mức độ thâm dụng đạt tới 123%/GDP, vượt quá ngưỡng cảnh báo của WB. Mặt khác, cơ cấu kỳ hạn tiền gửi ngắn hạn – trung dài hạn diễn biến ngược chiều với cơ cấu kỳ hạn tiền vay ngắn hạn – trung dài hạn; từ đó dẫn đến nguy cơ rủi ro thanh khoản kỳ hạn đối với hệ thống ngân hàng như từng xảy ở giai đoạn 2011 – 2013. So sánh 7 kênh dẫn vốn trong nền kinh tế thì ở kênh tín dụng ngân hàng, tốc độ tăng trưởng của cho vay trung dài hạn có biểu hiện bất bình thường, cụ thể: năm 2022 đang là 17,9% thì 2023 hạ thấp xuống 3,4%; từ mức thấp của 2023 tăng vọt lên 17% trong năm 2024 và đạt mức gần gấp đôi (31,8%) trong năm 2025. Những biểu đồ dưới đây cho thấy nền kinh tế bị “nghiện tín dụng”. Kéo theo đó là bất ổn về cơ cấu kỳ hạn hai chiều, quy mô tăng giảm thất thường gắn với chu kỳ lên, xuống của các thị trường tài sản hàm chứa nhiều rủi ro.

Giá vàng miếng SJC “giằng co”

Trong phiên sáng 17/3, giá vàng miếng SJC liên tục điều chỉnh lên xuống với biên độ lớn. Dù có thời điểm phục hồi, mặt bằng giá vàng miếng SJC vẫn nghiêng về xu hướng giảm, trong khi thị trường vàng nhẫn xuất hiện sự phân hóa rõ rệt…

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Nghị quyết số 79-NQ/TW yêu cầu 4 ngân hàng thương mại nhà nước phải giữ vai trò dẫn dắt và điều tiết thị trường. Đồng thời, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) được kỳ vọng sẽ xử lý hiệu quả “cục máu đông” nợ xấu, qua đó giải phóng nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy đã trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), về vấn đề nêu trên.

Đồng yên không phát huy được vai trò “hầm trú ẩn” giữa khủng hoảng Trung Đông

Đồng yên Nhật Bản vốn được xem là một trong những đồng tiền an toàn nhất thế giới, thường tăng giá mỗi khi thị trường tài chính toàn cầu biến động...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

