Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng, giảm liên tục

Trong phiên sáng 15/4, giá vàng liên tục biến động. Các doanh nghiệp tăng, giảm giá mua/bán vàng nhẫn từ 2 – 3 lần với mức điều chỉnh mạnh nhất lên tới 2,5 triệu đồng/lượng...

Trong 2 tiếng đầu mở cửa phiên sáng 15/4, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn điều chỉnh tăng 3 lần. Đầu phiên, giá bật tăng 2,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết tại 173 triệu – 175,5 triệu đồng/lượng.

Sau đó, diễn biến ngược chiều với 3 nhịp giảm liên tiếp. Đến 10 giờ 30 phút, giá mua đặt ở mức 171,5 triệu và giá bán là 174,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (14/4), giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC tăng lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 171,5 triệu – 174,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Trong phiên sáng 15/4, giá bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh hơn giá mua, kéo chênh lệch giá mua, bán đồng loạt nới rộng. Mức chênh lệch cao nhất trên thị trường thuộc về Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý với 3,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng. Trong khi Mi Hồng có mức chênh lệch thấp nhất với 2 triệu đồng/lượng.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 171 triệu - 174,5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá mua, bán vàng miếng SJC sau hai tiếng mở cửa tăng lần lượt 1,5 triệu đồng/lượng và 2 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 171,5 triệu – 174,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 172,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 175,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại khu vực phía Nam, sau 1 nhịp tăng và 3 nhịp giảm trong 2 tiếng đầu mở cửa, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng lần lượt 800 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng với chiều bán. Tính đến 10 giờ thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng tại 171,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Ngọc Thẩm là đơn vị niêm yết giá vàng miếng SJC thấp nhất thị trường, neo ở mức 171 triệu – 174 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 14/4, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trong phiên sáng 15/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng giảm, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt hạ từ 500 nghìn đến 2,3 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa đơn vị niêm yết giá bán thấp nhất và cao nhất thị trường là 13 triệu đồng/lượng.

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp khác đều thấp hơn vàng miếng từ 300 đến 500 nghìn đồng/lượng. Tuy nhiên, DOJI là doanh nghiệp duy nhất niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” bằng giá vàng miếng SJC.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 15/4, DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 172 triệu – 175 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 14/4, giá mua vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tại họp báo của Ngân hàng Nhà nước diễn ra chiều 14/4, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, cho biết Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại. Sau khi các đơn vị được cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp phép nhập khẩu vàng cho các đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định

Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, đặt tại 172,7 – 175,2 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong vòng 2 tiếng, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này điều chỉnh giảm 4 lần liên tiếp. Công ty SJC niêm yết giá giao dịch tại 171,2 triệu – 174,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 14/4, giá giao dịch vàng nhẫn tăng lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ tăng 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 171 triệu – 174 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này tăng 2,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay từ khi mở cửa phiên sáng, niêm yết tại 172 triệu – 175 triệu đồng/lượng.

Sau 2 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt ở mức 171 triệu – 174 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý mở cửa phiên sáng cũng tăng 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 172 triệu – 175 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng, neo tại 171 triệu – 174 triệu đồng/lượng.

Mức tăng giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 15/4 so với 14/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường với 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại 172 triệu – 175 triệu đồng.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là đơn vị có mức điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường trong phiên sáng.

Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng trong phiên 15/4, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm trong phiên sáng nay tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch tại 158 triệu - 162 triệu đồng/lượng (mua – bán).