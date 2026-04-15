Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng, giảm liên tục

Trong phiên sáng 15/4, giá vàng liên tục biến động. Các doanh nghiệp tăng, giảm giá mua/bán vàng nhẫn từ 2 – 3 lần với mức điều chỉnh mạnh nhất lên tới 2,5 triệu đồng/lượng...
Trong 2 tiếng đầu mở cửa phiên sáng 15/4, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn điều chỉnh tăng 3 lần. Đầu phiên, giá bật tăng 2,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết tại 173
triệu – 175,5 triệu đồng/lượng.
Sau đó, diễn biến ngược chiều với 3 nhịp giảm liên tiếp. Đến
10 giờ 30 phút, giá mua đặt ở mức 171,5 triệu và giá bán là 174,5
triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (14/4), giá mua, bán vàng miếng
tại Công ty SJC tăng lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch 171,5 triệu – 174,5 triệu
đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng
1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Trong phiên sáng 15/4, giá bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh hơn giá mua, kéo chênh lệch giá mua, bán đồng loạt nới rộng. Mức chênh lệch cao nhất trên thị trường thuộc về Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý với 3,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng. Trong khi Mi Hồng có mức chênh lệch thấp nhất với 2 triệu đồng/lượng.
Cùng chung mức điều chỉnh trên, Bảo Tín Minh
Châu và Phú Quý đều niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 171 triệu - 174,5 triệu đồng/lượng.
Tại DOJI, giá mua, bán vàng miếng SJC sau hai
tiếng mở cửa tăng lần lượt 1,5 triệu đồng/lượng và 2 triệu đồng/lượng. Thương hiệu
này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 171,5 triệu – 174,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ 30 phút, Bảo Tín Mạnh Hải niêm
yết giá mua vàng miếng ở mức 172,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 175,5 triệu đồng/lượng,
tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tại khu vực phía Nam, sau 1 nhịp tăng và 3
nhịp giảm trong 2 tiếng đầu mở cửa, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng lần
lượt 800 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng với chiều bán.
Tính đến 10 giờ thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng tại 171,5 triệu –
173,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Ngọc Thẩm là đơn vị niêm yết giá vàng miếng
SJC thấp nhất thị trường, neo ở mức 171 triệu – 174 triệu đồng/lượng (mua – bán).
So với giá chốt phiên 14/4, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng
lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng.
Cùng chung xu hướng giảm, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”
tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt hạ từ 500 nghìn đến 2,3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách giữa đơn vị niêm yết giá bán thấp nhất và cao nhất thị trường là 13
triệu đồng/lượng.
Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, giá vàng nhẫn tại các doanh
nghiệp khác đều thấp hơn vàng miếng từ 300 đến 500 nghìn đồng/lượng. Tuy nhiên,
DOJI là doanh nghiệp duy nhất
niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” bằng giá vàng miếng SJC.
Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 15/4, DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 172 triệu – 175 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 14/4, giá mua vàng nhẫn tại
thương hiệu này tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2 triệu đồng/lượng ở chiều
bán.
Tại họp báo của Ngân hàng Nhà nước diễn ra chiều 14/4, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, cho biết Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại. Sau khi các đơn vị được cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp phép nhập khẩu vàng cho các đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định
Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC tăng 2 triệu
đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, đặt tại 172,7 – 175,2 triệu đồng/lượng.
Chỉ trong vòng 2 tiếng, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương
hiệu này điều chỉnh giảm 4 lần liên tiếp. Công ty SJC niêm yết giá giao dịch tại
171,2 triệu – 174,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 14/4, giá giao dịch
vàng nhẫn tăng lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng
nhẫn trơn 9999 tại PNJ tăng 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 171 triệu – 174 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại
thương hiệu này tăng 2,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay
từ khi mở cửa phiên sáng, niêm yết tại 172 triệu – 175 triệu đồng/lượng.
Sau 2 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn
“4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt ở
mức 171 triệu – 174 triệu đồng/lượng.
Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý mở cửa phiên sáng cũng tăng
2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 172 triệu – 175 triệu
đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng, neo tại 171 triệu – 174 triệu đồng/lượng.
Giá giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức điều
chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường với 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong
phiên sáng nay. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại 172
triệu – 175 triệu đồng.
Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm
là đơn vị có mức điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường trong phiên sáng.
Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng trong
phiên 15/4, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm trong phiên sáng nay
tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương
hiệu này đặt giá giao dịch tại 158 triệu - 162 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 15/4, hợp đồng giá vàng giao ngay
giảm hơn 0,3% so với phiên hôm qua (14/4), lùi xuống mốc 4.825,9 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 19,58 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 7,08 – 20,08 triệu đồng/lượng, tùy
thương hiệu.
Giá vàng nhảy 100 USD/oz sau tin tốt về chiến tranh Mỹ - Iran
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/4), khi đồng USD và giá dầu cùng suy yếu trong lúc có những tia hy vọng về việc nối lại đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran...
Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận 11 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng
Tại họp báo chiều 14/4, Ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), cho biết cơ quan này đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng từ các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại…
Ngân hàng Nhà nước có thể giảm chỉ tiêu tín dụng nếu rủi ro gia tăng
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 được định hướng ở mức khoảng 15%. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, cơ quan điều hành có thể xem xét điều chỉnh giảm chỉ tiêu này nếu nhận thấy rủi ro nợ xấu hoặc lạm phát tăng cao….
Mối lo lạm phát khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao nhất 28 năm
Nhật Bản là một nước có mức độ phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, nên giá dầu tăng cao đang đẩy cao mối lo về lạm phát ở nước này...
HDBank, VIFC và Sở Giao dịch Chứng khoán London thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, kết nối thị trường vốn quốc tế cho doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng khoán London (London Stock Exchange – LSE) và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC) đã tổ chức Diễn đàn Đầu tư cấp cao tại TP.HCM, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc kết nối thị trường vốn Việt Nam với hệ thống tài chính toàn cầu.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: