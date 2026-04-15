Vietbank và VNPAY tung giải pháp số hóa giúp hộ kinh doanh tối ưu vận hành
Lê Linh
15/04/2026, 18:59
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) triển khai gói giải pháp “Thanh toán và Nộp thuế số”, đồng hành cùng doanh nghiệp nâng chuẩn vận hành theo hướng số hóa, nhanh chóng thích nghi với những thay đổi mang tính bước ngoặt về chính sách thuế…
Nghị định 70/2025/NĐ-CP chính thức bãi bỏ cơ chế thuế khoán từ ngày 1/1/2026, đặt ra những yêu cầu cấp thiết với công tác quản lý của hộ kinh doanh, cụ thể là chuyển đổi từ mô hình thủ công sang minh bạch hóa doanh thu, vận hành dựa trên dữ liệu thực.
Đây được xem là bước thay đổi lớn trong công tác quản lý thuế, đồng thời tạo áp lực không nhỏ đối với nhiều hộ kinh doanh vốn quen với phương thức ghi chép thủ công, quản lý sổ sách đơn giản và chưa có hệ thống lưu trữ dữ liệu đầy đủ. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về một giải pháp vừa đơn giản, dễ triển khai, vừa bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật trở nên cấp thiết.
TỪ THANH TOÁN, BÁN HÀNG ĐẾN KÊ KHAI THUẾ TRÊN MỘT NỀN TẢNG
Gói giải pháp “Thanh toán và Nộp thuế số” do Vietbank và VNPAY triển khai được thiết kế theo hướng tích hợp toàn bộ quy trình vận hành của hộ kinh doanh trên cùng một nền tảng, từ thanh toán, quản lý bán hàng, lưu trữ chứng từ đến kê khai và nộp thuế. Cụ thể:
Đối soát tự động, minh bạch hóa dữ liệu: Gói giải pháp gồm VNPAY-SmartPOS, VNPAY-PhonePOS (biến điện thoại thành máy chấp nhận thẻ) và mã VNPAY-QR hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán từ thẻ, tài khoản ngân hàng đến ví điện tử. Nhờ đó, giao dịch được xử lý nhanh chóng, an toàn, tự động đối soát và minh bạch dòng tiền.
Chuẩn hóa quản lý và kê khai thuế: Phần mềm quản lý tồn kho, bán hàng tích hợp trực tiếp với hóa đơn điện tử (VNPAY-Invoice), ghi nhận doanh thu theo thời gian thực, tự động hóa báo cáo thuế, đảm bảo độ chính xác cao và tuân thủ đúng quy định pháp luật.
Số hóa chứng từ toàn diện: Với hợp đồng điện tử (VNeDOC) được xây dựng trên nền tảng VNPAY Cloud đạt tiêu chuẩn bảo mật cao nhất của Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin Truyền thông và chữ ký số (VNPAY-CA), mọi giao dịch ký kết, phê duyệt đều được thực hiện ngay trên thiết bị di động. Doanh nghiệp có thể vận hành mọi lúc, mọi nơi, xóa bỏ hoàn toàn rào cản về khoảng cách và giấy tờ vật lý.
Không chỉ dừng lại ở các công cụ đơn thuần, gói giải pháp hỗ trợ chủ hộ kinh doanh chuyển đổi tư duy và mô hình vận hành, từ cảm tính sang dữ liệu, từ thủ công sang tự động, tạo nền tảng cho quá trình chuyên nghiệp hóa, mở rộng quy mô và tăng trưởng thị phần.
MIỄN PHÍ GIẢI PHÁP ĐẾN NĂM 2028
Một trong những rào cản lớn nhất khiến nhiều hộ kinh doanh chậm chuyển đổi số là chi phí đầu tư hệ thống. Để giảm áp lực này, Vietbank và VNPAY cho biết sẽ miễn phí triển khai gói giải pháp “Thanh toán và Nộp thuế số” đến hết năm 2028 đối với các khách hàng đáp ứng điều kiện áp dụng.
Chính sách ưu đãi được kỳ vọng sẽ giúp các hộ kinh doanh mạnh dạn tiếp cận công nghệ, từng bước chuyển đổi từ mô hình vận hành cảm tính sang quản trị chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả hơn.
Nhận định về gói giải pháp “Thanh toán và Nộp thuế số”, ông Võ Duy Anh Dũng - Giám đốc Khối Bán lẻ Vietbank - cho biết: “Hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ là lực lượng đông đảo, năng động, có đóng góp quan trọng đối với tăng trưởng, việc làm và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Khi nhóm khách hàng này được tiếp cận các công cụ quản lý tài chính, thanh toán và thuế một cách thuận tiện, hoạt động kinh doanh của họ được nâng cao hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế nói chung. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm phục vụ khách hàng, năng lực tài chính, mạng lưới của Vietbank với VNPAY sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng.”
Gói giải pháp “Thanh toán và Nộp thuế số” không chỉ khẳng định cam kết của Vietbank và VNPAY trong việc mang đến những giải pháp tài chính thiết thực, mà còn củng cố vai trò của Ngân hàng như một đối tác đồng hành tin cậy, hỗ trợ doanh nghiệp từng bước số hóa, nâng cao tính chuyên nghiệp, hướng tới phát triển bền vững.
