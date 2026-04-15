Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ kêu gọi Fed hạ lãi suất

Bình Minh

15/04/2026, 18:40

Giữa lúc giá xăng dầu đang tăng cao do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 14/4 tiếp tục kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent - Ảnh: Bloomberg.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin Reuters, ông Bessent bày tỏ tin tưởng rằng lạm phát lõi ở Mỹ sẽ tiếp tục xuống thang, bất chấp cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh, do đó Fed nên hạ lãi suất.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ nói ông hiểu rằng các nhà hoạch định chính sách tiền tệ nước này muốn theo dõi các diễn biến kinh tế liên quan tới chiến tranh trước khi có thể đi đến một quyết định cắt giảm lãi suất. Ông cũng nói sẽ là hợp lý nếu ông Kevin Warsh - người đã được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm cho cương vị chủ tịch Fed thay cho ông Jerome Powell khi ông Powell hết nhiệm kỳ vào tháng 5 tới - dẫn dắt chu kỳ điều chỉnh lãi suất tiếp theo.

Khi được hỏi liệu chính quyền ông Trump có chấp nhận để ông Powell tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Fed sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 15/5, trong trường hợp việc đề cử ông Warsh tới khi đó vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ, ông Bessent đáp: “Chúng tôi muốn ông Kevin Warsh làm công việc này sớm nhất có thể”.

Trước đó, trong một cuộc trao đổi với trang tin Semafor vào ngày 13/4, ông Bessent nói Fed nên “chờ xem” trước khi quyết định có nên hạ lãi suất hay không trong bối cảnh cuộc chiến tranh Mỹ - Iran. Ông nói nền kinh tế Mỹ “rất mạnh” trong tháng 1 và tháng 2 năm nay và Fed “đang làm điều đúng đắn khi chờ xem” cuộc xung đột diễn biến như thế nào.

Khi được hỏi đó có phải là tín hiệu về một sự dịch chuyển trong lập trường của chính quyền ông Trump lâu nay là muốn Fed hạ lãi suất, ông Bessent trả lời Reuters: “Không hề. Nếu để ý, sẽ thấy là tôi nói Fed có thể theo dõi trước khi hạ lãi suất. Như vậy, vấn đề ở đây là họ vẫn cần phải hạ lãi suất”.

Ông Bessent không đặt nặng tác động của cuộc chiến ở Trung Đông với lạm phát lõi ở Mỹ, cho rằng lạm phát lõi ở nền kinh tế lớn nhất thế giới đang được kiểm soát tốt và thực chất đang giảm ở nhiều nhóm hàng hóa - dịch vụ. Ông cho biết ông kỳ vọng giá cả sẽ giảm nhanh sau khi xung đột kết thúc.

Theo số liệu công bố gần đây, giá hàng hóa tiêu dùng ở Mỹ trong tháng 3 tăng 0,9% so với tháng trước, mức tăng mạnh nhất trong gần 4 năm, chủ yếu do giá xăng và dầu diesel tăng cao. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi - thước đo loại trừ giá thực phẩm và năng lượng - tăng 0,2%, bằng với mức tăng của tháng 2.

Sau khi chiến tranh nổ ra, giá dầu thế giới có thời điểm tăng tới 50%, và giá xăng bán lẻ bình quân toàn quốc ở Mỹ lần đầu tiên vượt mức 4 USD/gallon lần đầu tiên sau hơn 3 năm.

Những pha leo thang mạnh của giá xăng dầu đã khiến thị trường gần như không còn kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong năm 2026.

Quy trình đưa ông Warsh vào ghế chủ tịch Fed đang gặp trở ngại do sự phản đối của thượng nghị sỹ nhiều ảnh hưởng Thom Tillis, người dự kiến sẽ không tái tranh cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay. Ông Tillis tuyên bố sẽ chặn bất kỳ ai được ông Trump bổ nhiệm cho các chức vụ trong Fed cho tới khi Bộ Tư pháp Mỹ giải quyết xong vụ kiện hình sự nhằm vào ông Powell liên quan tới dự án cải tạo trụ sở Fed.

Ông Powell đã nói ông sẽ tiếp tục ở lại ghế chủ tịch Fed nếu cho tới khi ông hết nhiệm kỳ mà ông Warsh vẫn chưa được Thượng viện phê chuẩn cho cương vị này. Sau khi rời vị trí chủ tịch, ông Powell vẫn còn ghế thống đốc Fed với nhiệm kỳ cho tới hết năm 2028 nếu ông muốn.

Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã đạt thỏa thuận với ông Tillis về thúc đẩy phê chuẩn ông Warsh cho vị trí chủ tịch Fed, và quy trình này có thể diễn ra vào tuần tới. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết.

CPI Mỹ tăng mạnh theo giá xăng dầu, “cửa” Fed hạ lãi suất có thể đã đóng lại

Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed khó hạ lãi suất

Báo cáo việc làm Mỹ vượt xa kỳ vọng, khả năng Fed hạ lãi suất rất thấp

Chênh lệch kỷ lục giữa giá dầu vật chất và giá dầu giao sau nói lên điều gì?

133 USD hay 99 USD - đâu mới là giá thực của một thùng dầu?

Lạm phát là mối lo lớn nhất của người Mỹ giữa chiến sự Iran

Theo khảo sát hàng tuần do công ty thăm dò dư luận YouGov phối hợp với tạp chí The Economist thực hiện, lạm phát hiện là mối quan tâm lớn nhất của người dân Mỹ trong bối cảnh chiến sự Iran đẩy giá năng lượng đi lên...

"Ông trùm" quỹ phòng hộ cảnh báo suy thoái toàn cầu nếu eo biển Hormuz còn đóng cửa

Ông Griffin chỉ là một trong số các nhà dự báo gần đây đưa ra cảnh báo về suy thoái kinh tế toàn cầu...

Giao dịch tài chính bùng nổ, các ngân hàng Phố Wall "kiếm đậm"

Biến động mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu trong quý 1 do xung đột địa chính trị - từ chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela cho tới chiến sự Iran - đã mang lại cú hích lớn cho các ngân hàng lớn nhất Phố Wall...

Chi tiết khối tài sản hơn 130 triệu USD của ứng viên chủ tịch Fed Kevin Warsh

Theo bản kê khai tài chính mới được công bố, ông Kevin Warsh - ứng viên được đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiệm kỳ tới - sở hữu khối tài sản ròng vào khoảng 131-209 triệu USD...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

1

Đưa hợp tác lập pháp Việt Nam – Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất

Tiêu điểm

2

Thị trường bất động sản đang vận động trong trạng thái "kép"

Bất động sản

3

Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác năng lượng – chuỗi cung ứng

Tiêu điểm

4

Blog chứng khoán: Thử thách ngắn hạn

Chứng khoán

5

Huế: Ghi nhận nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư từ phía Trung Quốc ngay từ đầu năm

Nhà đầu tư

