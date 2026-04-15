Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ kêu gọi Fed hạ lãi suất

Giữa lúc giá xăng dầu đang tăng cao do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 14/4 tiếp tục kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất...

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin Reuters, ông Bessent bày tỏ tin tưởng rằng lạm phát lõi ở Mỹ sẽ tiếp tục xuống thang, bất chấp cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh, do đó Fed nên hạ lãi suất.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ nói ông hiểu rằng các nhà hoạch định chính sách tiền tệ nước này muốn theo dõi các diễn biến kinh tế liên quan tới chiến tranh trước khi có thể đi đến một quyết định cắt giảm lãi suất. Ông cũng nói sẽ là hợp lý nếu ông Kevin Warsh - người đã được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm cho cương vị chủ tịch Fed thay cho ông Jerome Powell khi ông Powell hết nhiệm kỳ vào tháng 5 tới - dẫn dắt chu kỳ điều chỉnh lãi suất tiếp theo.

Khi được hỏi liệu chính quyền ông Trump có chấp nhận để ông Powell tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Fed sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 15/5, trong trường hợp việc đề cử ông Warsh tới khi đó vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ, ông Bessent đáp: “Chúng tôi muốn ông Kevin Warsh làm công việc này sớm nhất có thể”.

Trước đó, trong một cuộc trao đổi với trang tin Semafor vào ngày 13/4, ông Bessent nói Fed nên “chờ xem” trước khi quyết định có nên hạ lãi suất hay không trong bối cảnh cuộc chiến tranh Mỹ - Iran. Ông nói nền kinh tế Mỹ “rất mạnh” trong tháng 1 và tháng 2 năm nay và Fed “đang làm điều đúng đắn khi chờ xem” cuộc xung đột diễn biến như thế nào.

Khi được hỏi đó có phải là tín hiệu về một sự dịch chuyển trong lập trường của chính quyền ông Trump lâu nay là muốn Fed hạ lãi suất, ông Bessent trả lời Reuters: “Không hề. Nếu để ý, sẽ thấy là tôi nói Fed có thể theo dõi trước khi hạ lãi suất. Như vậy, vấn đề ở đây là họ vẫn cần phải hạ lãi suất”.

Ông Bessent không đặt nặng tác động của cuộc chiến ở Trung Đông với lạm phát lõi ở Mỹ, cho rằng lạm phát lõi ở nền kinh tế lớn nhất thế giới đang được kiểm soát tốt và thực chất đang giảm ở nhiều nhóm hàng hóa - dịch vụ. Ông cho biết ông kỳ vọng giá cả sẽ giảm nhanh sau khi xung đột kết thúc.

Theo số liệu công bố gần đây, giá hàng hóa tiêu dùng ở Mỹ trong tháng 3 tăng 0,9% so với tháng trước, mức tăng mạnh nhất trong gần 4 năm, chủ yếu do giá xăng và dầu diesel tăng cao. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi - thước đo loại trừ giá thực phẩm và năng lượng - tăng 0,2%, bằng với mức tăng của tháng 2.

Sau khi chiến tranh nổ ra, giá dầu thế giới có thời điểm tăng tới 50%, và giá xăng bán lẻ bình quân toàn quốc ở Mỹ lần đầu tiên vượt mức 4 USD/gallon lần đầu tiên sau hơn 3 năm.

Những pha leo thang mạnh của giá xăng dầu đã khiến thị trường gần như không còn kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong năm 2026.

Quy trình đưa ông Warsh vào ghế chủ tịch Fed đang gặp trở ngại do sự phản đối của thượng nghị sỹ nhiều ảnh hưởng Thom Tillis, người dự kiến sẽ không tái tranh cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay. Ông Tillis tuyên bố sẽ chặn bất kỳ ai được ông Trump bổ nhiệm cho các chức vụ trong Fed cho tới khi Bộ Tư pháp Mỹ giải quyết xong vụ kiện hình sự nhằm vào ông Powell liên quan tới dự án cải tạo trụ sở Fed.

Ông Powell đã nói ông sẽ tiếp tục ở lại ghế chủ tịch Fed nếu cho tới khi ông hết nhiệm kỳ mà ông Warsh vẫn chưa được Thượng viện phê chuẩn cho cương vị này. Sau khi rời vị trí chủ tịch, ông Powell vẫn còn ghế thống đốc Fed với nhiệm kỳ cho tới hết năm 2028 nếu ông muốn.

Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã đạt thỏa thuận với ông Tillis về thúc đẩy phê chuẩn ông Warsh cho vị trí chủ tịch Fed, và quy trình này có thể diễn ra vào tuần tới. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết.