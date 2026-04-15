VN-Index có thể tiếp tục quán tính tăng lên vùng 1820-1830 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/4/2026.

Kết phiên 15/4, VN-Index tăng 25 điểm, tương đương 1,41% lên mốc 1.800,65 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,31 điểm, tương đương 0,12% lên 252,72 điểm.

Diễn biến phân hóa có thể sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Với sự hỗ trợ tích cực về mặt điểm số từ nhóm vốn hóa lớn, VnIndex tiếp tục tăng điểm ngay từ đầu phiên và đóng cửa trên mức 1800 điểm. Mặc dù vậy, diễn biến các cổ phiếu vẫn cho thấy sự phân hóa rõ ràng và độ rộng thị trường nghiêng về số mã giảm điểm. Diễn biến phân hóa có thể sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới. Sự kiện đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 4 cũng khiến cho thị trường có nhiều biến động mạnh về cuối phiên ngày mai.

Nhà đầu tư duy trì vị thế nắm giữ các vị thế ngắn hạn và nâng dần ngưỡng trailing stop để duy trì lợi nhuận.

Các hoạt động mua trading có thể tiếp tục mở vị thế ở các thời điểm thị trường rung lắc, điều chỉnh. Tập trung một số ngành đáng chú ý: ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, bán lẻ, thép, khu công nghiệp…”.

Xu hướng tăng thiên lệch như ngày hôm nay sẽ không kéo dài

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index bật tăng 25 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1800,65 điểm nhờ lực kéo của nhóm cổ phiếu Vin, trong khi thị trường nhìn chung giao dịch trầm lắng. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Tài nguyên cơ bản, Truyền thông, Bán lẻ giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản và ngành Du lịch & giải trí tăng khoảng 5%.

Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng khoảng 3.5 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn HNX và UPCOM. Xu hướng tăng thiên lệch như ngày hôm nay sẽ không kéo dài, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới”.

Chỉ số VN-Index có thể mở rộng đà tăng điểm hướng đến 1.830 điểm - 1.850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index sau giai đoạn tích lũy tích cực, đang mở rộng đà phục hồi lên vùng giá quanh 1.800 điểm, đây là vùng giá cao nhất năm 2025 với áp lực cung giá cao đang gia tăng trở lại đối với nhiều mã sau giai đoạn phục hồi. Chỉ số VN-Index có thể mở rộng đà tăng điểm hướng đến 1.830 điểm - 1.850 điểm tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá cao nhất tháng 01/2026 và 02/2026.

Thị trường tiếp tục tăng điểm tích cực dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu hàng đầu của thị trường. Nổi bật là nhóm Vin Group tăng điểm mạnh hướng đến các vùng giá đỉnh lịch sử đầu năm 2026. Trong khi như chúng tôi đã nhận định, áp lực cung giá cao gia tăng ở nhiều mã khác và hầu hết các nhóm ngành khác đều có xu hướng kém tích cực. Không có quá nhiều cơ hội đầu tư tăng trưởng tốt. Trong bối cảnh hiện nay, khi VN-Index và các cổ phiếu hàng đầu đang quay trở lại vùng vùng đỉnh lịch sử, chúng tôi khá thận trọng. Nhà đầu tư duy trì vị thế hiện tại, chờ xu hướng và dòng tiền cải thiện tốt hơn ở các nhóm ngành khác trước khi xem xét các cơ hội đầu tư mới.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Cấu trúc thị trường phân hóa mạnh khi đang phụ thuộc quá nhiều vào đà tăng của nhóm Vingroup

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 25 điểm (+1,4%), đóng cửa tại mức 1800,7 điểm. Chỉ số tăng điểm mạnh mẽ từ đầu phiên sáng với sự đóng góp chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC và VHM. Bên cạnh đó, thanh khoản của thị trường cũng được cải thiện với tổng giá trị giao dịch tăng 9,2% so với phiên hôm qua.

VN-Index hiện đã chạm mục tiêu của chúng tôi quanh kháng cự mạnh tại mức 1800, đây cũng là mức đỉnh cũ của năm 2025. Chúng tôi cho rằng với cấu trúc thị trường phân hóa mạnh khi đang phụ thuộc quá nhiều vào đà tăng của nhóm Vingroup trong khi các nhóm khác chủ yếu đi ngang hoặc giảm. Điều này có thể khiến áp lực bán quanh mức 1800 gia tăng và kéo theo sự điều chỉnh của VN-Index. Do đó, trong một vài phiên tới, chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thận trọng đối với VN-Index và sẽ theo dõi sát diễn biến của thị trường quanh mức 1800 này. Nhà đầu tư cũng không nên mở mua mới tại vùng này và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn”.

Chỉ số VN-Index có thể tiếp tục quán tính tăng lên vùng 1820-1830 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục tăng điểm với nhóm cổ phiếu Vingroup và Hàng không tiếp tục dẫn dắt thị trường trong khi các nhóm còn lại như Ngân hàng, Chứng khoán, Thép điều chỉnh. Tuy nhiên, áp lực bán ra cũng chưa quá lớn và dòng tiền vẫn xoay vòng ở các nhóm ngành điều tiết và giữ chỉ số. Điều này đồng nghĩa các nhóm ngành trên có thể quay lại đà tăng và hỗ trợ chỉ số khi áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm họ Vingroup. Do đó, chỉ số VN-Index có thể tiếp tục quán tính tăng lên vùng 1820-1830 điểm trong các phiên còn lại của tuần. Mặc dù tăng điểm, chỉ báo độ rộng tiếp tục thu hẹp và chỉ báo tâm lý hồi phục yếu nên cần đề phòng kịch bản điều chỉnh tại vùng kể trên.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Mặc dù thị trường có thể tiếp tục tăng điểm, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tạm dừng mua mới và xem xét chốt lời ở nhịp tăng điểm”.

VN-Index chinh phục mốc 1800 điểm nhờ lực kéo từ nhóm trụ

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với việc chinh phục thành công vùng kháng cự lớn tại 1800 điểm với sự đồng thuận của thanh khoản.

Ở khung đồ thị ngày, VN-Index đã bứt phá và vượt ra ngoài đường biên trên của dải Bollinger Bands. Chỉ báo RSI tiếp tục duy trì xu hướng hướng lên, kết hợp cùng việc chỉ báo MACD đang mở rộng khoảng cách dương so với đường tín hiệu. Những tín hiệu kỹ thuật này củng cố sức mạnh cho động lực hiện tại, báo hiệu xu hướng tăng điểm vẫn hoàn toàn có khả năng tiếp diễn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo dòng tiền CMF đã hướng lên trở lại, xác nhận dòng tiền mua chủ động tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, việc chỉ báo RSI đã tiến sâu vào vùng quá mua cho thấy rủi ro tiềm ẩn trong ngắn hạn. Do đó, mặc dù lực cầu đang chiếm ưu thế, thị trường khả năng cao sẽ xuất hiện các nhịp rung lắc, giằng co quanh mốc 1800 ở những phiên tiếp theo nhằm hấp thụ áp lực chốt lời trước khi xác nhận xu hướng mới.

Thị trường tiếp tục duy trì đà tăng điểm nhờ đà tăng của nhóm Vingroup cùng một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác, nhưng đồng thời cũng ghi nhận sự phân hóa mạnh giữa nhóm dẫn dắt chỉ số so với phần còn lại của thị trường. Trong bối cảnh chỉ số chung đang tiệm cận/chạm các vùng kháng cự và độ rộng thị trường nghiêng về số mã giảm, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng và nên cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận đối với các mã đã đạt mục tiêu ngắn hạn, đồng thời tuyệt đối hạn chế việc mua đuổi ở các cổ phiếu đã tăng nóng hoặc đang chạm các vùng kháng cự mạnh”.

Đà tăng của VN-Index vẫn được duy trì với mục tiêu gần tại vùng 1825 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, đà tăng của VN-Index vẫn được duy trì với mục tiêu gần tại vùng 1825 điểm. Hỗ trợ gần hiện tại nằm trong vùng 1765–1775 điểm. Nếu chỉ số điều chỉnh, lực mua nhiều khả năng sẽ quay lại rõ hơn tại nhóm Ngân hàng, Bán lẻ và Tiêu dùng quanh vùng hỗ trợ. Ngoài ra, các nhóm này cũng có thể đóng vai trò cân bằng ảnh hưởng từ nhóm Vingroup trong các phiên tới”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.