Xu hướng rút ngắn chu kỳ tài chính: Giải pháp linh hoạt dòng tiền của người trưởng thành

Thói quen tài chính của nhóm người trưởng thành đang có sự dịch chuyển rõ rệt, khi các kế hoạch dự phòng dài hạn dần nhường chỗ cho những giải pháp có thời hạn ngắn hơn và linh hoạt hơn. Sự thay đổi này buộc thị trường phải tái cấu trúc, mở ra không gian cho các giải pháp tài chính mới để người trụ cột an tâm nắm bắt cơ hội.

Đối mặt với bài toán chi phí sinh hoạt leo thang và thu nhập dễ biến động, áp lực dòng tiền đang trở thành gánh nặng lớn nhất của thế hệ 28-45 tuổi.

NGƯỜI TRƯỞNG HÀNH DẦN CHUYỂN TỪ TÍCH LŨY DÀI HẠN ĐẾN QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN

Sự chông chênh thực tế này buộc họ phải định hình lại toàn bộ ưu tiên tài chính: Thay vì thắt lưng buộc bụng cho 20-30 năm sau, họ chú trọng xây dựng một hiện tại vững vàng để duy trì sự chủ động trong mọi tình huống. Sự đảo chiều này được minh chứng qua khảo sát Asia Care 2024, khi nhu cầu xây dựng bệ phóng an toàn trước mắt như quỹ khẩn cấp (36%) và bảo hiểm y tế (33%) đang xếp trên mục tiêu hưu trí xa xôi (30%).

Khi việc đảm bảo sự linh hoạt của dòng tiền trở thành ưu tiên sống còn, người trưởng thành e ngại việc tự trói chân vào những kế hoạch đóng phí gò bó kéo dài 15-20 năm.

Báo cáo “Triển vọng Ngành Bảo hiểm Toàn cầu 2025-2026” từ Deloitte và nhận định của các chuyên gia đều chỉ ra rằng: Khách hàng hiện đại có xu hướng từ chối những cam kết dài hạn làm mất đi sự chủ động, họ đòi hỏi tính cá nhân hóa cao, ưu tiên các giải pháp có chu kỳ ngắn để dễ dàng thích nghi với từng thay đổi của cuộc sống.

Ngoài ra, việc phải đóng phí bảo hiểm nhiều năm, trong khi thu nhập thay đổi biến động khôn lường khiến các giải pháp dự phòng vô tình trở thành một nghĩa vụ tài chính mới.

Hệ quả là người dùng buộc phải dừng kế hoạch bảo hiểm để ưu tiên các nhu cầu cấp thiết hơn, dẫn đến tỷ lệ hủy ngang sau năm đầu đạt mức 20%-30% (theo báo cáo “Ngành bảo hiểm 2024” của PetroVietnam Securities - PSI).

Sự thay đổi này trong tâm lý khách hàng đã buộc thị trường bảo hiểm không thể đứng yên mà phải bước vào đang tạo ra một sự điều chỉnh đáng kể trong cách tiếp cận của thị trường – xu hướng “ngắn hạn hóa” và tinh gọn.

XU HƯỚNG “NGẮN HẠN HÓA” - KHI SỰ LINH HOẠT TRỞ THÀNH TRỌNG TÂM MỚI CỦA NGÀNH BẢO HIỂM

Xu hướng này không chỉ xuất phát từ nhu cầu người dùng mà đã trở thành định hướng chiến lược của toàn ngành bảo hiểm. Trọng tâm của cuộc chuyển dịch này được củng cố bởi Nghị định 46/2023/NĐ-CP, cho phép các hợp đồng được điều chỉnh linh hoạt hơn về mức phí và thời gian đóng thay vì các quy tắc cố định như trước đây.

Quy định này tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động tái thiết kế giải pháp bảo vệ theo hướng tinh gọn, giảm thiểu tối đa nghĩa vụ tài chính kéo dài nhằm tương thích với tư duy quản trị dòng vốn chủ động của khách hàng hiện đại.

Đồng thời, thị trường cũng đang chứng kiến bước chuyển mình từ các sản phẩm tích lũy dài hạn sang những giải pháp bảo vệ thiết thực và cá nhân hóa sâu. Theo lộ trình tái cấu trúc đến tháng 7/2025, danh mục sản phẩm sẽ tập trung vào tính minh bạch và cấu trúc dạng mô-đun, cho phép người dùng tùy biến quyền lợi theo từng cột mốc cuộc đời. Sự thay đổi mang tính hệ thống này không chỉ tháo gỡ rào cản về tâm lý ngại cam kết, mà còn đưa bảo hiểm trở về đúng vai trò là một giải pháp tiếp sức tài chính linh động và thực tiễn.

GIẢI PHÁP “TIẾP SỨC TÀI CHÍNH” - CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG GIAI ĐOẠN ÁP LỰC CAO

Trong bối cảnh đó, thị trường bắt đầu ghi nhận sự xuất hiện của các giải pháp theo hướng tinh gọn, tập trung vào khả năng hỗ trợ dòng tiền trong ngắn hạn. Một ví dụ là sản phẩm “Phú Hưng tiếp sức” của Phú Hưng Life vừa được ra mắt thời gian vừa qua. Sản phẩm, mang đến năng lượng tiếp sức cho khách hàng vào đúng những giai đoạn áp lực nhất.

Một trong những điểm đáng chú ý của sản phẩm chính là thiết kế tinh gọn, tháo gỡ triệt để gánh nặng đóng phí dài hạn nhờ thời gian ngắn và cách thức đóng phí linh hoạt, phù hợp với nhiều chiến lược tài chính của mỗi cá nhân. Với Phú Hưng tiếp sức, “tiếp sức tài chính” không chỉ là câu chuyện phòng ngừa rủi ro, mà còn là khả năng duy trì dòng tiền và các kế hoạch tài chính trong những thời điểm quan trọng.

Tuổi 28-45 là giai đoạn bứt phá với nhiều mục tiêu lớn. Trong bối cảnh thu nhập và chi phí ngày càng biến động, các giải pháp tài chính linh hoạt đang dần trở thành một phần quan trọng trong chiến lược tài chính cá nhân. Những sản phẩm có chu kỳ ngắn và khả năng thích ứng cao có thể giúp người trưởng thành duy trì sự chủ động, thay vì bị ràng buộc bởi các kế hoạch dài hạn cố định.