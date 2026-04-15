Khoảng cách điểm số thương hiệu giữa các ngân hàng đang thu hẹp

Bảng xếp hạng Sức khỏe thương hiệu ngân hàng Việt Nam 2025 vừa được công bố chỉ ra rằng khoảng cách giữa nhóm ngân hàng dẫn đầu và các nhóm bám đuổi phía sau đang được rút ngắn một cách đáng kể…

Điều này cho thấy áp lực cạnh tranh trong việc duy trì và giữ vững “sức khỏe” thương hiệu trên thị trường tài chính đang ngày càng trở nên gay gắt và quyết liệt.

Mibrand Việt Nam vừa công bố Bảng xếp hạng Sức khỏe Thương hiệu Ngân hàng Việt Nam 2025. Dữ liệu năm 2025 cho thấy khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và các thương hiệu bám đuổi đang được rút ngắn đáng kể, cho thấy áp lực cạnh tranh trong việc giữ vững “sức khỏe” thương hiệu ngày càng lớn.

Theo ông Lại Tiến Mạnh, đại diện Mibrand Việt Nam, nếu nhóm quốc doanh như Vietcombank, BIDV… chiếm ưu thế tuyệt đối về quy mô, thì khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lại đang ghi điểm bằng chiều sâu dịch vụ. Dù vậy, theo ông, yếu tố sống còn định đoạt niềm tin khách hàng hiện nay, với mọi ngân hàng, vẫn là năng lực bảo mật và sự an toàn trong giao dịch.

Cụ thể, theo Bảng xếp hạng 2025, khối ngân hàng quốc doanh tiếp tục chứng tỏ “sức mạnh” thương hiệu trong khi khối tư nhân lại ghi dấu ấn về tốc độ tăng tốc mạnh mẽ về mặt trải nghiệm và hình ảnh.

Trong đó, Vietcombank tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong Top 10 ngân hàng có “sức khỏe” thương hiệu mạnh nhất Việt Nam với BBS đạt 35 điểm trong 4 năm liên tiếp.

MB và Techcombank có sự hoán đổi thứ hạng trong nhóm đầu: từ vị trí thứ 4 năm 2024, MB vươn lên thứ 2 trong năm 2025, trong khi Techcombank từ vị trí thứ 2 lùi xuống thứ 4.

Sự dịch chuyển này cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các ngân hàng top đầu, đồng thời phản ánh hiệu quả từ nỗ lực đẩy mạnh số hóa và cải thiện trải nghiệm khách hàng của MB.

Cùng với đó, Agribank cũng ghi dấu ấn khi trở lại Top 10 sau 2 năm vắng bóng, cho thấy nỗ lực tái củng cố hình ảnh và vị thế thương hiệu trong bối cảnh ngành ngân hàng chuyển động mạnh theo xu hướng số hoá.

Về các chỉ số thành phần, chỉ số Liên tưởng & Hình ảnh thương hiệu năm 2025 ghi nhận nhiều biến động mạnh, phản ánh rõ xu hướng các ngân hàng ngày càng đầu tư vào trải nghiệm thương hiệu và kết nối cảm xúc với khách hàng.

Từ vị trí ngoài Top 10 năm 2024, VIB đã bứt phá mạnh mẽ trong năm 2025 để vươn lên dẫn đầu toàn ngành về chỉ số Liên tưởng & Hình ảnh thương hiệu, tăng 10 bậc (+32 điểm).

Động lực tăng trưởng đến từ chiến lược kết hợp tài chính với giải trí, nổi bật là vai trò Nhà tài trợ Kim cương cho chương trình Anh Trai Say Hi, giúp thương hiệu phủ sóng rộng rãi. Đồng thời, các hoạt động tích hợp hệ sinh thái số như ưu đãi vé concert cho khách hàng mở tài khoản Digi trên ứng dụng MyVIB đã góp phần lan tỏa thông điệp “Dẫn đầu xu thế thẻ”, củng cố hình ảnh ngân hàng hiện đại, sáng tạo và hướng đến giới trẻ.

VPBank cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, từ vị trí thứ 10 (2024) lên vị trí thứ 4 (2025), tăng 6 bậc (+17 điểm). Bước ngoặt đến từ việc VPBank đầu tư mạnh mẽ vào mô hình Chi nhánh Flagship – không gian trải nghiệm tài chính tích hợp công nghệ và nghệ thuật, lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam.

Vắng mặt trong năm 2024, HDBank vươn lên Top 7, tăng 4 bậc trong năm 2025. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ chiến lược phát triển bền vững và làm mới truyền thông thương hiệu. Ngân hàng liên tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, “Ngân hàng Xanh của năm” và gần đây là giải thưởng “Ngân hàng có hoạt động Marketing & Thương hiệu xuất sắc nhất năm 2025” do Asian Banking & Finance trao tặng.

Về Chỉ số Sãn sàng trả giá cao, trong năm 2025, Sacombank lần đầu chứng kiến sự tụt hạng sau nhiều năm dẫn đầu. Cụ thể, Sacombank giảm 7 bậc, từ vị trí thứ 1 (2024) xuống vị trí thứ 8 (2025). Nguyên nhân không hoàn toàn đến từ sự suy giảm chất lượng dịch vụ, mà chủ yếu do áp lực cạnh tranh khi các đối thủ bứt tốc mạnh mẽ về trải nghiệm và đổi mới.

TPBank ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc khi từ vị trí thứ 12 lên vị trí thứ 7 nhờ hiệu quả của chiến lược đẩy mạnh hệ sinh thái ngân hàng số.

Agribank cũng gây chú ý khi tăng 4 bậc để vào Top 9 ở chỉ số Sẵn sàng trả giá cao, cho thấy sự chuyển mình đáng kể từ hình ảnh ngân hàng truyền thống sang định vị ngân hàng số hiện đại.

Về chỉ số Yêu thích thương hiệu, Bảng xếp hạng năm nay ghi nhận sự phân hóa rõ nét, khi các ngân hàng không chỉ cạnh tranh về nhận diện mà còn phải xây dựng kết nối cảm xúc và trải nghiệm khác biệt để chinh phục khách hàng.

TPBank tăng trưởng vượt trội trong thứ hạng khi vươn lên Top 5, tăng 9 bậc trong Chỉ số Yêu thích thương hiệu, điều này đến từ chiến lược nhất quán trong việc đánh mạnh vào “lifestyle banking” và phân khúc khách hàng cao cấp. Cụ thể, TPBank đã nâng tầm dịch vụ Premier Banking với mức độ cá nhân hóa sâu, tạo cảm giác đặc quyền xứng đáng cho nhóm khách hàng affluent và mass affluent.