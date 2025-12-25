TP. Hồ Chí Minh diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng, bảo vệ không gian số

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 25/12/2025
Phạm Vinh
25/12/2025, 10:07
Từ ngày 22 đến 26/12, Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) đã tổ chức chương trình tập huấn và diễn tập thực chiến nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng, bảo vệ không gian số…
Trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng trở thành mối đe dọa lớn đối với các quốc gia và tổ chức, việc tổ chức các cuộc diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng đã trở thành một yêu cầu cấp bách, cần thiết. Chương trình tập huấn và diễn tập thực chiến lần này không chỉ nhằm nâng cao năng lực ứng phó sự cố mà còn kiểm tra hiệu quả của hệ thống phòng thủ đa lớp đang triển khai trên các hệ thống thông tin trọng yếu của Thành phố.
Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động diễn tập thực chiến được xây dựng với các kịch bản mô phỏng sát thực tế, nhằm đánh giá khả năng ứng phó sự cố, rà soát hiệu quả của chính sách và quy trình bảo mật, phát hiện sớm các điểm yếu, lỗ hổng, đồng thời nâng cao năng lực phối hợp và mức độ sẵn sàng của đội ngũ nhân sự khi sự cố xảy ra. An toàn thông tin mạng hiện nay không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà đã trở thành nội dung gắn liền với chủ quyền quốc gia trên không gian số, được khẳng định trong Luật An ninh mạng năm 2025 và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
“Mục tiêu chính của diễn tập là nâng cao năng lực phát hiện và ứng phó sự cố, xử lý các tình huống tấn công thực tế vào Hệ thống Cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, kiểm tra hiệu quả của hệ thống phòng thủ đa lớp đang triển khai trên hệ thống thông tin trọng yếu của Thành phố”, Đại tá Bùi Thanh Trực khẳng định.
Tại sự kiện, PGS.TS Trần Minh Triết, Phó Hiệu Trưởng Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), cho biết Việt Nam được coi là điểm nóng an ninh mạng ở khu vực Đông Nam Á với 46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công ít nhất một lần; trong năm 2024 ghi nhận hơn 659.000 vụ tấn công mạng và 14,5 tỷ tài khoản bị rò rỉ. Đặc biệt, vấn nạn lừa đảo trực tuyến đã gây thiệt hại 18.900 tỷ đồng.
Chương trình diễn tập thực chiến năm nay đã quy tụ các đơn vị có thế mạnh và uy tín cùng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư an toàn thông tin nhiều kinh nghiệm tham gia. Đội tấn công (Red team) bao gồm các chuyên gia đến từ Công an Thành phố, Công ty TNHH Galaxy One, và Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT. Trong khi đó, đội phòng thủ (Blue team) tập hợp đội ngũ quản lý, cán bộ kỹ thuật từ Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, Trung tâm 286 – Bộ Tư lệnh 86, và Tập đoàn bưu chính Viễn thông VNPT.
Song song với hoạt động diễn tập thực chiến là hoạt động tập huấn kỹ năng an toàn thông tin cho cán bộ phụ trách tại UBND phường/xã, đặc khu và các đơn vị trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Công tác đào tạo được xây dựng gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết giúp học viên nắm rõ các cấp độ an toàn thông tin, trong khi phần thực hành được xây dựng với các kịch bản tác chiến an toàn thông tin trên thao trường diễn tập.
Việc tổ chức các cuộc diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng không chỉ là một hoạt động "có thì tốt" mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc để đảm bảo khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống thực tế. Đây là bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ không gian số, đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin trọng yếu, và góp phần xây dựng một môi trường số an toàn, tin cậy và bền vững.
Theo báo cáo của Viettel Cyber Security, các mối đe dọa an ninh mạng hiện nay đang gia tăng nhanh chóng cả về quy mô lẫn mức độ tinh vi. Chỉ riêng quý 3/2025, Việt Nam đã ghi nhận hơn 547.000 cuộc tấn công DDoS, gần 4.000 tên miền lừa đảo và hơn 500 triệu bản ghi dữ liệu bị rò rỉ. Những con số này cho thấy sự cần thiết của việc tổ chức các cuộc diễn tập thực chiến để đánh giá khả năng ứng phó sự cố, rà soát quy trình bảo mật và phát hiện sớm các điểm yếu, lỗ hổng.
