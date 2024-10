Đề xuất quy định giám định tư pháp lĩnh vực thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Dự thảo này quy định về phạm vi các vụ việc giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; tiếp nhận, thực hiện giám định tư pháp; áp dụng các quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp; thời hạn giám định tư pháp; hồ sơ, lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp.

Dự thảo nêu rõ tiêu chuẩn bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Luật Giám định tư pháp. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn quy định có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc.

Điều 30 Luật Giám định tư pháp quy định: Trong trường hợp có sự khác nhau giữa kết luận giám định lần đầu và kết luận giám định lại về cùng một nội dung giám định thì việc giám định lại lần thứ hai do người trưng cầu giám định quyết định. Việc giám định lại lần thứ hai phải do Hội đồng giám định thực hiện. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý về lĩnh vực cần giám định quyết định thành lập Hội đồng để thực hiện giám định lại lần thứ hai. Hội đồng giám định gồm có ít nhất 03 thành viên là những người có chuyên môn cao và có uy tín trong lĩnh vực cần giám định. Hội đồng giám định hoạt động theo cơ chế giám định tập thể.

Cụ thể phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên do cơ sở giáo dục của Việt Nam cấp hoặc do cơ sở giáo dục nước ngoài đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: báo chí, xuất bản (bao gồm: xuất bản, in, phát hành); bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; luật; kinh tế hoặc lĩnh vực đào tạo khác phù hợp với chuyên môn đề nghị bổ nhiệm.

Ngoài ra, giám định viên phải có thời gian hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên (trực tiếp làm công tác chuyên môn về chuyên ngành được đào tạo) tính từ ngày được tuyển dụng hoặc tiếp nhận làm việc, phù hợp với lĩnh vực giám định tư pháp.

Trường hợp người không có trình độ đại học nhưng có kiến thức chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực cần giám định thì có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc.

Dự thảo quy định thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định, lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp, gửi Vụ Tổ chức cán bộ. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Pháp chế xem xét hồ sơ, lựa chọn và trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

Đối với giám định viên tư pháp ở địa phương, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định, tiếp nhận hồ sơ của người đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp, đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

Cũng theo Dự thảo, Hội đồng giám định trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được thành lập quy định tại Điều 30 Luật Giám định tư pháp. Hội đồng giám định trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập.