Đề xuất tập đoàn bán dẫn ARM mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề xuất Tập đoàn ARM xem xét mở văn phòng đại diện tại Việt Nam cũng như thiết lập Trung tâm R&D tại NIC Hòa Lạc nhằm đẩy mạnh hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á...
Làm việc với ARM, tập đoàn công nghệ bán dẫn và thiết kế phần mềm của Anh mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Tập đoàn hỗ trợ Việt Nam đào tạo đội ngũ kỹ sư thiết kế vi mạch đạt chuẩn quốc tế; thành lập trung tâm R&D tại Việt Nam.
ARM hiện có trên 6.500 nhân viên và doanh thu năm 2024 đạt khoảng 3,2 tỷ USD. Tập đoàn nổi tiếng với thiết kế kiến trúc vi xử lý (CPU architecture) được sử dụng trong hơn 99% thiết bị di động toàn cầu, với hơn 250 tỷ chip ARM đã được sản xuất tính đến năm 2025, đóng vai trò then chốt trong chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn toàn cầu, cung cấp nền tảng thiết kế cho các hãng như Apple, Samsung, Qualcomm, Nvidia,...
Thời gian qua, ARM đã phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) triển khai các hoạt động về đào tạo bán dẫn như hỗ trợ các bản quyền cho các trường đại học, tổ chức các hội thảo phát triển nguồn nhân lực bán dẫn...
Đánh giá cao vai trò và vị thế toàn cầu của Tập đoàn trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, Phó Thủ tướng hoan nghênh ARM đã có nhiều sáng kiến hỗ trợ phát triển nhân lực, chia sẻ tri thức và thúc đẩy hợp tác công nghệ, góp phần vào việc hình thành nền tảng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghệ tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam chủ trương thu hút và đồng hành cùng các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như ARM phát triển các khâu của chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn, bao gồm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ và xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất.
Phó Thủ tướng đề nghị ARM tăng cường phối hợp chặt chẽ với NIC và các viện trường, doanh nghiệp trong nước triển khai các chương trình đào tạo và chứng chỉ của ARM nhằm xây dựng đội ngũ kỹ sư thiết kế vi mạch đạt chuẩn quốc tế.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng lưu ý Tập đoàn xem xét mở văn phòng đại diện tại Việt Nam cũng như thiết lập Trung tâm R&D tại NIC Hòa Lạc nhằm đẩy mạnh hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Phó Thủ tướng cũng đề xuất Tập đoàn hỗ trợ Việt Nam xây dựng và phát triển các trung tâm R&D, phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung; giới thiệu các đối tác, doanh nghiệp và tổ chức trong hệ sinh thái ARM đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn trong quá trình hoàn thiện chính sách phát triển ngành bán dẫn, chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
