Starlink cung cấp Internet miễn phí cho Venezuela đến ngày 3/2

Starlink, công ty cung cấp Internet vệ tinh thuộc SpaceX của tỷ phú Elon Musk, cho biết sẽ cung cấp quyền truy cập Internet băng thông rộng miễn phí cho người dân Venezuela đến hết ngày 3/2.

Venezuela hiện ghi nhận tình trạng mất điện và gián đoạn Internet tại một số khu vực.

Starlink cho biết các khoản tín dụng dịch vụ miễn phí sẽ được áp dụng cho cả những tài khoản đang hoạt động, tài khoản bị tạm ngưng hoặc bị vô hiệu hóa do chậm thanh toán.

“Nhằm hỗ trợ người dân Venezuela, ưu tiên trước mắt của chúng tôi là đảm bảo kết nối Internet cho cả người dùng hiện tại và người dùng mới thông qua các gói dịch vụ miễn phí”, Starlink thông báo

Theo CNBC, trên bản đồ vùng phủ sóng của Starlink, Venezuela hiện vẫn được xếp vào khu vực “dự kiến triển khai”. Điều này có nghĩa dịch vụ chưa chính thức được ra mắt tại quốc gia Nam Mỹ này. Các chính sách về dịch vụ và giá cước sau ngày 3/2 hiện vẫn chưa được công bố.

Hiện nay, các vệ tinh Starlink chủ yếu hoạt động ở độ cao khoảng 550 km so với bề mặt Trái Đất. Theo kế hoạch mới, khoảng 4.400 vệ tinh, tương đương gần một nửa số vệ tinh Starlink đang hoạt động, sẽ được hạ xuống quỹ đạo thấp hơn, ở độ cao khoảng 480 km. Đây được xem là một trong những đợt điều chỉnh quỹ đạo quy mô lớn nhất kể từ khi Starlink bắt đầu triển khai mạng lưới vệ tinh toàn cầu.

Theo các chuyên gia, việc đưa vệ tinh xuống quỹ đạo dưới 500 km có thể giúp giảm nguy cơ va chạm, do khu vực này hiện có mật độ vệ tinh và mảnh vỡ không gian thấp hơn. Đồng thời, trong trường hợp vệ tinh gặp sự cố, chúng có khả năng rơi trở lại bầu khí quyển và bốc cháy nhanh hơn, qua đó hạn chế rủi ro để lại mảnh vỡ dài hạn trên quỹ đạo.

Starlink cho biết, việc hạ thấp quỹ đạo như vậy có thể rút ngắn thời gian các vệ tinh tự rơi trở lại Trái Đất hơn 80%, qua đó nâng cao mức độ an toàn tổng thể của hệ thống.