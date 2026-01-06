Starlink cung cấp Internet miễn phí cho Venezuela đến ngày 3/2

Giá vàng trong nước và thế giới
“Nhằm hỗ trợ người dân Venezuela, ưu tiên trước mắt của chúng tôi là đảm bảo kết nối Internet cho cả người dùng hiện tại và người dùng mới thông qua các gói dịch vụ miễn phí”, Starlink thông báo...
Starlink, công ty cung cấp Internet vệ tinh thuộc SpaceX của tỷ phú Elon Musk, cho biết sẽ cung cấp quyền truy cập Internet băng thông rộng miễn phí cho người dân Venezuela đến hết ngày 3/2.
Venezuela hiện ghi nhận tình trạng mất điện và gián đoạn Internet tại một số khu vực.
Starlink cho biết các khoản tín dụng dịch vụ miễn phí sẽ được áp dụng cho cả những tài khoản đang hoạt động, tài khoản bị tạm ngưng hoặc bị vô hiệu hóa do chậm thanh toán.
"Nhằm hỗ trợ người dân Venezuela, ưu tiên trước mắt của chúng tôi là đảm bảo kết nối Internet cho cả người dùng hiện tại và người dùng mới thông qua các gói dịch vụ miễn phí", Starlink thông báo
Theo CNBC, trên bản đồ vùng phủ sóng của Starlink, Venezuela hiện vẫn được xếp vào khu vực “dự kiến triển khai”. Điều này có nghĩa dịch vụ chưa chính thức được ra mắt tại quốc gia Nam Mỹ này. Các chính sách về dịch vụ và giá cước sau ngày 3/2 hiện vẫn chưa được công bố.
Hiện nay, các vệ tinh Starlink chủ yếu hoạt động ở độ cao khoảng 550 km so với bề mặt Trái Đất. Theo kế hoạch mới, khoảng 4.400 vệ tinh, tương đương gần một nửa số vệ tinh Starlink đang hoạt động, sẽ được hạ xuống quỹ đạo thấp hơn, ở độ cao khoảng 480 km. Đây được xem là một trong những đợt điều chỉnh quỹ đạo quy mô lớn nhất kể từ khi Starlink bắt đầu triển khai mạng lưới vệ tinh toàn cầu.
Theo các chuyên gia, việc đưa vệ tinh xuống quỹ đạo dưới 500 km có thể giúp giảm nguy cơ va chạm, do khu vực này hiện có mật độ vệ tinh và mảnh vỡ không gian thấp hơn. Đồng thời, trong trường hợp vệ tinh gặp sự cố, chúng có khả năng rơi trở lại bầu khí quyển và bốc cháy nhanh hơn, qua đó hạn chế rủi ro để lại mảnh vỡ dài hạn trên quỹ đạo.
Starlink cho biết, việc hạ thấp quỹ đạo như vậy có thể rút ngắn thời gian các vệ tinh tự rơi trở lại Trái Đất hơn 80%, qua đó nâng cao mức độ an toàn tổng thể của hệ thống.
Trong khi lượng vốn đổ vào các sản phẩm đầu tư gắn với Bitcoin giảm mạnh, từ 41,7 tỷ USD trong năm 2024 xuống còn khoảng 27 tỷ USD trong năm 2025 thì dòng vốn vào các sản phẩm đầu tư gắn với Ether, XRP và Solana ghi nhận mức tăng đáng kể...
Các đạo luật do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng được kỳ vọng tạo nền tảng pháp lý đồng bộ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia...
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo tổng thể về các ngành, nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi trí tuệ nhân tạo để xây dựng kế hoạch đào tạo lại, nâng cấp, chuyển đổi kỹ năng cho người lao động, trình Thủ tướng trong quý 1/2026...
Trí tuệ nhân tạo đang trở thành lực đẩy công nghệ mạnh mẽ nhất của thế kỷ XXI, với khả năng tái định hình kinh tế, xã hội và cả bản chất tồn tại của con người. Tuy nhiên, cùng với tiềm năng to lớn là những rủi ro mang tính hệ thống, khiến yêu cầu xây dựng một khuôn khổ quản trị AI toàn cầu, có đạo đức và lấy con người làm trung tâm, trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Đề án “Sàn Giao dịch công nghệ Thành phố giai đoạn mới”, định hướng xây dựng mô hình sàn kết hợp trực tiếp - trực tuyến, đóng vai trò trung gian then chốt kết nối cung - cầu công nghệ, thúc đẩy thương mại và đổi mới sáng tạo...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: