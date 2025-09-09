Đề xuất thí điểm Đà Nẵng thành “Thành phố dữ liệu” đầu tiên của cả nước

Hiệp hội Dữ liệu quốc gia muốn hợp tác với Đà Nẵng làm nơi thí điểm mô hình “Thành phố dữ liệu” đầu tiên trên cả nước…

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, cùng đại diện một số tổ chức hỗ trợ và doanh nghiệp khởi nghiệp vừa có buổi làm việc với Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, trao đổi về những vướng mắc liên quan đến thể chế quản lý dữ liệu và nhu cầu hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy việc khai thác, chia sẻ, ứng dụng dữ liệu trong thực tiễn.

Đại diện Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, ông Đào Đức Triệu, Tổng thư ký Hiệp hội, cho biết vai trò của Hiệp hội không chỉ dừng lại ở việc tham vấn chính sách, pháp luật về dữ liệu, mà còn hướng đến tạo ra sản phẩm quản lý dữ liệu, xây dựng nền công nghiệp dữ liệu đủ lớn để trở thành động lực phát triển quốc gia.

Hiệp hội đưa ra đề xuất xây dựng mô hình quốc gia dữ liệu, thành phố dữ liệu theo những trụ cột dữ liệu quan trọng như du lịch, logistics, y tế, tài chính, hành chính công, giáo dục,… và định hướng phát triển theo thế mạnh của từng địa phương.

“Hiệp hội đã có công nghệ nền tảng và mong muốn hợp tác với Đà Nẵng làm nơi thí điểm đầu tiên để triển khai mô hình này. Hướng đến xây dựng Đà Nẵng phát triển thành “Thành phố dữ liệu” đầu tiên trên cả nước”, đại diện Hiệp hội Dữ liệu quốc gia đề xuất.

Mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu, theo ông Đào Đức Triệu, nhằm chú trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân, xây dựng cơ chế rút lại sự đồng thuận của người dùng, đồng thời thúc đẩy hình thành thị trường dữ liệu và phát triển ngành công nghiệp dữ liệu. Việc tham vấn chính sách và tạo cơ chế đột phá cho đổi mới sáng tạo dữ liệu sẽ là nền tảng để tháo gỡ nhanh chóng các vướng mắc trong sandbox, hướng tới sự phát triển toàn diện.

Ngoài ra, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia cũng định hướng tổ chức một vườn ươm lớn đặt tại Đà Nẵng, đồng thời triển khai nhiều chương trình hội thảo, sự kiện nhằm tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng startup khai thác giá trị dữ liệu, phát triển sản phẩm và dịch vụ có tính ứng dụng cao.

Ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, cho biết thành phố luôn tiên phong trong việc thử nghiệm những công nghệ mới. Hiện Đà Nẵng đã có cơ chế sandbox dành cho startup và đang triển khai xây dựng trung tâm tài chính.

Tuy nhiên, để cộng đồng startup phát triển mạnh mẽ hơn, cần sớm có các quy định về visa cho startup, cùng với cơ chế hỗ trợ đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Thành phố cũng đang nghiên cứu những chính sách mới nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng kết nối và phát triển kinh doanh toàn cầu.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến của các đại diện cũng được đề xuất với Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, như cần có cơ chế chia sẻ dữ liệu minh bạch, đồng bộ giữa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; xây dựng hệ thống quản lý các nguồn dữ liệu chính thống, bao gồm dữ liệu về y tế, du lịch, giáo dục… nhằm hỗ trợ startup tra cứu và nghiên cứu chuyên sâu về thị trường tại từng khu vực.