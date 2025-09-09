Thứ Ba, 09/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Đề xuất thí điểm Đà Nẵng thành “Thành phố dữ liệu” đầu tiên của cả nước

Hà Giang

09/09/2025, 16:43

Hiệp hội Dữ liệu quốc gia muốn hợp tác với Đà Nẵng làm nơi thí điểm mô hình “Thành phố dữ liệu” đầu tiên trên cả nước…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, cùng đại diện một số tổ chức hỗ trợ và doanh nghiệp khởi nghiệp vừa có buổi làm việc với Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, trao đổi về những vướng mắc liên quan đến thể chế quản lý dữ liệu và nhu cầu hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy việc khai thác, chia sẻ, ứng dụng dữ liệu trong thực tiễn.

Đại diện Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, ông Đào Đức Triệu, Tổng thư ký Hiệp hội, cho biết vai trò của Hiệp hội không chỉ dừng lại ở việc tham vấn chính sách, pháp luật về dữ liệu, mà còn hướng đến tạo ra sản phẩm quản lý dữ liệu, xây dựng nền công nghiệp dữ liệu đủ lớn để trở thành động lực phát triển quốc gia.

Hiệp hội đưa ra đề xuất xây dựng mô hình quốc gia dữ liệu, thành phố dữ liệu theo những trụ cột dữ liệu quan trọng như du lịch, logistics, y tế, tài chính, hành chính công, giáo dục,… và định hướng phát triển theo thế mạnh của từng địa phương.

“Hiệp hội đã có công nghệ nền tảng và mong muốn hợp tác với Đà Nẵng làm nơi thí điểm đầu tiên để triển khai mô hình này. Hướng đến xây dựng Đà Nẵng phát triển thành “Thành phố dữ liệu” đầu tiên trên cả nước”, đại diện Hiệp hội Dữ liệu quốc gia đề xuất.

Mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu, theo ông Đào Đức Triệu, nhằm chú trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân, xây dựng cơ chế rút lại sự đồng thuận của người dùng, đồng thời thúc đẩy hình thành thị trường dữ liệu và phát triển ngành công nghiệp dữ liệu. Việc tham vấn chính sách và tạo cơ chế đột phá cho đổi mới sáng tạo dữ liệu sẽ là nền tảng để tháo gỡ nhanh chóng các vướng mắc trong sandbox, hướng tới sự phát triển toàn diện.

Ngoài ra, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia cũng định hướng tổ chức một vườn ươm lớn đặt tại Đà Nẵng, đồng thời triển khai nhiều chương trình hội thảo, sự kiện nhằm tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng startup khai thác giá trị dữ liệu, phát triển sản phẩm và dịch vụ có tính ứng dụng cao.

Ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, cho biết thành phố luôn tiên phong trong việc thử nghiệm những công nghệ mới. Hiện Đà Nẵng đã có cơ chế sandbox dành cho startup và đang triển khai xây dựng trung tâm tài chính.

Tuy nhiên, để cộng đồng startup phát triển mạnh mẽ hơn, cần sớm có các quy định về visa cho startup, cùng với cơ chế hỗ trợ đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Thành phố cũng đang nghiên cứu những chính sách mới nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng kết nối và phát triển kinh doanh toàn cầu.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến của các đại diện cũng được đề xuất với Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, như cần có cơ chế chia sẻ dữ liệu minh bạch, đồng bộ giữa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; xây dựng hệ thống quản lý các nguồn dữ liệu chính thống, bao gồm dữ liệu về y tế, du lịch, giáo dục… nhằm hỗ trợ startup tra cứu và nghiên cứu chuyên sâu về thị trường tại từng khu vực.

Đà Nẵng sắp có trung tâm dữ liệu AI quy mô 200 triệu USD

11:22, 28/08/2025

Đà Nẵng sắp có trung tâm dữ liệu AI quy mô 200 triệu USD

Mục tiêu 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng, chuẩn hóa, liên thông, kết nối, chia sẻ

08:52, 24/07/2025

Mục tiêu 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng, chuẩn hóa, liên thông, kết nối, chia sẻ

big data blockchain Đà Nẵng dữ liệu Hiệp hội Dữ liệu quốc gia kinh tế số tài sản số

Đọc thêm

Thúc đẩy mua sắm hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử - Lợi cả đôi đường

Thúc đẩy mua sắm hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử - Lợi cả đôi đường

Số liệu tích cực trong nửa đầu năm 2025 cho thấy Shopee Mall và Shopee Premium không chỉ trở thành “địa chỉ” đáng tin cậy trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) cho người dùng mua sắm hàng chính hãng và cao cấp với mức giá tốt, mà còn là đòn bẩy giúp thương hiệu mở rộng thị phần và duy trì tăng trưởng bền vững.

Thương hiệu Việt vẫn ở vị trí "vùng giữa" trên sàn thương mại điện tử

Thương hiệu Việt vẫn ở vị trí "vùng giữa" trên sàn thương mại điện tử

Sau sáp nhập, TP.HCM định hướng trở thành siêu đô thị quốc tế, do đó số lượng doanh nghiệp sẽ tăng nhanh, khiến việc định danh và phát triển thương hiệu Việt trở thành nhiệm vụ cấp bách…

Trung Quốc vượt mốc 5.000 doanh nghiệp AI

Trung Quốc vượt mốc 5.000 doanh nghiệp AI

Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) ở Trung Quốc đã tăng mạnh từ hơn 1.400 lên hơn 5.000 trong 5 năm qua...

Hình thành các khu công nghệ số tập trung để chuyển giao và sản xuất kinh doanh công nghệ

Hình thành các khu công nghệ số tập trung để chuyển giao và sản xuất kinh doanh công nghệ

Hơn 10 năm thực thi Nghị định số 154/2013/NĐ-CP, nhiều khu công nghệ thông tin tập trung đã được hình thành góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam, tuy nhiên, nhiều quy định đã không còn phù hợp với pháp luật hiện hành...

Chi tiêu hạ tầng đám mây toàn cầu vượt 95 tỷ USD trong quý 2/2025

Chi tiêu hạ tầng đám mây toàn cầu vượt 95 tỷ USD trong quý 2/2025

Ba nhà cung cấp lớn nhất là AWS, Microsoft Azure và Google Cloud tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu, chiếm 65% tổng chi tiêu toàn cầu. Riêng doanh thu từ ba “ông lớn” này tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

