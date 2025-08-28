Thứ Năm, 28/08/2025

Trang chủ Kinh tế số

Đà Nẵng sắp có trung tâm dữ liệu AI quy mô 200 triệu USD

Thủy Diệu

28/08/2025, 11:22

Sáng 28/8, IPTP Networks - tập đoàn viễn thông và hạ tầng toàn cầu chính thức khởi động dự án Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng…

Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng, đại biểu và nhà đầu tư thực hiện nghi lễ khởi động Dự án Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter sáng 28/8 - Ảnh T.Diệu.
Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng, đại biểu và nhà đầu tư thực hiện nghi lễ khởi động Dự án Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter sáng 28/8 - Ảnh T.Diệu.

Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter có diện tích 10.000 m2, với sức chứa 1.000 racks, công suất tối thiểu 10MW, tổng vốn đầu tư là 200 triệu USD (trong đó giai đoạn 1 là 20 triệu USD) và dự kiến khởi công ngày 29/3/2026. AIDC DeCenter có kiến trúc dự phòng: N+1, N+2, 2N, đảm bảo uptime ≥99,982%; đạt các chứng chỉ quốc tế: ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 22301, PCI DSS, GDPR.

AIDC DeCenter là một trong những trung tâm dữ liệu AI-Ready đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế theo mô hình phân khu tổ hợp đạt chuẩn Tier 3+/Tier 4 Uptime, hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng hạ tầng cốt lõi cho điện toán hiệu năng cao (HPC), trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain và dịch vụ điện toán đám mây.

Trung tâm dữ liệu AI này được áp dụng mô hình Carrier Neutral, cho phép tối ưu chi phí, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, giảm rủi ro phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất, đảm bảo độ trễ thấp, kết nối đa chiều.

Tại lễ khởi động dự án, ông Vladimir Kangin, CEO IPTP Networks, cho biết: “AIDC DeCenter không chỉ là một trung tâm dữ liệu, mà là hệ sinh thái hạ tầng số quốc tế đầu tiên đặt nền móng tại Việt Nam. Mục tiêu của AIDC DeCenter là kiến tạo một hạ tầng an toàn – hiệu năng – bền vững, đủ sức đáp ứng những bài toán điện toán khắt khe nhất của kỷ nguyên AI và Blockchain. Từ Đà Nẵng, AIDC DeCenter sẽ trở thành cửa ngõ công nghệ mới của Đông Nam Á, giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội và vươn lên mạnh mẽ trong cuộc đua hạ tầng toàn cầu”.

Ông Vladimir Kangin, CEO IPTP Networks, chia sẻ thông tin về dự án AIDC DeCenter.
Ông Vladimir Kangin, CEO IPTP Networks, chia sẻ thông tin về dự án AIDC DeCenter.

Ngoài ra, theo lãnh đạo IPTP Networks, AIDC DeCenter được đặt tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng – khu công nghệ cao đa chức năng cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam, và Đà Nẵng là điểm trung chuyển của nhiều tuyến cáp quang biển quốc tế lớn, đồng thời nằm trên trục kết nối Bắc – Nam, giúp trung tâm dễ dàng kết nối với nhiều nhà mạng khác nhau.

Theo ông Trần Văn Bách, Đồng sáng lập DeCenter Foundation & AIDC DeCenter, AIDC DeCenter là dự án trọng điểm đầu tiên trong chuỗi sáng kiến của DeCenter Foundation, nhưng cũng là viên gạch khởi đầu cho một tầm nhìn dài hạn đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI của khu vực. AIDC DeCenter định hình một thế hệ hạ tầng số minh bạch – phi tập trung – kết nối toàn cầu, nơi dữ liệu, tài sản số và tài sản thực cùng hội tụ, được bảo chứng và kiểm định công bằng.

“Với AIDC DeCenter, IPTP Networks không chỉ xây dựng một công trình, mà đang cùng Việt Nam tạo nên chuẩn mực mới cho hạ tầng AI và Blockchain trong thập kỷ tới”, ông Bách cho hay.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, cho biết Dự án Trung tâm dữ liệu AIDC Decenter là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng. Dự án được Ban Quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 205/QĐ-BQL ngày 14/8/2025 tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, phường Liên Chiểu, Đà Nẵng, với tổng vốn đăng ký đầu tư dự án 200 triệu USD, giai đoạn 1 là 20 triệu USD.

Theo ông Cường, việc thu hút thành công dự án trung tâm dữ liệu vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng là một trung tâm công nghệ cao của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Điều này thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ các hệ thống điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật hoạt động ổn định, tạo nền tảng cho các cơ quan, doanh nghiệp triển khai giải pháp số, tối ưu vận hành, nâng cao năng suất. Ngoài ra, dự án còn giúp tăng thu ngân sách, phát triển dịch vụ phụ trợ và nâng cao vị thế địa phương trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Đây là động lực chiến lược cho tăng trưởng kinh tế bền vững và hiện đại hóa quốc gia.

Dự án được đồng sáng lập và vận hành bởi IPTP Networks – tập đoàn viễn thông và hạ tầng toàn cầu với hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và được xếp hạng Top 40 thế giới năm 2018 (ASRanking) dành cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet. IPTP Networks hiện sở hữu hạ tầng tại hơn 70 trung tâm dữ liệu ở 66 thành phố thuộc 37 quốc gia, phục vụ trên 5.000 khách hàng doanh nghiệp toàn cầu.

Theo dự báo của Mordor Intelligence và GII Research, thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 524,7 MW (2025) lên 950,4 MW (2030). Do vậy, theo lãnh đạo IPTP Networks, AIDC DeCenter ra đời không chỉ là một bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI của khu vực, mà còn đặt nền móng phát triển cho các dịch vụ chiến lược tiếp theo: AI Cloud: hạ tầng đám mây AI dành cho doanh nghiệp; Human-Centered Audit Platform: nền tảng kiểm định AI minh bạch; DePIN & RWA (mạng lưới hạ tầng điện toán phân tán và số hóa tài sản thế giới thực).

