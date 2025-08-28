Đà Nẵng sắp có trung tâm dữ liệu AI quy mô 200 triệu USD
Thủy Diệu
28/08/2025, 11:22
Sáng 28/8, IPTP Networks - tập đoàn viễn thông và hạ tầng toàn cầu chính thức khởi động dự án Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng…
Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter có diện tích 10.000 m2, với sức chứa 1.000 racks, công suất tối thiểu 10MW, tổng vốn đầu tư là 200 triệu USD (trong đó giai đoạn 1 là 20 triệu USD) và dự kiến khởi công ngày 29/3/2026. AIDC DeCenter có kiến trúc dự phòng: N+1, N+2, 2N, đảm bảo uptime ≥99,982%; đạt các chứng chỉ quốc tế: ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 22301, PCI DSS, GDPR.
AIDC DeCenter là một trong những trung tâm dữ liệu AI-Ready đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế theo mô hình phân khu tổ hợp đạt chuẩn Tier 3+/Tier 4 Uptime, hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng hạ tầng cốt lõi cho điện toán hiệu năng cao (HPC), trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain và dịch vụ điện toán đám mây.
Trung tâm dữ liệu AI này được áp dụng mô hình Carrier Neutral, cho phép tối ưu chi phí, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, giảm rủi ro phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất, đảm bảo độ trễ thấp, kết nối đa chiều.
Tại lễ khởi động dự án, ông Vladimir Kangin, CEO IPTP Networks, cho biết: “AIDC DeCenter không chỉ là một trung tâm dữ liệu, mà là hệ sinh thái hạ tầng số quốc tế đầu tiên đặt nền móng tại Việt Nam. Mục tiêu của AIDC DeCenter là kiến tạo một hạ tầng an toàn – hiệu năng – bền vững, đủ sức đáp ứng những bài toán điện toán khắt khe nhất của kỷ nguyên AI và Blockchain. Từ Đà Nẵng, AIDC DeCenter sẽ trở thành cửa ngõ công nghệ mới của Đông Nam Á, giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội và vươn lên mạnh mẽ trong cuộc đua hạ tầng toàn cầu”.
Ngoài ra, theo lãnh đạo IPTP Networks, AIDC DeCenter được đặt tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng – khu công nghệ cao đa chức năng cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam, và Đà Nẵng là điểm trung chuyển của nhiều tuyến cáp quang biển quốc tế lớn, đồng thời nằm trên trục kết nối Bắc – Nam, giúp trung tâm dễ dàng kết nối với nhiều nhà mạng khác nhau.
Theo ông Trần Văn Bách, Đồng sáng lập DeCenter Foundation & AIDC DeCenter, AIDC DeCenter là dự án trọng điểm đầu tiên trong chuỗi sáng kiến của DeCenter Foundation, nhưng cũng là viên gạch khởi đầu cho một tầm nhìn dài hạn đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI của khu vực. AIDC DeCenter định hình một thế hệ hạ tầng số minh bạch – phi tập trung – kết nối toàn cầu, nơi dữ liệu, tài sản số và tài sản thực cùng hội tụ, được bảo chứng và kiểm định công bằng.
“Với AIDC DeCenter, IPTP Networks không chỉ xây dựng một công trình, mà đang cùng Việt Nam tạo nên chuẩn mực mới cho hạ tầng AI và Blockchain trong thập kỷ tới”, ông Bách cho hay.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, cho biết Dự án Trung tâm dữ liệu AIDC Decenter là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng. Dự án được Ban Quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 205/QĐ-BQL ngày 14/8/2025 tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, phường Liên Chiểu, Đà Nẵng, với tổng vốn đăng ký đầu tư dự án 200 triệu USD, giai đoạn 1 là 20 triệu USD.
Theo ông Cường, việc thu hút thành công dự án trung tâm dữ liệu vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng là một trung tâm công nghệ cao của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Điều này thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ các hệ thống điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật hoạt động ổn định, tạo nền tảng cho các cơ quan, doanh nghiệp triển khai giải pháp số, tối ưu vận hành, nâng cao năng suất. Ngoài ra, dự án còn giúp tăng thu ngân sách, phát triển dịch vụ phụ trợ và nâng cao vị thế địa phương trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Đây là động lực chiến lược cho tăng trưởng kinh tế bền vững và hiện đại hóa quốc gia.
Dự án được đồng sáng lập và vận hành bởi IPTP Networks – tập đoàn viễn thông và hạ tầng toàn cầu với hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và được xếp hạng Top 40 thế giới năm 2018 (ASRanking) dành cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet. IPTP Networks hiện sở hữu hạ tầng tại hơn 70 trung tâm dữ liệu ở 66 thành phố thuộc 37 quốc gia, phục vụ trên 5.000 khách hàng doanh nghiệp toàn cầu.
Theo dự báo của Mordor Intelligence và GII Research, thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 524,7 MW (2025) lên 950,4 MW (2030). Do vậy, theo lãnh đạo IPTP Networks, AIDC DeCenter ra đời không chỉ là một bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI của khu vực, mà còn đặt nền móng phát triển cho các dịch vụ chiến lược tiếp theo: AI Cloud: hạ tầng đám mây AI dành cho doanh nghiệp; Human-Centered Audit Platform: nền tảng kiểm định AI minh bạch; DePIN & RWA (mạng lưới hạ tầng điện toán phân tán và số hóa tài sản thế giới thực).
Trung tâm dữ liệu thứ tư của FPT tại TP.HCM đi vào vận hành
15:41, 20/08/2025
Trung tâm Dữ liệu quốc gia thành lập 2 đơn vị chiến lược mới
08:44, 05/07/2025
Trung tâm dữ liệu quốc gia đạt Uptime Tier IV đầu tiên tại Việt Nam
Chế độ, chính sách ưu đãi đặc biệt cho Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng khoa học công nghệ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 231/2025/NĐ-CP quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8…
Những mối lo xung quanh thương vụ Chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel
Việc Chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới với sự can thiệp của Washington vào khu vực kinh tế tư nhân...
Apple sẽ ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9
Apple xác nhận sẽ tổ chức sự kiện ra mắt iPhone thường niên vào ngày 9/9 tại tại nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên trụ sở Apple Park ở California (Mỹ). Nhiều khả năng, hãng sẽ còn giới thiệu thế hệ Apple Watch mới và một số sản phẩm khác…
Ưu tiên đầu tư phát triển năng lượng nguyên tử
Theo dự thảo Nghị định liên quan đến Luật Năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngân sách trung ương, địa phương cùng với quỹ và vốn hợp pháp của doanh nghiệp sẽ được huy động để ưu tiên đầu tư vào các dự án, chương trình năng lượng nguyên tử...
Bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ để nâng cao hiệu lực bảo hộ
Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ là cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để tạo hành lang vững chắc và thuận lợi cho hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt đối với một số lĩnh vực Việt Nam có tiềm năng, lợi thế…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: