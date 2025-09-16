DEF - Phú Mỹ Xanh: Giải pháp xử lý khí thải cho động cơ diesel
Thu Hà
16/09/2025, 09:07
DEF - Phú Mỹ Xanh không chỉ là một sản phẩm hóa chất đơn thuần mà còn là một giải pháp thiết thực cho vấn đề ô nhiễm không khí tại Việt Nam. Sản phẩm này không chỉ giúp các phương tiện giao thông và thiết bị công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường, hướng tới một tương lai xanh và bền vững cho Việt Nam…
Trong bối cảnh hiện nay, khi vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng, việc tìm kiếm các giải pháp công nghệ để giảm thiểu khí thải độc hại từ các phương tiện giao thông và thiết bị công nghiệp là một nhiệm vụ cấp bách.
Đặc biệt, động cơ diesel, mặc dù mang lại hiệu suất cao và chi phí vận hành thấp, nhưng lại là nguồn phát thải chính của khí NOx (Oxit Nitơ) - một trong những tác nhân gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Để giải quyết vấn đề này, dung dịch DEF (Diesel Exhaust Fluid) đã được phát triển và trở thành một giải pháp hiệu quả, trong đó DEF - Phú Mỹ Xanh là sản phẩm tiêu biểu tại Việt Nam.
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA DEF TRONG HỆ THỐNG SCR
Dung dịch DEF hiện đang được sử dụng rộng rãi tại các quốc gia có tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ. Dung dịch này là hợp chất gồm urea có độ tinh khiết cao với các nồng độ chính 32,5%, 40% và 53%, thành phần còn lại là nước cất tinh khiết. Dung dịch DEF không mùi, không độc hại, là chất xúc tác sử dụng cho bộ xử lý khí thải chọn lọc (SCR) của động cơ xe - một công nghệ xử lý khí thải tiên tiến được trang bị trên hầu hết các phương tiện và thiết bị động cơ diesel hiện đại nhằm giảm thải Oxit Nitơ thải ra từ các động cơ diesel.
Sau khi khí thải đi qua bộ lọc hạt diesel, dung dịch DEF được phun và trộn vào khí thải thông qua hệ thống điều khiển định lượng khi đi vào bộ chuyển đổi xúc tác SCR. Tại đây, Amoniac trong Ure phản ứng với NOx trong luồng khí thải, tạo thành nitơ (N₂) và hơi nước (H₂O) - hai chất vô hại với môi trường. Quá trình này giúp giảm đến 90% lượng NOx phát thải, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất vận hành và giảm tiêu hao nhiên liệu.
Tại Việt Nam, lộ trình kiểm soát khí thải đang được thực hiện mạnh mẽ. Kể từ ngày 1/1/2022, tất cả ô tô sản xuất và nhập khẩu mới phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5. Đối với các xe sản xuất từ năm 2017, tiêu chuẩn khí thải mức 4 sẽ được áp dụng bắt buộc từ ngày 1/1/2026. Những quy định này đã tạo ra nhu cầu cấp thiết đối với các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ, trong đó có việc ứng dụng hệ thống SCR kết hợp với dung dịch DEF. Điều này không chỉ giúp các phương tiện sử dụng động cơ diesel đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật mà còn góp phần bảo vệ môi trường.
DEF - PHÚ MỸ XANH: SẢN PHẨM TIÊN PHONG TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
DEF - Phú Mỹ Xanh, sản phẩm của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ), đã ra đời với mục tiêu phát triển bền vững và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, PVFCCo - Phú Mỹ đã tận dụng lợi thế từ nguyên liệu và công nghệ để sản xuất DEF đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm DEF - Phú Mỹ Xanh được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ISO 22241 về hàm lượng và độ tinh khiết, đồng thời đạt chứng nhận chất lượng quốc tế SGS.
Sản phẩm DEF - Phú Mỹ Xanh được đóng gói trong các loại can/bình 10-20 lít hoặc bơm từ các trụ bơm chuyên dụng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Với lượng tiêu thụ trung bình khoảng 800km/lít, sản phẩm có thời hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng và giá bán cạnh tranh, phù hợp với điều kiện vận hành thực tế của doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. DEF - Phú Mỹ Xanh đã được phân phối rộng rãi tại các cửa hàng xăng dầu, đại lý ủy quyền và kênh thương mại điện tử, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng.
Sự ra đời của DEF - Phú Mỹ Xanh không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong danh mục sản phẩm hóa chất của PVFCCo mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí, đặc biệt tại các đô thị lớn. Việc sử dụng DEF trong hệ thống SCR không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm mà còn nâng cao hiệu suất hoạt động của động cơ diesel, từ đó tiết kiệm chi phí vận hành cho doanh nghiệp.
Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, việc áp dụng công nghệ xử lý khí thải tiên tiến như DEF - Phú Mỹ Xanh là một bước đi quan trọng. Chính phủ và các cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc sử dụng dung dịch DEF trong việc giảm thiểu ô nhiễm không khí. Đồng thời, cần có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ xanh, bảo vệ môi trường.
Nhìn chung, DEF - Phú Mỹ Xanh không chỉ là một sản phẩm hóa chất đơn thuần mà còn là một giải pháp thiết thực cho vấn đề ô nhiễm không khí tại Việt Nam. Sản phẩm này không chỉ giúp các phương tiện giao thông và thiết bị công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường. Việc sử dụng DEF - Phú Mỹ Xanh sẽ là một bước tiến quan trọng trong hành trình hướng tới một tương lai xanh và bền vững cho Việt Nam.
