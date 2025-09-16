Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc vào thứ Sáu tuần này để chốt thỏa thuận TikTok

Thông tin này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa
ra ngày thứ Hai (15/9), trong cảnh vòng đàm phán thứ tư giữa Mỹ và Trung Quốc
đang diễn ra tại Tây Ban Nha.
“Đây là thỏa thuận giữa hai thực thể tư nhân, nhưng các điều
khoản về thương mại đã được thống nhất. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào thứ Sáu tuần này để thảo luận về các điều
khoản và chốt thỏa thuận”, ông Bessent cho biết.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói thêm rằng thỏa thuận về TikTok và các cuộc đối thoại về mạng xã hội này là tiền đề cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước - vốn được mong đợi trong nhiều tháng qua.
“Tổng thống Trump có một vai trò trong kết quả này. Chúng tôi đã có cuộc gọi với ông ấy tối qua, nhận chỉ đạo cụ thể từ ông ấy và chia sẻ với các đối tác Trung Quốc. Nếu không có sự chỉ đạo và sức ảnh hưởng của ông ấy, chúng tôi đã không thể đạt được thỏa thuận hôm nay”, ông Bessent phát biểu tại Madrid ngày 15/9.
Chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày, ông Trump
nói rằng đã có một thỏa thuận về “một công ty mà giới trẻ ở đất nước chúng ta rất
muốn cứu”, ám chỉ TikTok.
Theo hãng tin Reuters, về phía Trung Quốc, ông Lý Thành
Cương, Thứ trưởng Bộ Thương mại phụ trách đàm phán quốc tế của Trung Quốc, cũng
xác nhận thỏa thuận khung trên và nói rằng Mỹ không nên tiếp tục gây áp lực với
các công ty Trung Quốc.
Vòng đàm phán thứ tư giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu từ hôm Chủ nhật, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tạm
thời “đình chiến” thương mại bằng việc đưa thuế quan với hàng hóa của nhau từ
các mức ba con số về mức thấp hơn. Ngoài các vấn đề thương mại quan trọng, vòng đàm phán cũng thảo luận về tương lai của TikTok tại Mỹ.
Bytedance, công ty mẹ Trung Quốc
của TikTok, có thời hạn tới ngày 17/9 để thoái vốn khỏi hoạt động kinh doanh tại
Mỹ, nếu không TikTok sẽ phải đóng cửa ở Mỹ.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 15/9 cho biết thời
hạn trên có thể phải lùi lại để hai bên ký kết thỏa thuận. Nếu được thực hiện,
đây sẽ là lần kéo dài thời hạn này lần thứ tư kể từ khi ông Trump nhậm chức.
"Chúng tôi rất chú trọng thảo luận về TikTok và đảm bảo rằng đó là một thỏa thuận công bằng cho phía Trung Quốc, đồng thời tôn trọng các mối quan ngại về an ninh quốc gia của Mỹ. Đó là thỏa thuận chúng tôi đã đạt được. Và tất nhiên, chúng tôi muốn đảm bảo rằng Trung Quốc có một môi trường đầu tư công bằng tại Mỹ, nhưng an ninh quốc gia Mỹ luôn được đặt lên hàng đầu", ông Greer phát biểu.
Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật trong đó cấm
các công ty điều hành cửa hàng ứng dụng như Apple và Google phân phối ứng dụng
TikTok tại Mỹ do đây là “ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát”.
Sau khi nhậm
chức hồi tháng 1, ông Trump đã hoãn việc đóng cửa TikTok và ký một sắc lệnh cho
Bytedance thêm 75 ngày để thoái vốn và bán TikTok cho một thực thể Mỹ. Thời hạn
này tiếp tục được gia hạn thêm hai lần nữa vào tháng 4 và tháng 6.
Hồi tháng 7, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nhấn mạnh
rằng TikTok sẽ phải đóng cửa tại Mỹ nếu Trung Quốc không trao cho Mỹ quyền kiểm
soát nhiều hơn.
Nói về thực thể sẽ kiểm soát TikTok, trong một chia sẻ với
hãng tin Fox News hồi tháng 6, ông Trump nói rằng một nhóm “những người rất
giàu có” đã sẵn sàng mua lại ứng dụng này. Ông cũng nói rằng sẽ tiết lộ danh
tính của nhóm người này trong vòng 2 tuần nhưng sau đó không tiết lộ.
Trước đó, ông chủ Nhà Trắng nói rằng ông có thể sẽ để ông Larry Ellison,
chủ tịch hãng công nghệ Oracle hoặc ông Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla, mua
lại TikTok Mỹ. Theo hãng tin CNBC, hồi tháng 1, một số doanh nghiệp như startup
trí tuệ nhân tạo Perplexity và tổ chức Project Liberty của doanh nhân Frank
McCourt, đã nộp đơn xin mua lại TikTok.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với CNBC năm ngoái, ông
Trump nói rằng TikTok là một mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ. Dù vậy, vào tháng
trước, Nhà Trắng đã mở tài khoản trên mạng xã hội này.