Thứ Ba, 16/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc vào thứ Sáu tuần này để chốt thỏa thuận TikTok

Ngọc Trang

16/09/2025, 08:17

Tại vòng đàm phán ở Tây ban Nha, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận “khung” về nền tảng mạng xã hội TikTok tại Mỹ, đồng thời thống nhất thời điểm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ngay trong tuần này…

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong chụp ảnh trước khi bắt đầu vòng đàm phán tại Tây Ban Nha ngày 14/9 - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong chụp ảnh trước khi bắt đầu vòng đàm phán tại Tây Ban Nha ngày 14/9 - Ảnh: Reuters

Thông tin này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra ngày thứ Hai (15/9), trong cảnh vòng đàm phán thứ tư giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra tại Tây Ban Nha.

“Đây là thỏa thuận giữa hai thực thể tư nhân, nhưng các điều khoản về thương mại đã được thống nhất. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào thứ Sáu tuần này để thảo luận về các điều khoản và chốt thỏa thuận”, ông Bessent cho biết.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói thêm rằng thỏa thuận về TikTok và các cuộc đối thoại về mạng xã hội này là tiền đề cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước - vốn được mong đợi trong nhiều tháng qua.

“Tổng thống Trump có một vai trò trong kết quả này. Chúng tôi đã có cuộc gọi với ông ấy tối qua, nhận chỉ đạo cụ thể từ ông ấy và chia sẻ với các đối tác Trung Quốc. Nếu không có sự chỉ đạo và sức ảnh hưởng của ông ấy, chúng tôi đã không thể đạt được thỏa thuận hôm nay”, ông Bessent phát biểu tại Madrid ngày 15/9. 

Chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày, ông Trump nói rằng đã có một thỏa thuận về “một công ty mà giới trẻ ở đất nước chúng ta rất muốn cứu”, ám chỉ TikTok.

Theo hãng tin Reuters, về phía Trung Quốc, ông Lý Thành Cương, Thứ trưởng Bộ Thương mại phụ trách đàm phán quốc tế của Trung Quốc, cũng xác nhận thỏa thuận khung trên và nói rằng Mỹ không nên tiếp tục gây áp lực với các công ty Trung Quốc.

Vòng đàm phán thứ tư giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu từ hôm Chủ nhật, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tạm thời “đình chiến” thương mại bằng việc đưa thuế quan với hàng hóa của nhau từ các mức ba con số về mức thấp hơn. Ngoài các vấn đề thương mại quan trọng, vòng đàm phán cũng thảo luận về tương lai của TikTok tại Mỹ. 

Bytedance, công ty mẹ Trung Quốc của TikTok, có thời hạn tới ngày 17/9 để thoái vốn khỏi hoạt động kinh doanh tại Mỹ, nếu không TikTok sẽ phải đóng cửa ở Mỹ.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 15/9 cho biết thời hạn trên có thể phải lùi lại để hai bên ký kết thỏa thuận. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần kéo dài thời hạn này lần thứ tư kể từ khi ông Trump nhậm chức.

"Chúng tôi rất chú trọng thảo luận về TikTok và đảm bảo rằng đó là một thỏa thuận công bằng cho phía Trung Quốc, đồng thời tôn trọng các mối quan ngại về an ninh quốc gia của Mỹ. Đó là thỏa thuận chúng tôi đã đạt được. Và tất nhiên, chúng tôi muốn đảm bảo rằng Trung Quốc có một môi trường đầu tư công bằng tại Mỹ, nhưng an ninh quốc gia Mỹ luôn được đặt lên hàng đầu", ông Greer phát biểu.

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật trong đó cấm các công ty điều hành cửa hàng ứng dụng như Apple và Google phân phối ứng dụng TikTok tại Mỹ do đây là “ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát”.

Sau khi nhậm chức hồi tháng 1, ông Trump đã hoãn việc đóng cửa TikTok và ký một sắc lệnh cho Bytedance thêm 75 ngày để thoái vốn và bán TikTok cho một thực thể Mỹ. Thời hạn này tiếp tục được gia hạn thêm hai lần nữa vào tháng 4 và tháng 6.

Hồi tháng 7, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nhấn mạnh rằng TikTok sẽ phải đóng cửa tại Mỹ nếu Trung Quốc không trao cho Mỹ quyền kiểm soát nhiều hơn.

Nói về thực thể sẽ kiểm soát TikTok, trong một chia sẻ với hãng tin Fox News hồi tháng 6, ông Trump nói rằng một nhóm “những người rất giàu có” đã sẵn sàng mua lại ứng dụng này. Ông cũng nói rằng sẽ tiết lộ danh tính của nhóm người này trong vòng 2 tuần nhưng sau đó không tiết lộ.

Trước đó, ông chủ Nhà Trắng nói rằng ông có thể sẽ để ông Larry Ellison, chủ tịch hãng công nghệ Oracle hoặc ông Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla, mua lại TikTok Mỹ. Theo hãng tin CNBC, hồi tháng 1, một số doanh nghiệp như startup trí tuệ nhân tạo Perplexity và tổ chức Project Liberty của doanh nhân Frank McCourt, đã nộp đơn xin mua lại TikTok.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với CNBC năm ngoái, ông Trump nói rằng TikTok là một mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ. Dù vậy, vào tháng trước, Nhà Trắng đã mở tài khoản trên mạng xã hội này.

Trước thềm đàm phán thương mại, Trung Quốc điều tra chip Mỹ

09:47, 15/09/2025

Trước thềm đàm phán thương mại, Trung Quốc điều tra chip Mỹ

Tổng thống Trump muốn các nước NATO dừng mua dầu Nga và đánh thuế hàng Trung Quốc

09:46, 15/09/2025

Tổng thống Trump muốn các nước NATO dừng mua dầu Nga và đánh thuế hàng Trung Quốc

Mỹ - Trung Quốc bắt đầu đàm phán thương mại vòng 4 tại Tây Ban Nha

09:26, 15/09/2025

Mỹ - Trung Quốc bắt đầu đàm phán thương mại vòng 4 tại Tây Ban Nha

Từ khóa:

Donald Trump Tập Cận Bình Trung Quốc

Đọc thêm

Pháp bị hạ điểm tín nhiệm vì nợ chồng chất và bất ổn chính trị

Pháp bị hạ điểm tín nhiệm vì nợ chồng chất và bất ổn chính trị

Pháp mới đây bị tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings hạ điểm tín nhiệm một bậc...

Indonesia công bố gói kích thích kinh tế gần 1 tỷ USD

Indonesia công bố gói kích thích kinh tế gần 1 tỷ USD

Chương trình này bao gồm hỗ trợ thực phẩm và một kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng mang lại việc làm tạm thời cho hơn 600.000 người lao động...

Mỹ ra điều kiện để đánh thuế trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu Nga

Mỹ ra điều kiện để đánh thuế trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu Nga

Trước đó, chính quyền ông Trump đã áp thuế quan bổ sung 25% với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ vì mua dầu Nga...

Alphabet trở thành công ty thứ tư trên thế giới đạt vốn hóa 3 nghìn tỷ USD

Alphabet trở thành công ty thứ tư trên thế giới đạt vốn hóa 3 nghìn tỷ USD

Alphabet trở thành công ty thứ tư trên thế giới đạt mức vốn hóa 3 nghìn tỷ USD, sau Nvidia, Microsoft và Apple - tất cả đều là các công ty của Mỹ...

Thuế quan 15% của Mỹ với ô tô Nhật Bản có hiệu lực từ ngày 16/9

Thuế quan 15% của Mỹ với ô tô Nhật Bản có hiệu lực từ ngày 16/9

Điều này mang lại lợi thế cho ô tô Nhật Bản so với các đối thủ trong khu vực như Hàn Quốc. Ô tô Hàn Quốc nhập khẩu vào Mỹ hiện vẫn chịu thuế quan 27,5%...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

eMagazine

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Báo cáo tài chính của TMC không đạt yêu cầu, Ủy ban Chứng khoán đình chỉ tư cách kiểm toán

Doanh nghiệp niêm yết

2

Nghệ An bàn giải pháp nâng cao chất lượng chế biến gỗ và lâm sản

Thị trường

3

Kinh tế Trung Quốc xuất hiện nhiều dấu hiệu giảm tốc

Thế giới

4

Bộ trưởng Tài chính làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán London và FTSE Russell

Chứng khoán

5

Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc vào thứ Sáu tuần này để chốt thỏa thuận TikTok

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: