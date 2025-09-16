Báo cáo tài chính của TMC không đạt yêu cầu, Ủy ban Chứng khoán đình chỉ tư cách kiểm toán
Hoài An
16/09/2025, 08:57
Theo kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Công ty TNHH Kiểm toán An Việt cho thấy hồ sơ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty không đạt yêu cầu
CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) vừa công bố thông tin nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.
Cụ thể: theo kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Công ty TNHH Kiểm toán An Việt cho thấy hồ sơ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty không đạt yêu cầu do kiểm toán viên chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán và chưa thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến kiểm toán theo yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán. Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước sẽ đình chỉ các kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.
Theo BCTC năm 2024 của Timexco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, hai kiểm toán viên ký tên dưới báo cáo là ông Nguyễn Đức Dưỡng, Phó Tổng Giám đốc và ông Đỗ Huy Anh, kiểm toán viên.
Tại Báo cáo kiểm toán năm 2024, Kiểm toán viên cho biết BCTC này đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định liên quan.
Bên cạnh đó, Kiểm toán viên lưu ý tại Thuyết minh số 10, công ty vẫn đang làm việc với các bên liên quan để xử lý tài sản thiếu phát sinh tại cửa hàng xây dựng số 4. Tuy nhiên, ý kiến kiểm toán không liên quan đến vấn đề này.
Năm 2024, TMC ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.489 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 10 tỷ đồng.
Đến ngày 08/9/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đã ban hành Quyết định số 625/QĐ - UBCK về việc đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đến hết ngày 31/12/2025 đối với các kiểm toán viên: Nguyễn Đức Dưỡng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0387 - 2023 - 055 - 1) và Đỗ Huy Anh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 5105 - 2021 - 055 - 1) thuộc Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
Kết thúc quý 2/2025, TMC ghi nhận lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ từ 2,3 tỷ giảm còn hơn 2 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng giảm từ 4,3 tỷ về còn hơn 4 tỷ đồng.
Theo giải trình, TMC cho biết lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 giảm so với cùng kỳ năm 2024 là do nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng (Tuyến metro suối tiên), phương tiện giao thông (taxi, xe công nghệ, phương tiện cá nhân...) đã dần chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng điện, làm sản lượng kinh doanh xăng dầu và kinh doanh xe máy Honda giảm. Ngoài ra, các chính sách nhà nước thay đổi và áp dụng trong năm 2026 (chính sách thuế, hành chính...), làm chi phí biến đổi tăng đáng kể do đó, các yếu tố trên đã làm ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của công ty.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: