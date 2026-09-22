Đến lượt các ETF nội mạnh tay rút ròng

Trong tuần qua, rút ròng ở nhóm quỹ nước ngoài giảm nhẹ trong khi nhóm quỹ trong nước chuyến sang trạng thái rút ròng mạnh hơn.

Trong tuần từ 15-18/9/2026, nhóm quỹ ETF bị rút ròng khoảng 220,9 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức 214,2 tỷ đồng của tuần trước. Rút ròng ở nhóm quỹ nước ngoài giảm nhẹ trong khi nhóm quỹ trong nước chuyển sang trạng thái rút ròng mạnh hơn.

Trong nhóm quỹ nước ngoài, Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C bị rút ròng 61,0 tỷ đồng, trong khi Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng xuống 30,4 tỷ đồng.

Ở nhóm quỹ trong nước, VFM VN30 ETF bị rút ròng 52,5 tỷ đồng. Theo sau là KIM GROWTH VNFINSELECT ETF (-43,0 tỷ đồng), VFMVN Diamond ETF (20,1 tỷ đồng) và MAFM VN30 ETF (-12,1 tỷ đồng.).

Các quỹ ETF còn lại không có biến động đáng chú ý nào về dòng tiền nộp/rút ròng.

Dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 555 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF (FUEVFVND01), tương đương 18,9 tỷ đồng.

Đồng thời, 465 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VN30 ETF (E1VFVN3001) cũng bị bán ròng, tương ứng 16,5 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 9/2026, quy mô rút ròng ở các quỹ ETF là khoảng 515,4 tỷ đồng, tăng 62,0% so với tháng 8/2026. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng ở mức khoảng 6,1 nghìn tỷ đồng, giảm 60,6% so với năm 2025.

Tính đến ngày 18/9/2026, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF, chỉ tính phần phân bổ vào thị trường Việt Nam, ở mức khoảng 57,0 nghìn tỷ đồng, giảm 14,1% so với cuối năm 2025.

Về giao dịch cổ phiếu, nhóm ETF bán ròng mạnh nhất các mã VIC, VHM, VIX, VCI và VND trong tuần 15-18/9.

Riêng trong ngày 21/9/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF không có biến động về dòng tiền. Tuy nhiên quỹ mua ròng mạnh VPB (+4.4 triệu cổ phiếu, +122,3 tỷ đồng), FPT (+1,9 triệu cổ phiếu, +122,1 tỷ đồng) và MCH (+733 nghìn cổ phiếu, +104,8 tỷ đồng); đồng thời bán ròng VIC (-479 nghìn cổ phiếu, -115,5 tỷ đồng) và VIX (-1,9 triệu cổ phiếu, - 24,5 tỷ đồng).

Quỹ VFM VN30 ETF và VFMVN Diamond ETF bị rút ròng nhẹ lần lượt 3,5 tỷ đồng và 3,4 tỷ đồng, trong khi quỹ VFM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.

Trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.638,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1.988,5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, HDB, BSR, MCH, SSB, MBB, VCB, SHB, NVL, BID.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VHM, VIX, VND, VCI, VPI, KBC, TPB, DMX

Theo quan sát của Vietcap, dòng vốn rút khỏi Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay vào khoảng 3,5 tỷ USD. Đây là con số tương đối lớn nếu so với dòng vốn rút ra trong cả năm ngoái, ở mức khoảng 5 tỷ USD.

Tuy nhiên, nếu xét riêng các quỹ ETF, mặc dù nhóm này đã bán ròng trong thời gian qua, nhưng tổng giá trị bán ròng của các quỹ ETF nói chung chỉ chiếm khoảng 7-8% tổng dòng vốn bán ròng. Nếu bóc tách riêng các quỹ ETF nước ngoài, tỷ trọng này chỉ vào khoảng 4-5%. Như vậy, dòng vốn rút ra thông qua các quỹ ETF và các quỹ chỉ số trong thời gian vừa qua chiếm chưa đến 10%, không phải là nguyên nhân chính trong tổng dòng vốn đã rút khỏi Việt Nam.

Theo dữ liệu từ ABS, dòng vốn vào các quỹ đầu tư trên toàn cầu tiếp tục chịu áp lực rút vốn trong tuần qua, với tổng dòng tiền rút khỏi các quỹ cổ phiếu lên tới 23,21 tỷ USD – mức rút ròng mạnh nhất trong 9 tháng.

Tại Mỹ, các quỹ cổ phiếu ghi nhận 31,44 tỷ USD bị rút ròng, đánh dấu tuần rút vốn thứ tư liên tiếp. Châu Âu cũng ghi nhận dòng vốn rút ròng, dù quy mô khá khiêm tốn, ở mức 295 triệu USD.

Trái chiều, châu Á tiếp tục thu hút dòng tiền, với 6,26 tỷ USD chảy vào các quỹ cổ phiếu trong tuần. Trong khi đó, nhóm thị trường mới nổi (EM) ghi nhận dòng vốn rút ròng 1,61 tỷ USD, nối dài tuần rút vốn thứ hai liên tiếp.

Xét theo loại tài sản, các quỹ cổ phiếu toàn cầu chịu áp lực rút vốn mạnh nhất, với 23,21 tỷ USD bị rút khỏi quỹ, cũng là mức cao nhất trong 9 tháng. Dòng vốn vào các quỹ trái phiếu toàn cầu cũng đảo chiều, với 167 triệu USD bị rút ròng, qua đó chấm dứt chuỗi 6 tuần hút vốn liên tiếp.