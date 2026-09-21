Dòng tiền tiếp tục chảy ra khỏi Bất động sản và phân bổ vào nhóm Ngân hàng

VN-Index kết thúc tuần 38/2026 tại 1.815,66 điểm, tăng 20,45 điếm (+1,14%) so với tuần trước, qua đó hồi phục sau nhịp giảm mạnh của tuần 37 và lấy lại mốc 1.800 điểm, với thanh khoản cải thiện rõ rệt.

Diễn biến trong tuần vẫn khá giằng co khi chỉ số ghi nhận 2 phiên tăng và 3 phiên giảm; lực cầu cải thiện trong các phiên giữa tuần nhưng áp lực bán quay trở lại vào cuối phiên thứ 6 (chủ yếu từ khối ngoại), khiến VN-Index thu hẹp một phần mức tăng.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 15.674 tỷ đồng/phiên, tăng 23,65% so với tuần trước và cao hơn 13,82% so với bình quân 5 tuần. Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 16.712 tỷ đồng/phiên, tăng 22,62% so với tuần 37 và cao hơn 12,88% so với trung bình 5 tuần.

Đây là tuần đầu tiên kể từ tuần 30 thanh khoản vượt bình quân 5 tuần, cho thấy mức độ tham gia của dòng tiền đã cải thiện đáng kể so với giai đoạn gần đây.

Ngân hàng là động lực chính với tác động ròng lên VN-Index +14,5 điểm, khi 15 cổ phiếu đóng góp tích cực. Nổi bật là SSB (+6,1 điểm), LPB (+1,9 điểm), HDB (+1,5 điểm), VPB (+1,2 điểm), cùng STB, VCB và NAB. CNTT là nhóm hỗ trợ lớn thứ hai với gần +4,9 điểm, gần như toàn bộ đến từ FPT (+4,9 điểm). Bên cạnh đó, Dịch vụ tài chính (+1,9 điểm), Thực phẩm & Đồ uống (+1,9 điểm), Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (+1,2 điểm), Dầu khí (+0,9 điểm) và Bán lẻ (+0,8 điểm) cũng đóng góp tích cực.

Ở chiều ngược lại, Bất động sản tiếp tục là lực cản lớn nhất, lấy đi khoảng 4,3 điểm, chủ yếu do VIC (-2,7 điểm) và VHM (-1,4 điểm). Áp lực giảm tại các nhóm còn lại tương đối hạn chế, với Hóa chất (-0,3 điểm) và Xây dựng & Vật liệu (-0,2 điểm). Xét theo cổ phiếu, ngoài VIC và VHM, các mã gây ảnh hưởng tiêu cực đáng chú ý gồm DGC, ACB, FRT và EIB, nhưng mức tác động thấp hơn đáng kể so với các trụ nâng đỡ chỉ số.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.638,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1.988,5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, HDB, BSR, MCH, SSB, MBB, VCB, SHB, NVL, BID.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, VHM, VIX, VND, VCI, VPI, KBC, TPB, DMX.

Tự doanh mua ròng 1.148,9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1.020,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, VIC, MWG, TCB, STB, MSN, HPG, LPB, VNM, MBB.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MCH, FPT, VCB, BID, NLG, ACB, FUEPHVNS, BAF, VIX, SSB.

Trong tuần 38/2026, dòng tiền có xu hướng quay trở lại các nhóm vốn hóa lớn và dịch chuyển mạnh sang Dầu khí, trong khi Bất động sản tiếp tục hạ nhiệt. Thanh khoản cải thiện ở phần lớn các ngành, nhưng diễn biến giá vẫn phân hóa khi VN-Index chỉ tăng 1,14%.

Ngân hàng lấy lại vị trí dẫn đầu về phân bổ dòng tiền, với tỷ trọng giao dịch tăng từ 23,1% lên 26,3%, trong khi giá trị giao dịch tăng 39,6% so với tuần trước và chỉ số ngành tăng 2,5%. Dịch vụ tài chính duy trì tỷ trọng cao nhưng giảm nhẹ từ 14,0% xuống 13,7%; giá trị giao dịch vẫn tăng 20,0%, đi cùng mức tăng giá 1,3%. Ngược lại, Bất động sản hạ nhiệt rõ rệt, khi tỷ trọng giảm mạnh từ 24,3% xuống 19,7%, giá trị giao dịch gần như đi ngang (-0,7%) và giá giảm 0,8%, trái chiều với xu hướng hồi phục của thị trường chung.

Dầu khí là điểm sáng nổi bật nhất về cả dòng tiền và giá, khi tỷ trọng giao dịch tăng từ 5,4% lên 7,9%, mức cao nhất trong 10 tuần gần đây; giá trị giao dịch tăng tới 79,2% và giá tăng 7,2%. Điện, nước & xăng dầu khí đốt cũng cải thiện tỷ trọng từ 1,7% lên 2,1%, giá trị giao dịch tăng 50,8% và giá tăng 3,0%. Bán lẻ ghi nhận diễn biến tích cực hơn với tỷ trọng quanh 2,4%, giá trị giao dịch tăng 3,8% và giá tăng 2,2%.

Các nhóm còn lại, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp tăng tỷ trọng từ 5,2% lên 5,7%, đi cùng giá trị giao dịch tăng 35,7% và giá tăng 1,1%. Trong khi đó, Công nghệ thông tin giảm nhẹ tỷ trọng từ 3,6% xuống 3,4% dù giá trị giao dịch tăng 17,8%, đồng thời giá giảm 1,1%. Tài nguyên Cơ bản và Xây dựng & Vật liệu cũng giảm tỷ trọng, với diễn biến giá tương đối yếu.

Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền trong tuần 38/2026 dịch chuyển rõ hơn về nhóm vốn hóa lớn, trong khi tỷ trọng tại nhóm vốn hóa vừa thu hẹp. Tỷ trọng giao dịch của VN30 tăng từ 61,5% lên 63,5%, mức cao nhất trong 10 tuần gần đây; ngược lại, VNMID giảm từ 32,3% xuống 30,7%, trong khi VNSML giữ nguyên ở 4,1%.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân tăng ở cả ba nhóm vốn hóa, phù hợp với sự cải thiện chung của dòng tiền thị trường. Trong đó, VN30 tăng mạnh nhất 27,7%, tương ứng tăng 2.155,6 tỷ đồng/ phiên; VNMID tăng 17,4% (+712,6 tỷ đồng/phiên), còn VNSML tăng 24,4% (+126,3 tỷ đồng/phiên).

Việc thanh khoản VN30 tăng nhanh hơn VNMID giúp dòng tiền tiếp tục nghiêng về nhóm vốn hóa lớn.

Về diễn biến giá, cả ba nhóm đều phục hồi nhưng mức tăng khá tương đồng. VN30 tăng 1,42%, cao hơn VNINDEX (+1,14%), trong khi VNMID tăng 0,76% và VNSML tăng 0,82%.

Nhịp phục hồi tuần 38 có sự lan tỏa sang cả ba nhóm vốn hóa, nhưng sức mạnh dòng tiền và giá vẫn nghiêng về VN30, cho thấy nhóm vốn hóa lớn tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường.