VN-Index lại thủng mốc 1800 điểm ngày nâng hạng, dòng tiền chưa nhập cuộc

Áp lực bán rất lớn của khối ngoại trong phiên chiều nay đã tạo sức ép nặng nề lên giá cổ phiếu, đặc biệt là các mã vốn hóa lớn. Chỉ vào đợt ATC mới xuất hiện giao dịch mua ròng ở khối này, giúp thị trường cân bằng hơn. Tuy nhiên nếu loại trừ các giao dịch của khối ngoại, dòng tiền trong nước chỉ ở mức thấp kỷ lục.

VN-Index "suýt" phá vỡ kênh xu hướng tăng ngắn hạn hôm nay.

VN-Index đóng cửa giảm 0,88% (-15,99 điểm) trong ngày thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng “mới nổi” theo chuẩn FTSE. Kết quả này là đã có hiệu ứng của lực cầu trong đợt ATC, còn cuối đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index đã “bốc hơi” tới hơn 29 điểm tương đương -1,61%.

Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trong phiên chiều nay dưới sức ép của áp lực bán tăng cường, nhất là từ khối ngoại. Thống kê cho đến kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, trước khi vào ATC, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng 1.163,2 tỷ đồng (chốt phiên sáng bán ròng 751 tỷ), trong đó xả cực lớn ở VHM (-214,1 tỷ), VIC (-166,1 tỷ), FPT (-147,7 tỷ). Độ rộng tại thời điểm 2h25 sàn HoSE chỉ có 84 mã tăng và 226 mã giảm (chốt phiên sáng là 123 mã tăng/178 mã giảm).

Rất may đến đợt ATC, khối ngoại bắt đầu “bơm” lệnh mua nhiều hơn. Khoảng thời gian từ sau đợt khớp lệnh liên tục ghi nhận khối này mua thêm 1.026,8 tỷ đồng và bán ra 532 tỷ đồng. Nói cách khác khối này đã mua ròng khá tốt, bù lại phần bán ròng trước đó. Chung cuộc nhà đầu tư nước ngoài bán ròng sàn HoSE 668,3 tỷ đồng.

Ba cổ phiếu bất thường nói trên cũng được khối ngoại mua bù vào. Riêng VHM đóng cửa ghi nhận -292 tỷ đồng, tức là bị bán ròng thêm vài chục tỷ. VIC được mua thêm, bán ròng chỉ còn 111,5 tỷ, FPT được mua nhiều, còn -67,7 tỷ. Vài cổ phiếu khác bị bán ròng nhưng quy mô nhỏ: SSI -55,3 tỷ, SHB -49,1 tỷ, VIX -48,7 tỷ, TCX -44,3 tỷ, VND -41,2 tỷ, VRE -41 tỷ. Phía mua ròng nổi bật là MCH +105,9 tỷ, VPB +81,1 tỷ, TCB +42,6 tỷ, VPL +42,1 tỷ. Đây là các cổ phiếu được mua tập trung trong đợt ATC, trước đó hầu như không có giao dịch hoặc vẫn bị bán ròng nhẹ.

Giao dịch lớn của khối ngoại hôm nay khiến dòng vốn nội lộ rõ sự yếu ớt. Giao dịch mua của khối này chiếm khoảng 14% tổng giao dịch sàn HoSE và bán ra chiếm 17,9%. Trong khi đó tổng giao dịch HoSE phiên này giảm 32% so với phiên cuối tuần trước, đạt 17.317 tỷ đồng, trong đó riêng khớp lệnh là gần 13.666 tỷ đồng.

Dòng tiền yếu là nguyên nhân chính khiến thị trường hôm nay tiêu cực khi nhìn từ diễn biến giá cổ phiếu. Độ rộng chỉ số cuối phiên rất kém với 105 mã tăng/205 mã giảm, trong đó 123 mã giảm quá 1%. Sắc đỏ không chỉ lan rộng mà biên độ còn khá mạnh. Riêng trong rổ VN30 có 7 mã giảm quá 2% và 9 mã khác giảm từ 1% tới 2%.

Điểm tốt là nhóm blue-chips có hoạt động giao dịch mạnh của khối ngoại theo hai chiều, nhất là đợt ATC, nên phân hóa giá cực kỳ sâu sắc: Trong 12 mã xanh của rổ VN30 thì 9 mã tăng mạnh vượt 1%, thậm chí VJC kịch trần, BSR tăng 4,47%, VPB tăng 3,64%, CTG tăng 2,48%, ACB tăng 2,28%. Phía giảm thì như mới nói ở trên, 7 cổ phiếu rơi quá 2%: SSB giảm sàn, VHM giảm 4,08%, LPB giảm 3,96%, VRE giảm 2,94%, VIC giảm 2,57%, SSI giảm 2,34%, HPG giảm 2,09%.

Trong các blue-chips giảm sâu nhất bao gồm cả trụ VIC, VHM (thêm VCB giảm 1,67%). Chỉ riêng 3 cổ phiếu này đã khiến VN-Index mất hơn 16 điểm, tức là còn nhiều hơn cả tổng điểm giảm.

Với độ rộng hẹp và rất nhiều cổ phiếu giảm giá sâu, lại thêm thanh khoản thấp, thị trường hôm nay cho thấy phản ứng không như kỳ vọng về thời điểm nâng hạng. Đây cũng có thể là hiệu ứng của “tin ra là bán”, dù không phải cổ phiếu nào cũng có nhịp tăng tốt trong ngắn hạn trong tháng 9.

VN-Index đóng cửa đã rơi xuống 1799,67 điểm, một lần nữa để mất ngưỡng tâm lý 1800 điểm. Mức thấp nhất hôm nay chỉ số còn tới 1786,37 điểm ngay trước khi bước vào đợt ATC. Mức thấp nhất này cũng đã xuyên thủng kênh xu hướng tăng kéo dài từ cuối tháng 7. Như vậy ít điểm phục hồi trong đợt ATC đã giúp kênh xu hướng tăng vẫn được bảo toàn về mặt kỹ thuật.