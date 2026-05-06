Thị trường

Dệt may Việt Nam quý 1/2026 vượt “gió ngược”

Vũ Khuê

06/05/2026, 07:54

Dù đối mặt với những biến động khó lường của thị trường quốc tế, ngành dệt may Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 2,9% trong quý 1/2026...

Quý 1/2026, ngành sợi phục hồi mạnh mẽ về giá bán. Ảnh minh họa.

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), kim ngạch xuất khẩu dệt may quý 1/2026 ước đạt 10,566 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2025. Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở sự bứt phá mạnh mẽ trong tháng 3 với kim ngạch đạt 3,857 tỷ USD, tăng 36% so với tháng 2 và 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu hàng xuất khẩu, may mặc vẫn đóng vai trò trụ cột khi mang về 8,181 tỷ USD (tăng 2,2%). Các nhóm ngành khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đồng đều: xơ sợi đạt 1,085 tỷ USD, tăng 5,0%; vải đạt 719 triệu USD tăng 3,9%; đặc biệt phụ liệu dệt may đạt 382 triệu USD, tăng ấn tượng 11,8% và vải không dệt đạt 199 triệu USD (tăng 4,2%).

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS cho biết về thị trường, năm 2025, sản phẩm dệt may Việt Nam đã hiện diện tại 138 thị trường, trong đó Mỹ vẫn là đối tác lớn nhất. Dù 2 tháng đầu năm 2026 có sự sụt giảm nhẹ do tính mùa vụ và áp lực từ bất ổn thương mại, nhưng sự phục hồi rõ nét trong tháng 3 đã phản ánh sức bền và khả năng bắt nhịp nhanh chóng của các doanh nghiệp nội địa.

Bức tranh tài chính của "anh cả" Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả quản trị trong bối cảnh mới. Quý 1/2026, Vinatex đạt doanh thu thuần 4.486 tỷ đồng (tăng 5,1%), nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng trưởng đột phá tới 31%, đạt 355 tỷ đồng.

Sự chênh lệch tích cực này chủ yếu do hiệu quả kinh doanh cốt lõi từ ngành sợi và ngành may. Ngành may duy trì lượng đơn đặt hàng ổn định với đơn giá tích cực từ cuối năm 2025. Tập đoàn và các đơn vị thành viên cũng chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu mới, đẩy nhanh tiến độ sản xuất, giao hàng nhằm tận dụng tối đa “khoảng đệm” khi Mỹ áp thuế bổ sung 10% trên phạm vi toàn cầu thay thế cho mức thuế cao trước đó, qua đó giúp ngành dệt may Việt Nam có lợi thế cạnh tranh hơn.

Ngành sợi ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về giá bán. Kết quả này đến từ việc các doanh nghiệp đã nắm bắt kịp thời diễn biến giá bông, xơ trên thế giới do biến động địa chính trị tại Trung Đông, đồng thời tận dụng tốt nhu cầu từ thị trường Trung Quốc khi ngành sợi nước này mất lợi thế về chi phí.

Bên cạnh đó, việc Mỹ áp thuế bổ sung 10% trên phạm vi toàn cầu thay thế cho các mức thuế cao trước đó đã vô tình tạo ra một "khoảng đệm", giúp dệt may Việt Nam gia tăng đáng kể lợi thế cạnh tranh.

Dù đạt kết quả khả quan, ngành dệt may vẫn đang đối mặt với bài toán cấu trúc chưa có lời giải triệt để: tỷ lệ nội địa hóa hiện mới đạt khoảng 51–52%. Việc phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu (năm 2025 chi tới 17 tỷ USD nhập vải) đang là rào cản khiến doanh nghiệp khó tận dụng tối đa ưu đãi thuế quan từ các hiệp định như CPTPP hay EVFTA.

Ngoài ra, áp lực từ các quy định quốc tế về chuỗi cung ứng và phát triển bền vững đang ngày một lớn. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VITAS, nhấn mạnh: "Các yêu cầu về thẩm định chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc sợi và báo cáo ESG không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện bắt buộc. Doanh nghiệp cần sự chuẩn bị chủ động và bài bản hơn để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ những thị trường chủ lực".

Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 49 tỷ USD trong năm 2026, VITAS khuyến nghị các doanh nghiệp cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Bên cạnh việc đa dạng hóa thị trường, đầu tư vào công nghệ và AI, chuyển đổi xanh theo hướng kinh tế tuần hoàn được xem là chìa khóa sống còn.

Về lo ngại ô nhiễm môi trường trong dệt nhuộm, ông Vũ Đức Giang khẳng định công nghệ xử lý nước thải hiện nay hoàn toàn có thể kiểm soát bài bản, gỡ bỏ rào cản tâm lý để phát triển ngành dệt nhuộm nội địa, từ đó nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và xây dựng thương hiệu dệt may Việt Nam vững mạnh trên trường quốc tế.

Ngành dệt may tăng tốc chuyển đổi số để nâng cao sức cạnh tranh

Dệt may tìm lối thoát trước cú sốc Trung Đông

Việc chuyển đổi một phần nợ sang đồng nhân dân tệ có thể giảm bớt áp lực ngắn hạn đối với Mozambique thông qua giảm sự phụ thuộc vào đồng USD...

Kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh trong tháng 4 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2026 vượt mốc 500 triệu USD. Động lực chính vẫn đến từ nhóm thép và phôi thép...

Kể từ đầu tháng 5/2026, cơ quan chức năng Campuchia đã chính thức áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với hàng hóa nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới. Động thái này không chỉ kéo dài thời gian thông quan mà còn đặt ra những thách thức lớn đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam…

Việt Nam xếp thứ ba trong các nguồn cung cấp mặt bích bằng thép không gỉ sang thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đây là mặt hàng khá rủi ro khi Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra phòng vệ thương mại hoặc điều tra chống lẩn tránh với một số nước...

Dù kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 4/2026 có phần chững lại, nhưng tính chung 4 tháng đầu năm, toàn ngành vẫn giữ vững đà tăng trưởng khả quan. Diễn biến này cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của toàn ngành trước các biến động toàn cầu, đồng thời phản ánh sự phân hóa về nhu cầu giữa các nhóm hàng và khu vực thị trường...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Những yếu tố giúp nền kinh tế thế giới trụ vững giữa cú sốc năng lượng

Samsung tái lập mốc vốn hóa 1 nghìn tỷ USD

Nếu loại ảnh hưởng của nhóm trụ, P/E của chứng khoán Việt Nam chỉ là 10,3x

Định giá các ngân hàng Việt Nam nổi bật trong bức tranh các thị trường mới nổi châu Á

Bà Phạm Thị Nhung đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPBank

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy