Thứ Ba, 24/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Dệt may tìm lối thoát trước cú sốc Trung Đông

Vũ Khuê

24/03/2026, 06:47

Áp lực chi phí logistics tăng gấp 3 lần, hải trình kéo dài thêm 20 ngày và sự tháo chạy của các nhãn hàng thời trang nhanh đang đặt ngành dệt may Việt Nam vào một cú sốc mang tính cấu trúc…

Ngành dệt may đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 49-49,5 tỷ USD năm 2026.

Theo “Báo cáo ngành dệt may Việt Nam 2026 trước “cú sốc” Trung Đông và trật tự thương mại mới” của Hiệp hội dệt may Việt Nam (Vitas), xung đột Trung Đông đã giáng đòn trực tiếp vào hệ thống logistics toàn cầu. Việc phong tỏa Biển Đỏ buộc các tàu hàng phải chuyển hướng qua Mũi Hảo Vọng, khiến thời gian giao hàng kéo dài thêm 14-20 ngày. Sự chậm trễ này gây khó khăn cực lớn cho phân khúc thời trang nhanh (fast fashion) vốn đòi hỏi vòng đời ngắn.

HÀNG LOẠT "CÚ SỐC"

Bên cạnh đó, chi phí vận tải đã tăng phi mã: giá cước container đi Mỹ và EU tăng gấp 2-3 lần; tuyến sang Bờ Đông Hoa Kỳ phải gánh thêm phụ phí rủi ro chiến tranh từ 2.000 – 4.000 USD/container. Tình trạng thiếu hụt container rỗng xảy ra tại các cảng lớn như Cát Lái, Hải Phòng do chu kỳ quay đầu tàu kéo dài.

Ngành dệt may Việt Nam hiện phụ thuộc trên 70% vào nguyên liệu nhập khẩu. Khi giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng, giá các loại sợi tổng hợp và hóa chất nhuộm tăng mạnh. Đồng thời, đồng USD tăng giá làm chi phí nhập khẩu nguyên liệu đắt đỏ hơn, bào mòn lợi thế xuất khẩu.

Về mặt thương mại, các doanh nghiệp đang đối mặt với nguy cơ bị hoãn, hủy đơn hàng xuất khẩu trực tiếp sang Trung Đông (trị giá khoảng 200 triệu USD/năm) mà không được bồi thường do điều kiện bất khả kháng.

Việc thanh toán quốc tế và xác nhận thư tín dụng (L/C) cũng gặp vướng mắc do hệ thống ngân hàng bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt hoặc rủi ro an ninh.

Mặt khác, sự dịch chuyển cực đoan trong chiến lược của nhà nhập khẩu. Theo báo cáo, khủng hoảng Biển Đỏ đã thay đổi hoàn toàn "khẩu vị" của các nhãn hàng thời trang quốc tế tại Mỹ và EU. Cụ thể, chấm dứt "Fast Fashion" tại Việt Nam. Mô hình này đang rút khỏi Việt Nam do không thể chịu được độ trễ vận chuyển hơn 20 ngày. Hơn nữa, các nhà nhập khẩu chuyển từ sản xuất vừa đủ sang dự phòng rủi ro, yêu cầu nhà máy rút ngắn hơn nữa thời gian sản xuất để bù đắp cho khâu vận chuyển.

Những đơn hàng cao cấp bị trễ tiến độ buộc phải chuyển sang đường hàng không, với mức cước phí tăng 70% - 100% do không phận Trung Đông đóng cửa. Để bù đắp cước phí container 13.000 USD, các nhãn hàng cũng ưu tiên đặt các mặt hàng biên lợi nhuận cao như đồ thể thao kỹ thuật, thay vì hàng phổ thông.

Ngoài ra, Việt Nam còn chịu áp lực cạnh tranh từ chiến lược "Near-shoring" (mua hàng lân cận) của Mỹ với sự nổi lên của Mexico và Trung Mỹ, cũng như sự đe dọa từ Ấn Độ tại thị trường EU khi FTA EU-Ấn Độ có hiệu lực từ đầu năm 2026.

Các đối thủ như Bangladesh chiếm ưu thế ở phân khúc "Sản phẩm xanh giá rẻ" với hệ thống nhà máy chuẩn LEED lớn nhất. Trong khi đó, Trung Quốc chủ động dịch chuyển gia công sang Đông Nam Á nhưng vẫn nắm giữ nguồn sợi, vải công nghệ cao và hệ thống quản trị AI.

QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN "3 ĐA DẠNG HÓA"

Bất chấp những "gọng kìm" chi phí, báo cáo cho rằng mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 49-49,5 tỷ USD năm 2026 vẫn khả thi nếu doanh nghiệp quyết liệt thực hiện "Ba đa dạng hóa".

Thứ nhất, đa dạng hóa thị trường, khai thác các nước CPTPP (Nhật Bản, Canada, Úc) và ASEAN để tránh rủi ro hải trình Trung Đông.

Thứ hai, đa dạng hóa mặt hàng. Chuyển sang hàng kỹ thuật cao, đồ bảo hộ và sử dụng sợi tái chế/tự nhiên để ít phụ thuộc vào giá dầu.

Thứ ba, đa dạng hóa khách hàng. Tập trung vào đối tác có cam kết ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) và sẵn sàng chia sẻ rủi ro vận tải.

Cùng với việc thực hiện "ba đa dạng hóa", cần tái cấu trúc vận tải và nguyên liệu. Chuyển từ bán CIF sang FOB hoặc FCA (giao hàng tại cảng đi) để giảm thiểu rủi ro vận tải. Sử dụng đường sắt liên vận Á - Âu để sang EU nhằm đảm bảo ổn định. Kết hợp vận tải đa phương thức qua các trung tâm chuyển tiếp ít bị ảnh hưởng để rút ngắn thời gian giao hàng mùa vụ. Trong trường hợp cấp bách, chuyển sang vận tải hàng không (Air Cargo) nhưng cần đàm phán chia sẻ chi phí để tránh lỗ nặng.

Tăng tỷ lệ sử dụng nguyên phụ liệu trong nước và nội khối. Tăng đầu tư chuỗi cung ứng dọc để tự chủ 40-50% nguồn cung. Chuyển dịch sang nguyên liệu tự nhiên/tái chế (cotton, sợi tre, sợi dứa) để tránh bão giá dầu và đáp ứng tiêu chuẩn xanh của EU.

Ngoài ra, dệt may cần đẩy mạnh chuyển đổi số. Ứng dụng AI vào quy trình cắt vải và quản trị chuỗi cung ứng để giảm 20% chi phí vận hành. Tuân thủ tiêu chuẩn ESG (Luật CSDDD- thẩm định phát triển bền vững doanh nghiệp) để giữ chân nhãn hàng cao cấp tại EU, đây là "tấm khiên" giúp Việt Nam đi trước các đối thủ từ 3-5 năm.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, báo cáo khuyến nghị Bộ Công Thương thông qua hệ thống Thương vụ cập nhật liên tục thông tin thị trường và "bản đồ rủi ro" các tuyến đường biển để doanh nghiệp chủ động phòng tránh.

Đồng thời, đề xuất các chính sách tín dụng xanh và tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng. Nhà nước tìm mọi giải pháp để đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá nhiên liệu.

Hiệp hội dệt may Việt Nam sẽ tiếp tục tổng hợp và đề xuất các chính sách hỗ trợ kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nghiên cứu thực hiện thêm các chương trình xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tìm kiếm đơn hàng tại các thị trường không bị ảnh hưởng bởi tuyến vận tải qua Trung Đông như: Úc, New Zealand, Canada, và các nước Đông Nam Á.

Chi 17 tỷ USD nhập khẩu vải, dệt may Việt Nam vẫn “mắc kẹt” phận gia công

14:10, 04/03/2026

Chi 17 tỷ USD nhập khẩu vải, dệt may Việt Nam vẫn “mắc kẹt” phận gia công

Đổi mới sinh thái là yêu cầu trọng yếu của tương lai ngành dệt may Việt Nam

16:29, 23/03/2026

Đổi mới sinh thái là yêu cầu trọng yếu của tương lai ngành dệt may Việt Nam

Cơ hội cho ngành dệt may tiếp cận công nghệ hiện đại, nguyên phụ liệu bền vững

07:21, 17/12/2025

Cơ hội cho ngành dệt may tiếp cận công nghệ hiện đại, nguyên phụ liệu bền vững

Từ khóa:

chi phí vận tải cú sốc Trung Đông ngành dệt may Việt Nam nguyên liệu nhập khẩu

Đọc thêm

Quý 1/2026: Xuất khẩu Nghệ An tăng 51% so với cùng kỳ

Trong quý 1/2026, kinh tế Nghệ An cơ bản giữ được nhịp phát triển, với sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ đều có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, hoạt động xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng, đạt trên 1,26 tỷ USD, tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm trước.

Chuyển đổi chăn nuôi bền vững: Động lực cho hệ thống lương thực tương lai

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mục tiêu của ngành chăn nuôi trong tương lai không chỉ dừng lại ở gia tăng sản lượng, mà đòi hỏi phải phát triển theo hướng thông minh hơn, xanh hơn, bao trùm hơn và có trách nhiệm hơn.

Việt Nam chủ động ứng phó trước "cú sốc Hormuz"

Gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz đang tạo ra biến động năng lượng được đánh giá nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, buộc các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam phải khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó...

Triển khai JETP, đột phá năng lượng tái tạo

Quyết định 458/QĐ-TTg sẽ tạo đột phá phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo và năng lượng mới; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050...

Tập trung giải pháp linh hoạt điều hành sản xuất, tiêu thụ gạo

Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo tại Cần Thơ tập trung giải pháp điều hành linh hoạt, tháo gỡ khó khăn tiêu thụ. Trước biến động toàn cầu, trọng tâm là bảo đảm lợi ích nông dân, ổn định thị trường và nâng cao vị thế gạo Việt Nam.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trung ương Đảng bàn về thực hiện Nghị quyết phòng, chống tham nhũng

Tiêu điểm

2

Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu về năng lượng hạt nhân, tàu điện ngầm của Nga

Tiêu điểm

3

Diễn đàn EU–Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

Đầu tư

4

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Thế giới

5

Nhiều đồng tiền châu Á bị bán khống khi giá dầu leo thang

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy