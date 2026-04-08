Ngành dệt may tăng tốc chuyển đổi số để nâng cao sức cạnh tranh
Hải Vân
08/04/2026, 19:14
Dù tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026, ngành dệt may Việt Nam vẫn đối mặt áp lực từ chi phí logistics, thiếu hụt lao động và tiêu chuẩn bền vững. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi công nghệ và “xanh hóa” trở thành yếu tố then chốt để duy trì sức cạnh tranh...
Trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng
toàn cầu, dệt may Việt Nam vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất
khẩu quý 1/2026 đạt trên 8,8 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ và nhiều doanh
nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 3/2026.
Dù đạt tăng trưởng ấn tượng trong quý 1/2026, ngành dệt may Việt Nam
đang đối mặt áp lực lớn từ chi phí đầu vào, chi phí vận tải leo thang và yêu cầu
tiêu chuẩn bền vững ngày càng khắt khe. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp đang
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi xanh nhằm kiểm soát chi phí và duy
trì sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.
THÁCH
THỨC “KÉP” TỪ CHI PHÍ LOGISTICS VÀ NHÂN LỰC
Xung đột kéo dài tại khu
vực Trung Đông đã và đang tạo ra những tác động dây chuyền đến chuỗi cung ứng
toàn cầu. Việc các hãng tàu phải thay đổi lộ trình, đi vòng qua Mũi Hảo Vọng
thay vì băng qua eo biển Hormuz đã đẩy chi phí nhiên liệu, bảo hiểm và cước vận
tải lên cao, đồng thời kéo dài thời gian giao hàng. Đối với một ngành hàng có
tính thời vụ cao và biên lợi nhuận hẹp như dệt may, đặt ra bài toán lớn đối
với ngành.
Ông Nguyễn Anh Sơn, Cục
trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết bên cạnh việc theo sát diễn biến thị trường,
kịp thời đưa ra cảnh báo và dự báo sát thực tế, cần tận dụng hiệu quả 17 hiệp định
thương mại tự do (FTA) đang có hiệu lực. Đồng thời, mở rộng tìm kiếm thị trường,
đối tác mới, nhất là thông qua các liên minh như Á - Âu, qua đó giảm phụ thuộc
vào các tuyến vận chuyển đi qua khu vực Trung Đông, đa dạng hóa cả đường biển
và hàng không.
Theo ông Sơn, đây là những
giải pháp thiết thực mà Bộ Công Thương và các bộ, ngành có thể hỗ trợ cộng đồng
doanh nghiệp. Ông cũng lưu ý, không nhất thiết phải quá chú trọng việc ký kết
thêm các FTA mới, mà có thể xem xét thúc đẩy các thỏa thuận thương mại với những
thị trường tiềm năng, có điều kiện tương đồng với hàng hóa Việt Nam như
Pakistan, Ai Cập, Algeria và một số quốc gia Nam Mỹ.
“Trong bối cảnh ngành dệt may đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ, sự phối hợp giữa doanh nghiệp, nhà cung cấp công nghệ, cơ quan quản lý và hiệp hội ngành nghề được xem là yếu tố then chốt.
Đồng thời, cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng nhà xưởng đạt chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ, tự động hóa, robot và AI trong sản xuất; đồng thời ưu tiên các giải pháp tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường để thích ứng với xu hướng phát triển mới”.
Thực tế cho thấy, áp lực
không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ nội tại thị trường lao động. Theo đại diện
Công ty TNHH Youngone Nam Định, tình trạng khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ
chân lao động đang buộc doanh nghiệp phải tìm đến các giải pháp thay thế.
Xu hướng
lao động chuyển dịch sang các ngành nghề khác hoặc đi làm việc tại nước ngoài
khiến việc đầu tư vào hệ thống tự động hóa trở thành giải pháp cốt yếu để duy
trì quy mô sản xuất. Vì vậy, các doanh nghiệp trong ngành may buộc phải đầu tư nhiều hơn
vào hệ thống tự động hóa và robot để duy trì hoạt động sản xuất.
TÌM LỜI
GIẢI TỪ THỰC TIỄN VẬN HÀNH
Với mục tiêu xuất khẩu 49
tỷ USD năm 2026, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và khách hàng trở thành định
hướng then chốt, đòi hỏi ngành dệt may tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ về công nghệ và phát triển bền vững.
Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch
Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), cho rằng ngành dệt may đang bước vào một
giai đoạn mới với những đòi hỏi khắt khe hơn. Khách hàng quốc tế hiện không chỉ
yêu cầu thời gian giao hàng nhanh, giá thành cạnh tranh mà còn đặt ra những
tiêu chuẩn rất cao về chất lượng và tính bền vững.
“Doanh nghiệp cần thiết
quan tâm đầu tư hạ tầng nhà xưởng đạt chuẩn đánh giá quốc tế, đầu tư công nghệ,
tự động hóa, robot và thậm chí ứng dụng AI trong sản xuất”, ông Giang nhận định.
Trước
áp lực tối ưu chi phí và nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp dệt may đã
chuyển từ cải tiến đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái sản xuất thông minh, đồng
thời tái cấu trúc hoạt động, nâng cao khả năng thích ứng để duy trì sức cạnh
tranh.
Trao đổi tại triển lãm Quốc tế ngành công nghiệp dệt và may, thiết bị - nguyên phụ liệu và vải 2026, ông Nguyễn Văn Tiếp, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phồn Thịnh - Tae Gwang, cho biết hiện nay các doanh nghiệp trong ngành đã thực hiện chuyển đổi khoảng 30 - 40% thiết bị sang công nghệ mới. Việc chuyển đổi này không chỉ giúp cải thiện năng suất mà còn đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra đồng nhất, giảm bớt sự lệ thuộc vào tay nghề của công nhân.
Theo ông Thân Đức
Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10, tự động hóa và “xanh hóa” đang trở
thành yếu tố mang tính chiến lược, không chỉ với doanh nghiệp mà với toàn ngành
dệt may. Yêu cầu từ
các thị trường quốc tế về tăng tỷ lệ nguyên liệu tái chế đang buộc doanh nghiệp
phải thay đổi. Đồng thời, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng,
giảm tiêu hao nguyên liệu và sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời cũng
được tăng cường nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất xanh.
“Đổi mới công nghệ, hướng
tới xanh hóa là xu thế tất yếu nếu doanh nghiệp muốn theo kịp yêu cầu của thị
trường và phát triển bền vững”, ông Việt nhấn mạnh.
“Theo ghi nhận thực tế, các doanh nghiệp dệt may đang chuyển từ tư duy đầu tư ngắn hạn sang chiến lược đổi mới dài hạn và bền vững hơn. Nếu trước đây tập trung mở rộng sản lượng và tận dụng lao động, hiện nay doanh nghiệp chú trọng nhiều hơn đến tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, quản lý dữ liệu sản xuất và đảm bảo chất lượng ổn định”.
Tuy nhiên, ông Ham Kwan
Sooh, Giám đốc kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Phồn Thịnh - Tae Gwang, nhận định rào cản lớn không chỉ nằm ở chi phí đầu tư ban đầu mà còn ở áp lực thay đổi và khả năng thích nghi của đội ngũ vận hành. Dù nhận thức rõ lợi ích của công nghệ mới, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi triển khai do thiếu nhân lực kỹ thuật, người lao động chưa quen với quy trình mới và lo ngại ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong giai đoạn đầu.
Bên cạnh đó, đặc thù ngành may với yêu cầu linh hoạt cao, thường xuyên thay đổi mẫu mã cũng khiến doanh nghiệp băn khoăn về hiệu quả áp dụng tự động hóa trên nhiều dòng sản phẩm. Quan trọng hơn, bài toán niềm tin vào hiệu quả đầu tư và sự phù hợp với điều kiện vận hành thực tế vẫn là thách thức lớn.
Từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Ham Kwan Sooh cho biết hiện nay, doanh nghiệp không chỉ cung cấp giải pháp về mặt thiết bị mà còn đồng hành toàn diện cùng khách hàng, từ khảo sát, tư vấn, thử nghiệm đến đào tạo và chuyển giao công nghệ. Các giải pháp được thiết kế riêng theo từng nhà máy, sản phẩm và mục tiêu vận hành, đồng thời đi kèm hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân sự và xử lý phát sinh trong quá trình vận hành.
Cách tiếp cận này nhằm giúp doanh nghiệp giảm rủi ro đầu tư, từng bước làm chủ công nghệ và xây dựng hệ thống sản xuất hiệu quả, ổn định và bền vững hơn trong dài hạn.
Dệt may tìm lối thoát trước cú sốc Trung Đông
06:47, 24/03/2026
Đổi mới sinh thái là yêu cầu trọng yếu của tương lai ngành dệt may Việt Nam
16:29, 23/03/2026
Chăn nuôi Việt Nam bứt phá nhờ khoa học và công nghệ
SaigonTex- SaigonFabric 2026: Kết nối công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh ngành dệt may
SaigonTex - SaigonFabric 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp từ 22 quốc gia, đã trở thành điểm kết nối công nghệ và chuỗi cung ứng dệt may. Hướng tới mục tiêu xuất khẩu 49 tỷ USD năm 2026, ngành đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tự động hóa và phát triển bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh...
Chấn chỉnh tình trạng “lệch vai” trong hoạt động khuyến nông
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông, với định hướng cốt lõi không phải là bổ sung thêm nhiệm vụ riêng lẻ, mà là chuyển đổi cách tiếp cận toàn diện đối với hoạt động khuyến nông. Từ chỗ thiên về chuyển giao kỹ thuật, khuyến nông được tái định vị như một công cụ phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, gắn với thị trường, tổ chức sản xuất và chuỗi giá trị...
Tăng cường phối hợp liên ngành, thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững
Với cách tiếp cận đồng bộ, bài bản và hướng tới hiệu quả thực chất, quy chế phối hợp giữa Cục Biển và Hải đảo Việt Nam với Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý liên ngành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường biển quốc gia...
Đưa hàng Việt ra thế giới qua thương mại điện tử
Thông qua thương mại điện tử, hàng Việt có thể tiếp cận trực tiếp với hàng tỷ người tiêu dùng trên thế giới. Dù kim ngạch xuất khẩu xuyên biên giới hiện mới đạt 4,45 tỷ USD, nhưng đây là kênh bán hàng tiềm năng đòi hỏi các doanh nghiệp cần tích cực tận dụng...
Mở lối cho doanh nghiệp Việt gia tăng hiện diện ở thị trường quốc tế
Nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân hiện diện toàn diện trên toàn cầu, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 626/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: