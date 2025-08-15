Thị trường bùng nổ, quỹ cổ phiếu báo hiệu suất tăng gấp đôi VN-Index, gấp ba lãi tiền gửi

Có 24/71 quỹ đạt hiệu suất trên 10%, nổi bật ở nhóm ETF ngoại quy mô lớn và các quỹ chủ động như PYN Elite, DCDS, VFMVSF...

Báo cáo hiệu suất đầu tư của các quỹ cho thấy trong tháng 7/2025, các quỹ cổ phiếu tiếp tục tăng trưởng tích cực với mức sinh lời bình quân 6,6%, cao hơn đáng kể so với mức 4,3% của tháng 6, trong bối cảnh Vn-Index liên tiếp lập đỉnh mới tăng 9,2% trong vòng một tháng.

Theo thống kê từ FiinTrade, có 24/71 quỹ đạt hiệu suất trên 10%, nổi bật ở nhóm ETF ngoại quy mô lớn và các quỹ chủ động như PYN Elite, DCDS, VFMVSF. Dẫn đầu là VanEck Vietnam ETF với hiệu suất tăng 17,4%, nhờ nắm tỷ trọng lớn các cổ phiếu nhóm Dịch vụ Tài chính (VIX, SSI, VND, VCI) – nhóm ngành tăng vượt trội trong tháng. Quỹ này cũng thu hút dòng vốn vào ròng 742 tỷ đồng, đảo chiều sau chuỗi 15 tháng rút ròng liên tiếp.

Lũy kế 7 tháng năm 2025, có 42/71 quỹ cổ phiếu ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, trong bối cảnh Vn-Index tăng 18,6% nhờ lực mua ròng từ khối ngoại tập trung vào nhóm cổ phiếu lớn và/hoặc đầu ngành - vốn chiếm tỷ trọng đáng kể trong danh mục của nhiều quỹ đầu tư. Nổi bật là nhóm quỹ thụ động như VanEck Vietnam, Xtrackers FTSE, Fubon FTSE và các quỹ theo chỉ số VN30, cho thấy chiến lược bám sát các chỉ số chính đang mang lại hiệu quả tích cực. Dòng tiền vẫn rút ròng khỏi nhóm này nhưng đã chậm lại đáng kể trong tháng 7/2025.

Ở chiều ngược lại, nhóm quỹ mở tăng trưởng chậm hơn cùng kỳ, với mức bình quân khoảng tăng 8% trong 7 tháng năm 2025 so với tăng 14,1% của 7 tháng năm 2024.

Quỹ Cổ phiếu Việt Nam Chọn lọc (VFMVFS) vẫn thu hút dòng tiền mạnh, đạt 800 tỷ đồng trong tháng 7 và lũy kế gần 1,7 nghìn tỷ đồng, dù hiệu suất kém hơn cùng kỳ. Danh mục quỹ chủ yếu là cổ phiếu thuộc rổ VN30 như MWG, VHM, TCB, SSI, VPB, CTG, HPG, MBB. Riêng PYN Elite tiếp tục dẫn đầu hiệu suất nhờ nhóm cổ phiếu nắm giữ tăng vượt trội, gồm VIX, STB, MBB, HVN. Trong tháng 7, quỹ PYN Elite mua thêm HVN, VIB, OCB, STB trong khi bán bớt MBB và CTG.

Với nhóm trái phiếu, tháng 7/2025, hiệu suất nhóm quỹ trái phiếu nhìn chung duy trì ổn định, trong đó các quỹ quy mô nhỏ ghi nhận mức sinh lời vượt trội so với nhóm quy mô lớn. Dẫn đầu là Quỹ TP Lighthouse với +1,2% trong tháng và tăng 5,1% lũy kế 7 tháng, bỏ xa mức bình quân toàn nhóm (+0,5%).

Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF), quỹ trái phiếu lớn nhất thị trường với NAV hơn 13,7 nghìn tỷ đồng, gần như đi ngang trong tháng 7/2025 (+0,04%). Kết quả này chủ yếu do khoản lỗ chưa thực hiện hơn 64 tỷ đồng xuất phát từ danh mục trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là NVL122001 (-11,5%). Trái ngược với hiệu suất kém tích cực, quỹ TCBF vẫn ghi nhận dòng tiền tiếp tục vào ròng mạnh tháng thứ 2 liên tiếp, với gần 260 tỷ đồng trong tháng 7/2025.

Lũy kế 7 tháng năm 2025, hiệu suất nhóm quỹ trái phiếu nhìn chung vẫn kém tích cực so với cùng kỳ 2024, khi chỉ 9/23 quỹ có mức tăng trưởng cao hơn trong khi các quỹ còn lại đạt hiệu suất quanh 3% hoặc thấp hơn, nhưng vẫn cao hơn lãi suất tiết kiệm. Đáng chú ý, Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) chỉ tăng trưởng 3,3%, thấp hơn nhiều so với mức +9,8% cùng kỳ 2024, do chịu tác động từ các tháng hiệu suất kém như tháng 4 và tháng 6/2025.

Một số quỹ duy trì được mức sinh lời ổn định và vượt trội so với lãi suất tiết kiệm, như Quỹ Trái phiếu Việt Nam (DCBF) với +3,9%. Hiệu suất hàng tháng của quỹ ổn định quanh 0,5–0,6% và ghi nhận vào ròng 3 tháng liên tiếp. Danh mục quỹ tập trung 62,9% vào trái phiếu doanh nghiệp (VPI, Agribank, MSN) và phần còn lại là tiền hoặc tương đương tiền, giúp duy trì tính thanh khoản cao.

Tháng 7/2025, nhóm quỹ Cân bằng tăng trưởng bình quân 3,4%, cao hơn so với +2,8% của tháng 6. Trong đó, quỹ Cân bằng Bản Việt (VCAMBF) nằm trong top 3 quỹ có hiệu suất cao nhất tăng 4,9% trong tháng 7 và +8,5% lũy kế 7 tháng năm 2025 và ghi nhận dòng tiền vào ròng 3 tháng liên tiếp, dù quy mô còn nhỏ. Danh mục của quỹ phân bổ 68,1% vào cổ phiếu và 31,8% vào trái phiếu.

Ngược lại, đáng chú ý là sự đảo chiều mạnh ở quỹ Cân bằng PVcom (PBIF), từ top đầu trong tháng 6 với hiệu suất +16,9% xuống mức âm -17,8% trong tháng 7/2025. Diễn biến này chủ yếu do giá trị thị trường của danh mục đầu tư trái phiếu sụt giảm, dẫn đến khoản lỗ chưa thực hiện từ hoạt động đầu tư gần 15,3 tỷ đồng trong tháng 7. Quỹ hiện phân bổ 37,3% tài sản vào trái phiếu và 29,95% vào cổ phiếu.