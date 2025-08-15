Sau khi thắng lớn trong tháng 7, 23 quỹ cổ phiếu “rút quân” tăng tỷ trọng tiền mặt

Số lượng quỹ mở tăng tỷ trọng tiền áp đảo với tỷ lệ 23/34 quỹ, bao gồm nhiều quỹ có quy mô tài sản ròng lớn như VFMVSF, VLGF, DCDS, phản ánh sự thận trọng gia tăng của các nhà quản lý quỹ trong bối cảnh VN-Index vượt 1500 điểm...

Tháng 7/2025, dòng tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua các quỹ đầu tư tiếp tục ở trạng thái rút ròng, tuy nhiên, giá trị rút ròng giảm còn hơn 889 tỷ đồng, chỉ bằng 48,7% quy mô rút ròng của tháng 6/2025 và là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2025.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị rút ròng là hơn 13,4 nghìn tỷ đồng, giảm 7,8% so với cùng kỳ 2024.

Rút ròng vẫn tiếp diễn ở nhóm quỹ cổ phiếu, trong khi duy trì vào ròng ở nhóm quỹ Trái phiếu.

Giá trị rút ròng ở nhóm quỹ cổ phiếu vẫn tương đối cao, gần 2,1 nghìn tỷ đồng trong tháng 7/2025. Với nhóm quỹ trái phiếu, quy mô vào ròng trong tháng 7 đạt 1,3 nghìn tỷ đồng – cao nhất trong 9 tháng gần đây, cho thấy sự quay trở lại của dòng tiền vào các sản phẩm có hiệu suất ổn định và hấp dẫn hơn lãi suất tiết kiệm.

Đối với riêng quỹ cổ phiếu, trong tháng 7/2025, áp lực rút ròng gia tăng ở cả quỹ đóng và quỹ mở cổ phiếu, lần lượt hơn 1,2 nghìn tỷ và 860 tỷ đồng.

Ở nhóm quỹ mở, lực rút mạnh chủ yếu đến từ Tianhong VN hơn 1.000 tỷ đồng sau giai đoạn dòng vốn đi ngang, cùng với việc dòng tiền đảo chiều rút ròng ở VMEEF và tiếp tục bị rút ròng tháng thứ hai liên tiếp ở VESAF. Nhóm quỹ đóng chịu áp lực từ VEIL và VOF với quy mô rút ròng duy trì ở mức cao so với các tháng trước.

Ngược lại, nhóm quỹ thụ động ghi nhận tín hiệu cải thiện khi quy mô rút ròng chỉ còn 84 tỷ đồng trong tháng 7/2025, mức thấp nhất theo tháng từ đầu năm, nhờ dòng tiền đảo chiều vào ròng mạnh ở quỹ ETF DCVFM VNDIAMOND vào ròng 1,2 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ 12/2022 và VanEck Vietnam ETF vào ròng 742 tỷ đồng sau chuỗi dài bị rút ròng.

Đối với quỹ trái phiếu, tháng 7/2025 đánh dấu tháng thứ 2 liên tiếp nhóm quỹ trái phiếu ghi nhận dòng tiền vào ròng, đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, tăng 155,8% so với quy mô vào ròng của tháng 6/2025 (510 tỷ đồng). Dẫn đầu là quỹ Trái phiếu DCIP (DCIP) và quỹ TP An Bình (ABBF) với giá trị vào ròng đột biến trong tháng 7, lần lượt là 417 tỷ đồng và 296 tỷ đồng. Đây là hai quỹ có hiệu suất ổn định và cao hơn lãi suất tiết kiệm trong nhiều tháng gần đây.

Riêng TCBF, dòng tiền tiếp tục vào ròng sau 3 tháng liên tiếp bị rút vốn trước đó, nhưng hiệu suất vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ.

Về chiến lược, trong tháng 7, số lượng quỹ mở tăng tỷ trọng tiền áp đảo (23/34 quỹ), bao gồm nhiều quỹ có quy mô tài sản ròng lớn như VFMVSF, VLGF, DCDS. Động thái này phản ánh sự thận trọng gia tăng của các nhà quản lý quỹ trong bối cảnh Vn-Index không chỉ vượt đỉnh 1.500 và lên tới vùng 1.600 điểm. Ngược lại, 2 quỹ do VinaCapital quản lý là VESAF và VMEEF vẫn duy trì hạ tỷ trọng tiền, tuy nhiên, mức giảm là không đáng kể.

Trong khi đó, theo thống kê của VnEconomy cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 20.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 10 phiên gần nhất. Trong đó có một phiên bán ròng 10.000 tỷ chủ yếu thỏa thuận ở VIC hơn 9.000 tỷ với cá nhân và tổ chức trong nước.

Nếu không tính lượng giao dịch thỏa thuận ở VIC thì khối ngoại bán ròng 11.000 tỷ trong thời gian gần đây. Xu hướng này trái ngược với kỳ vọng nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng cổ phiếu Việt Nam đón đầu sóng nâng hạng.

Việc bán ròng của khối ngoại có thể được lý giải nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất là hành động chốt lời. Trước đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 11.000 tỷ đồng trong tháng 7. Ở thời điểm đó, mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, VPB, SHB, HDB, VNM, FUEVFVND, VND, NVL, TPB, VIC.

Tính từ đầu tháng 7 cho đến thời điểm hiện tại, Vn-Index tăng 254 điểm liên tiếp lập đỉnh lịch sử với các nhóm dẫn dắt chính chủ yếu là Ngân hàng và Chứng khoán. Hiện tại, định giá của VN-Index theo P/E và P/B đã về gần sát trung bình 10 năm. VN-Index đã chuyển từ giai đoạn định giá rẻ sang định giá dần hợp lý. Khi thị trường về định giá hợp lý, thường sẽ có nhịp chững lại, do đó động thái bán ra của khối ngoại nhằm chốt lời, bảo toàn vốn.