Dịch tả lợn châu Phi lan rộng tại Thanh Hóa, hơn 18.000 con lợn bị tiêu hủy

Từ cuối tháng 6/2025 đến nay, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp tại Thanh Hóa, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi địa phương. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, dịch đã xuất hiện tại 108 xã, phường thuộc nhiều huyện, thị xã, thành phố; buộc tiêu hủy hơn 18.000 con lợn, với tổng trọng lượng vượt 1.138 tấn...

Đáng chú ý, trong tổng số 108 xã, phường có dịch, hiện 19 xã đã bước đầu khống chế, nhiều ngày không ghi nhận ca bệnh mới. Ngược lại, tại 18 xã khác, dịch vẫn lây lan mạnh trên diện rộng, nhiều hộ và thôn bị ảnh hưởng, khiến số lượng lợn buộc phải tiêu hủy ở mức cao.

Thống kê riêng đến ngày 29/7 cho thấy, 826 hộ chăn nuôi tại 281 thôn, thuộc 61 xã, phường đã báo cáo có lợn mắc bệnh, chết hoặc nghi mắc. Tổng số lợn phải tiêu hủy gần 7.000 con, với trọng lượng gần 392 tấn. Các điểm nóng tập trung tại Thạch Bình, Ngọc Trạo, Kim Tân, Yên Thọ, Công Chính, Thăng Bình, Phú Lệ, Bỉm Sơn, Xuân Hòa, Xuân Lập…

Nguyên nhân được ngành chức năng xác định chủ yếu xuất phát từ chăn nuôi nhỏ lẻ, không bảo đảm an toàn sinh học. Nhiều chuồng trại xây sát khu sinh hoạt, không có hàng rào cách ly; hoạt động ra vào thường xuyên, nguồn thức ăn không kiểm soát, tạo điều kiện cho mầm bệnh xâm nhập. Ở một số địa phương sau sáp nhập, việc bố trí cán bộ chuyên môn chăn nuôi – thú y còn thiếu, khiến công tác tham mưu phòng, chống dịch chưa kịp thời.

Phun tiêu độc khử trùng, diệt côn trùng.

Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã phân công cán bộ bám sát cơ sở, giám sát, tiêu hủy triệt để lợn bệnh; tổ chức phun tiêu độc khử trùng, diệt côn trùng; lập chốt kiểm soát vận chuyển, giết mổ lợn và sản phẩm từ lợn. Đến nay, hơn 73.000 liều vắc xin dịch tả lợn châu Phi đã được tiêm, trong đó 25.700 liều hỗ trợ vùng dịch; cùng với hơn 17.000 lít hóa chất sát trùng, 186 lít thuốc diệt côn trùng, hơn 4.000 bộ quần áo bảo hộ và hàng nghìn đôi ủng đã được cấp phát cho lực lượng chống dịch.

Ngành chức năng khuyến cáo các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm biện pháp an toàn sinh học, tiêu độc định kỳ, đồng thời báo ngay cho cơ quan thú y khi phát hiện lợn có dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý, giảm thiểu thiệt hại và ngăn chặn dịch lây lan.

Thanh Hóa hiện là một trong những tỉnh có tổng đàn lợn lớn nhất cả nước, khoảng 1,3 triệu con, trong đó nhiều trang trại quy mô hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn con mỗi năm. Việc kiểm soát và khống chế dịch tả lợn châu Phi được coi là nhiệm vụ cấp bách để bảo vệ ngành chăn nuôi chủ lực của tỉnh.