Dòng tiền bắt đáy xuất hiện, cổ phiếu trụ "thoát sàn", công ty chứng khoán khuyến nghị gì?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29-31/12/2025.

Trong tuần, VN-Index tăng 25,49 điểm, tương đương 1,5% lên 1.729,8 điểm. Tương tự, Hnx-Index giảm 3,44 điểm, tương đương 1,35% xuống 250,53 điểm.

Đà hồi phục cuối phiên hôm nay nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index hồi phục trở lại sau khi lui về kiểm định vùng hỗ trợ quanh đường trung bình động 50 ngày. Tác động tiêu cực về mặt điểm số của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn đã giảm bớt trong khi nhiều nhóm cổ phiếu cổ phiếu khác như thép, bán lẻ, dầu khí… hồi phục tích cực để hỗ trợ thị trường. Thanh khoản tăng mạnh lên mức cao nhất từ đầu tháng 11 cho thấy dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh khi chỉ số lui về vùng thấp. Đà hồi phục cuối phiên hôm nay nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới, giúp chỉ số tăng điểm và có thể lấp khoảng trống giá hình thành trong phiên hôm nay.

Nhà đầu tư đóng các vị thế ngắn hạn khi giá vi phạm ngưỡng trailing stop hoặc có thể tận dụng các nhịp hồi phục trong phiên để bán chốt lời giảm tỷ trọng ngắn hạn”.

Lực bắt đáy tại vùng giá thấp khá tốt, thị trường đang tìm điểm cân bằng mới sau nhịp điều chỉnh mạnh từ đỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm mạnh ngay khi mới mở cửa phiên sáng xuống ngưỡng 1.690, tương đương Fibonacci 0.5. Lực cầu bắt đáy đã giúp chỉ số bật lên từ ngưỡng này và thu hẹp đà giảm. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.729,80 điểm, giảm hơn 13 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 10/18 ngành

giảm điểm, trong đó ngành Du lịch & giải trí dẫn đầu đà giảm, theo sau là ngành Truyền thông. Ở chiều ngược lại, ngành Tài nguyên cơ bản và Dầu khí có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Lực bắt đáy tại vùng giá thấp khá tốt, thị trường đang tìm điểm cân bằng mới sau nhịp điều chỉnh mạnh từ đỉnh. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng khi diễn biến thị trường còn lỏng lẻo".

VN-Index hình thành vùng đỉnh, kháng cự rất mạnh quanh 1.800 điểm và chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra vùng giá 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Sau giai đoạn tăng điểm, tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu Vingroup. Xu hướng đã đảo chiều, tạo đỉnh trong phiên hôm nay. Đầu phiên VN-Index tiếp tục tăng điểm vượt lên mốc 1.800 điểm và đi vào trạng thái quá mua ngắn hạn. Độ rộng thị trường không cải thiện, vẫn chủ yếu giao dịch ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh. Thị trường sau đó bắt đầu đảo chiều, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên ATC. Kết phiên VN-Index giảm mạnh 39,97 điểm (-2,24%) về mức 1.742,85 điểm, dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn, kiểm định lại hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Trong khi VN30 giảm 46,92 điểm (-2,32%) về mức 1.976,21 điểm, dưới kháng cự tâm lý 2.000 điểm.

Độ rộng trên HOSE tiêu cực với 238 mã giảm giá. Chịu áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu VinGroup sau giai đoạn tăng giá mạnh, các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, bán lẽ, xây dựng...; 87 mã tăng giá, khá tích cực ở các mã đá xây dựng, khí đốt, than, nước... và 46 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE giảm -7,8% so với phiên trước. Cho thấy áp lực điều chỉnh ở nhiều mã vẫn tương đối bình thường. Tuy nhiên áp lực bán mạnh, có tính chất phân phối ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu Vingroup. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị 606,6 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên HOSE.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index dưới ảnh hưởng của VN30, yếu tố chính tác động đến mức tăng/giảm của VN-Index đã có tín hiệu tạo đỉnh trong phiên hôm nay. Chúng tôi đã lưu ý các chỉ số VN30, VN-Index có thể đi vào trạng thái quá mua ngắn hạn trong báo cáo trước. VN-Index đã chịu áp lực bán mạnh ở vùng 1.800 điểm. Trong khi VN30 chịu áp lực bán mạnh quanh 2.050 điểm. VN-Index hình thành vùng đỉnh, kháng cự rất mạnh quanh 1.800 điểm và chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra vùng giá 1.700 điểm.

Sau giai đoạn tăng giá mạnh lịch sử, đã đưa vốn hóa nhóm cổ phiếu Vingroup lên gần 22% tổng vốn hóa toàn thị trường. Là động lực chính cho xu hướng tăng/giảm của thị trường. Nhóm cổ phiếu VinGroup đã chịu áp lực bán mạnh trong phiên hôm nay trước thông tin Tập đoàn Vingroup trình Chính phủ công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tập trung nguồn lực cho dự án hạ tầng, năng lượng trọng điểm. Có thể sau giai đoạn này, thị trường sẽ tập trung vào các yếu tố giá trị, vào các doanh nghiệp chất lượng, tập trung hoạt động kinh doanh chính hơn là những kỳ vọng, mở rộng đa ngành.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

Tín hiệu tăng ngắn hạn sẽ hồi phục lại hoàn toàn nếu VN-Index có thể đóng cửa trên mốc 1.755 điểm với thanh khoản đủ tốt

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap)

“Việc duy trì đóng cửa trên đường MA20 ngày tại 1.715 điểm sẽ thúc đẩy đà hồi phục của VN-Index trong phiên giao dịch tới. Dự báo chỉ số này sẽ kiểm định kháng cự ngắn hạn MA5 tại vùng 1.750-1.755 điểm, sau đó có thể sẽ xuất hiện một vài phiên củng cố trong biên độ từ 1.715-1.755 điểm. Tín hiệu tăng ngắn hạn sẽ hồi phục lại hoàn toàn nếu VN-Index có thể đóng cửa trên mốc 1.755 điểm với thanh khoản đủ tốt”.

VN-Index có thể quay lại giao dịch trong vùng 1.700 - 1.750 trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 13,1 điểm (-0,7%), đóng cửa ở mức 1,729.8 điểm. Áp lực bán mạnh tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu nhóm Vingroup đã lan toả sang các nhóm ngành Ngân hàng, Bất động sản và khiến chỉ số giảm về vùng dưới 1.700 điểm trong phiên sáng. Tuy nhiên, lực cầu quay trở từ đầu phiên chiều đã hạn chế đà giảm của chỉ số trong phiên giao dịch hôm nay. Thanh khoản thị trường tăng mạnh và cao hơn 40% so với bình quân 10 phiên gần nhất.

Với diễn biến thị trường hôm nay, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể quay lại giao dịch trong vùng 1.700 - 1.750 trong các phiên tới. Áp lực bán tại nhóm Vingroup đã giảm bớt trong phiên hôm nay giúp hạn chế đà giảm của thị trường. Bên cạnh đó, về kỹ thuật, VN-Index đã quay lại kiểm định và đóng cửa trên hỗ trợ tại MA20 ngày là tín hiệu tích cực đối với chỉ số. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng thị trường vẫn có rủi ro liên quan đến nhóm Vingroup khi chưa có thêm thông tin mới để hỗ trợ nhóm cổ phiếu này hồi phục. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại và quan sát diễn biến thị trường tại vùng mục tiêu nêu trên”.

VN-Index được kỳ vọng sẽ tìm lại điểm cân bằng quanh vùng điểm 1.730 -1.740 trong những phiên giao dịch tới

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch cuối tuần với nến giảm điểm có dạng nến búa dưới áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như Vingroup và ngân hàng.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo RSI và MACD đều tiếp tục hướng xuống, cùng với đó chỉ số chung đang dừng lại quanh đường MA20 cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn còn và chỉ số đang trong quá trình kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 1720. Do đó, xác suất cao các nhịp giằng co rung lắc sẽ tiếp diễn trong phiên tiếp theo.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung tiếp tục ghi nhận đà hồi phục mạnh sau khi vượt biên dưới của dải Bollinger Band. Đồng thời, chỉ báo RSI đã hình thành được đáy thứ nhất và tiếp tục hướng lên, cho thấy lực cầu hồi phục đang được duy trì trên thị trường. VN-Index được kỳ vọng sẽ tìm lại điểm cân bằng quanh vùng điểm 1.730 -1.740 trong những phiên giao dịch tới.

VN-Index ghi nhận diễn biến dao động lớn trong phiên sáng nay và đã có lúc điều chỉnh giảm lùi về vùng 1700 điểm, nhưng nhanh chóng đảo chiều hướng lên trở lại nhờ lực cầu bắt đáy ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi đã ở các vùng giá chiết khấu sâu.

Trước diễn biến hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc hạ tỷ trọng ở những cổ phiếu xuất hiện lực cung mạnh, đồng thời theo dõi sức mạnh thị trường trong những phiên tới và tìm kiếm cơ hội giải ngân sau khi VN-Index cân bằng trở lại”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.