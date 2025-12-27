Từ năm 2026, Việt Nam chỉ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 27/12/2025
Song Hoàng
27/12/2025, 16:40
Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ sách giáo khoa dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030...
Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ sách giáo khoa dùng chung từ năm học 2026 - 2027, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030.
Việc quyết định sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí sách giáo khoa cho người dân, tạo sự công bằng giáo dục, hỗ trợ giáo viên – học sinh tiếp cận nội dung học tập nhất quán, liên thông từ lớp 1 đến lớp 12.
Đồng thời, đây là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa sách giáo khoa, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Việc lựa chọn một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc phải bảo đảm các nguyên tắc: đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; bảo đảm tính khoa học – sư phạm – pháp lý; có tính kế thừa; giảm gánh nặng đổi mới; tiết kiệm ngân sách; hạn chế tác động đến giáo viên, học sinh và xã hội theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 281/NQ-CP.
Trên cơ sở nghiên cứu các bộ sách giáo khoa hiện hành và đối chiếu với các tiêu chí lựa chọn, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định: Bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống đáp ứng đầy đủ và nổi trội hơn cả, cụ thể như sau: bảo đảm đầy đủ, đồng bộ tất cả các môn học, hoạt động giáo dục ở cả 3 cấp học; chất lượng khoa học, sư phạm được khẳng định qua thực tiễn, được sử dụng rộng rãi tại tất cả 34 tỉnh, thành, với quy mô học sinh lớn nhất trong các bộ sách giáo khoa hiện hành; tính ổn định, khả năng chỉnh lý và mức độ sẵn sàng cao nhất (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có đủ năng lực kỹ thuật, kho vận, phân phối, đảm bảo cung ứng trên phạm vi toàn quốc); hạn chế tối đa tác động đến giáo viên, học sinh, phụ huynh do đây là bộ sách đang được sử dụng ổn định và phổ biến nhất, giáo viên quen thuộc phương pháp, cấu trúc bài học.
Đối với giáo viên, việc sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc sẽ giúp giảm sự phân mảnh về học liệu, tạo điều kiện cho công tác dạy học được thực hiện thuận lợi.
Giáo viên sẽ được tiếp cận nội dung chương trình theo cùng một thiết kế sư phạm, thống nhất về cấu trúc bài học, thuật ngữ, chuẩn kiến thức – kỹ năng, từ đó giảm áp lực lựa chọn tài liệu, tránh tình trạng chênh lệch trong cách tiếp cận bài học giữa các địa phương.
Việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên được thực hiện đồng bộ, tiết kiệm chi phí, hiệu quả hơn nhờ nội dung tập trung vào một bộ sách giáo khoa duy nhất. Ngoài ra, giáo viên có điều kiện đầu tư nhiều thời gian cho đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ, tổ chức kiểm tra đánh giá và phát triển học liệu đi kèm.
Đối với học sinh, một bộ sách giáo khoa thống nhất sẽ góp phần bảo đảm học sinh các vùng miền tiếp cận tri thức bình đẳng, hạn chế chênh lệch nội dung học tập giữa các địa phương. Học sinh được học theo mạch kiến thức xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12, tạo nền tảng liên thông, đồng bộ trong phát triển năng lực, giảm rủi ro đứt gãy kiến thức khi chuyển trường giữa năm học, đặc biệt với học sinh vùng khó khăn, con em lao động di cư.
Lộ trình tiến tới miễn phí sách giáo khoa vào năm 2030 đem lại lợi ích trực tiếp cho học sinh và gia đình, giảm chi phí học tập thường xuyên. Khi sách giáo khoa được số hóa, học sinh có thể tiếp cận kho học liệu mở, bài tập, video, mô phỏng, góp phần nâng cao hứng thú, khả năng tự học và năng lực học tập suốt đời.
Đối với xã hội, việc thống nhất sách giáo khoa giúp ổn định chính sách học liệu quốc gia, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội trong giáo dục phổ thông. Chi phí xã hội cho việc mua, thay mới sách hằng năm được giảm đáng kể; người dân, đặc biệt ở vùng khó, được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ và miễn phí sách giáo khoa. Các địa phương thuận lợi hơn trong phân bổ ngân sách, tổ chức đấu thầu – cung ứng sách, giảm áp lực truyền thông và hướng dẫn triển khai.
Việc thống nhất sách giáo khoa cũng là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số học liệu, phát triển thư viện số và kho tài nguyên mở, phù hợp xu thế quốc tế và chiến lược chuyển đổi số quốc gia.
