Dịch vụ thanh toán QR "xuyên biên giới" trên ứng dụng VCB Digibank

Ngay sau lễ công bố mở rộng dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam - Trung Quốc dành cho khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam vào ngày 3/4/2026 vừa qua, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục công bố đã hợp tác cùng Alipay+ ra mắt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới dành cho khách hàng cá nhân Việt Nam tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.

Theo đó, khách hàng chỉ cần dùng chính ứng dụng VCB Digibank để thanh toán QR một cách dễ dàng và quen thuộc như đang ở Việt Nam.

NHU CẦU THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGƯỜI VIỆT NGÀY CÀNG LỚN

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 6,7 triệu lượt xuất cảnh (du lịch, công tác, học tập và các mục đích khác), tăng 26,4% so với năm 2024. Trong đó, các điểm đến tại Châu Á như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Malaysia... đều là những nơi mà thanh toán QR đang trở nên ngày một phổ biến trong đời sống hàng ngày. Các điểm đến ở châu Âu, châu Mỹ bắt đầu chấp nhận thanh toán QR như một phương thức thanh toán mới ngoài thẻ ngân hàng.

Đặc biệt, tại Trung Quốc, thanh toán qua mã QR dường như là phương tiện chủ đạo. Không như các thị trường khác, việc thanh toán thẻ hay tiền mặt không phổ biến đối với du khách nước ngoài khi đến Trung Quốc.

Khách hàng trải nghiệm thanh toán QR xuyên biên giới. (nguồn ảnh: Vietcombank).

VIETCOMBANK RA MẮT DỊCH VỤ QR XUYÊN BIÊN GIỚI: DÙNG VCB DIGIBANK, RA THẾ GIỚI, THANH TOÁN QR NHƯ Ở NHÀ

Với dịch vụ QR xuyên biên giới vừa ra mắt, Vietcombank trở thành ngân hàng Việt Nam tiên phong cung cấp dịch vụ thanh toán QR tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, bao gồm các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia... và nhiều quốc gia châu Âu, châu Mỹ. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Vietcombank và Alipay+, nền tảng thanh toán xuyên biên giới hàng đầu thế giới.

Cách sử dụng hoàn toàn đơn giản: Khách hàng chỉ cần mở ứng dụng VCB Digibank, quét mã QR tại quầy thanh toán (hoặc cho cửa hàng quét mã QR trên điện thoại), sau đó xác thực để hoàn tất giao dịch. Khách hàng không cần chuẩn bị ngoại tệ, tỷ giá áp dụng được hiển thị tức thì trước khi khách hàng xác nhận giao dịch. Toàn bộ lịch sử giao dịch được lưu trên ứng dụng, giúp theo dõi chi tiêu dễ dàng cho cả chuyến đi.

THANH TOÁN QR ĐẶC BIỆT PHÙ HỢP CHO KHÁCH DU LỊCH TỚI TRUNG QUỐC

Với những ai có kế hoạch du lịch Trung Quốc (điểm đến châu Á hàng đầu của người Việt) thì đây là tin vui lớn. Trung Quốc là quốc gia có mức độ phổ biến thanh toán QR cao bậc nhất thế giới: Từ cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, siêu thị đến các điểm tham quan, hầu như mọi giao dịch đều thực hiện qua QR.

Tiền mặt ngày càng ít được chấp nhận, thẻ quốc tế không được ưa dùng. Với hơn 80 triệu điểm chấp nhận thanh toán tại Trung Quốc của mạng lưới Alipay+, khách hàng của Vietcombank có thể thanh toán rất dễ dàng mà không cần đổi Nhân dân tệ, không cần mang theo thẻ thanh toán.

VIETCOMBANK VÀ ALIPAY+: KẾT NỐI HAI THẾ GIỚI, MANG THANH TOÁN TOÀN CẦU VỀ MỘT ỨNG DỤNG

Alipay+ là nền tảng thanh toán xuyên biên giới hàng đầu thế giới, do Ant International vận hành. Với hơn 1 tỷ người dùng và hơn 150 triệu điểm chấp nhận thanh toán tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, Alipay+ đã trở thành hạ tầng thanh toán số kết nối toàn bộ châu Á và vươn ra toàn cầu. Ở chiều ngược lại, Vietcombank là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam tính theo vốn hóa trên thị trường chứng khoán, với quy mô khách hàng lớn và nền tảng công nghệ hàng đầu, luôn tiên phong với các giải pháp thanh toán hiện đại dành cho khách hàng cá nhân cũng như các đơn vị cung ứng hàng hoá dịch vụ.

“Việc hợp tác giữa Vietcombank và Alipay+ không chỉ là một tích hợp kỹ thuật đơn thuần, mà hơn hết là sự gặp gỡ của hai tổ chức chia sẻ chung một khao khát: đưa thanh toán số trở nên thật đơn giản, liền mạch và không biên giới cho mọi người dùng. Chúng tôi muốn mỗi khách hàng của Vietcombank, dù đi đâu, chỉ cần cầm điện thoại là có thể thanh toán tự tin, tức thì và an toàn. Có VCB Digibank, mọi nơi trên thế giới này cũng là nhà” bà Đoàn Hồng Nhung – Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank cho biết.

Một cửa hàng chấp nhận thanh toán Alipay+. (nguồn ảnh: Alipay+).

Dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới đã thêm một minh chứng cho chiến lược số hóa toàn diện của Vietcombank - ngân hàng không chỉ phục vụ khách hàng trong nước, mà còn đồng hành cùng người Việt trên mọi nẻo đường quốc tế.

Những lợi ích khi dùng QR xuyên biên giới của Vietcombank:

✔ Không cần chuẩn bị ngoại tệ trước khi đi - thanh toán bằng tài khoản VND, Vietcombank tự động quy đổi.

✔ Tỷ giá minh bạch - hiển thị rõ số tiền và tỷ giá ngay trước khi bấm xác nhận.

✔ Bảo mật cao - xác thực giao dịch bằng sinh trắc học hoặc mã OTP như thanh toán trong nước.

✔ Quản lý chi tiêu dễ dàng - toàn bộ lịch sử giao dịch lưu trên VCB Digibank, xem lại bất cứ lúc nào.