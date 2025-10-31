EuroCham vinh danh doanh nghiệp đóng góp cho phát triển bền vững tại Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 31/10/2025
Như Quỳnh
31/10/2025, 10:52
Điểm mới của Giải thưởng EuroCham 2025 là việc mở rộng cơ cấu hạng mục, phân chia rõ giữa doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, đồng thời lần đầu tiên vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng” ghi nhận những nỗ lực đóng góp tích cực cho xã hội…
Tối 30/10, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp EuroCham 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam trong hành trình thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam.
Sự kiện với chủ đề “Wings of Change” - Tung cánh vươn mình, với sự có mặt của đại diện Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, các nhà đầu tư quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, hướng tới tôn vinh tinh thần đổi mới, khả năng thích ứng và hợp tác giữa Việt Nam và châu Âu trong giai đoạn tăng trưởng xanh.
Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert cho rằng phát triển bền vững chỉ có thể đạt được thông qua “sức mạnh tập thể và tinh thần kiên cường”. Ông nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp châu Âu cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển xanh, mạnh mẽ và toàn diện hơn.
Giải thưởng EuroCham 2025 có thêm nhiều điểm mới khi phân chia hai hạng mục cho doanh nghiệp lớn (LE) và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), phản ánh vai trò của các thành phần kinh tế dù ở bất kỳ quy mô nào đều là trụ cột cho một nền kinh tế Việt Nam năng động và bền vững.
Ở hạng mục Doanh nghiệp Xanh, De Heus Vietnam được vinh danh nhờ chiến lược phát triển bền vững toàn diện, ứng dụng năng lượng mặt trời, lò hơi sinh khối và mô hình nông nghiệp không kháng sinh. Ở nhóm SME, Turn Green nhận giải với mô hình sản xuất tuần hoàn, hướng tới không rác thải và sử dụng vật liệu tái chế.
Giải Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo được trao cho Becamex Group ở nhóm doanh nghiệp lớn, nhờ mô hình khu công nghiệp sinh thái và chiến lược “Sustainability Smart Plan 2050”. Đối với nhóm SME, Many Touches JSC được ghi nhận với giải pháp thanh toán thông minh đeo tay, đạt hơn 750.000 người dùng chỉ sau hai năm hoạt động.
Năm nay, EuroCham cũng lần đầu tiên trao Giải thưởng Doanh nghiệp Vì Cộng đồng, được bình chọn trực tiếp bởi các thành viên trong mạng lưới doanh nghiệp châu Âu. Giải thưởng này dành cho doanh nghiệp lớn thuộc về Carlsberg Vietnam với các chương trình hỗ trợ cộng đồng miền Trung; còn Cicor Vietnam được vinh danh ở nhóm SME nhờ sáng kiến sản xuất điện tử xanh và tiết kiệm năng lượng.
Theo Giám đốc điều hành EuroCham Delphine Rousselet, việc mở rộng phạm vi giải thưởng cho cả doanh nghiệp lớn và nhỏ thể hiện quan điểm rằng “đổi mới và phát triển bền vững không phụ thuộc vào quy mô, mà ở tầm nhìn và cam kết.”
Hội đồng giám khảo năm nay bao gồm chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực trải dài từ phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo đến truyền thông, giáo dục, để bảo đảm tính minh bạch và khách quan trong quá trình đánh giá.
Đại diện Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, tái khẳng định cam kết của Thành phố trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng bền vững: “EuroCham từ lâu đã là cầu nối quan trọng giữa chính quyền Thành phố và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu,” ông chia sẻ. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, để các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục phát triển và đóng góp cho sự thịnh vượng của Việt Nam.”Ô
Phía Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Laurent Lourdais, Phó Trưởng ban Hợp tác Phát triển, đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU là hình mẫu trong lĩnh vực thương mại và đầu tư xanh tại khu vực.
Tại buổi lễ, Chủ tịch Bruno Jaspaert đồng thời công bố EuroCham sẽ tiếp tục các hoạt động đối thoại chính sách tại Diễn đàn Kinh tế Xanh (Green Economy Forum – GEF 2025) năm nay, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27/11 tới. Sự kiện sẽ tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi bền vững.
Hội đồng giám khảo Giải thưởng EuroCham 2025 gồm:
• Ông Rogier Becker, Giám đốc Dự án Quốc tế cấp cao tại Larive, chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và mở rộng kinh doanh nông nghiệp.
• Bà Silvia Danailov, Đại diện của UNICEF tại Việt Nam, với hơn 25 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực nhân quyền, bình đẳng giới và phát triển bền vững.
• Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập kiêm Tổng Giám đốc, nhà báo kỳ cựu với hơn 45 năm kinh nghiệm định hình truyền thông kinh tế tại Việt Nam.
• Bà Phan Hằng, Chủ tịch Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam và Giám đốc Phát triển Thị trường Bền vững khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Saint-Gobain, một trong những tiếng nói tiên phong trong lĩnh vực xây dựng bền vững.
• Tiến sĩ Trịnh Việt Dũng, Giám đốc Cơ sở châu Á của Đại học Logistics Kuehne, chuyên gia về khởi nghiệp, thương hiệu và lãnh đạo bền vững.
