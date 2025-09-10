UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản về việc điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua đèo An Khê...

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đồng ý chủ trương điều chỉnh hướng tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, đoạn qua đèo An Khê (Km22+000 – Km50+000), theo phương án 1C như đề nghị của Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh.

Theo phương án này, từ Km22+000, tuyến đi dần lên phía Bắc, cách phương án 1B khoảng 1,5 km qua xã Bình Khê, bám theo sườn núi phía Bắc đến Km34+500, sau đó chuyển hướng xuống phía Nam, cách tuyến 1B khoảng 3,5 km để giảm độ dốc, đến Km39+960. Tuyến tiếp tục cắt qua núi Đá Khuyết bằng hầm tại Km42+860 (xã Ya Hội), rồi kết nối về tuyến liền kề tại Km50+000.

Trước đó, báo cáo tiền khả thi phê duyệt thiết kế tuyến đi theo phương án 1B, qua các xã Bình Phú, Bình Khê, Cửu An và Ya Hội. Tuyến này bám sườn núi phía Nam, cách Quốc lộ 19 khoảng 1,5 – 2 km, có nhiều đường cong liên tục, thiết kế cầu cạn và 2 hầm tại Km35+900 (dài 1,2 km) và Km38+000 (dài 0,8 km).

Ông Ngô Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai, cho biết Ban đã rà soát, nghiên cứu cả hai phương án. Kết quả cho thấy phương án 1C có nhiều ưu điểm nổi bật: bình diện tốt hơn, không có đường cong quay đầu, chỉ cần thi công một hầm thay vì hai, đảm bảo tốc độ thiết kế 100 km/h, độ dốc dọc trung bình nhỏ, chiều dài cầu cạn giảm. Nhờ đó, khối lượng kết cấu đặc biệt giảm đáng kể, chi phí xây dựng ước còn khoảng 6.988 tỷ đồng, thấp hơn phương án 1B (8.072 tỷ đồng). Diện tích chiếm dụng rừng cũng giảm.

UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan triển khai hồ sơ, thủ tục điều chỉnh hướng tuyến, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản giao UBND tỉnh Gia Lai là cơ quan chủ quản tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định pháp luật. Ban quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai được UBND tỉnh Gia Lai giao nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án.

Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku được thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tuy nhiên, khi qua đèo An Khê và Mang Yang, tốc độ tối đa chỉ còn dưới 80 km/h.

Dự án được đề xuất theo hình thức đầu tư công, với tổng vốn sơ bộ hơn 43.730 tỉ đồng.