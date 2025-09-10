Thứ Tư, 10/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua đèo An Khê

Đan Tiên

10/09/2025, 09:59

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản về việc điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua đèo An Khê...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đồng ý chủ trương điều chỉnh hướng tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, đoạn qua đèo An Khê (Km22+000 – Km50+000), theo phương án 1C như đề nghị của Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh.

Theo phương án này, từ Km22+000, tuyến đi dần lên phía Bắc, cách phương án 1B khoảng 1,5 km qua xã Bình Khê, bám theo sườn núi phía Bắc đến Km34+500, sau đó chuyển hướng xuống phía Nam, cách tuyến 1B khoảng 3,5 km để giảm độ dốc, đến Km39+960. Tuyến tiếp tục cắt qua núi Đá Khuyết bằng hầm tại Km42+860 (xã Ya Hội), rồi kết nối về tuyến liền kề tại Km50+000.

Trước đó, báo cáo tiền khả thi phê duyệt thiết kế tuyến đi theo phương án 1B, qua các xã Bình Phú, Bình Khê, Cửu An và Ya Hội. Tuyến này bám sườn núi phía Nam, cách Quốc lộ 19 khoảng 1,5 – 2 km, có nhiều đường cong liên tục, thiết kế cầu cạn và 2 hầm tại Km35+900 (dài 1,2 km) và Km38+000 (dài 0,8 km).

Ông Ngô Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai, cho biết Ban đã rà soát, nghiên cứu cả hai phương án. Kết quả cho thấy phương án 1C có nhiều ưu điểm nổi bật: bình diện tốt hơn, không có đường cong quay đầu, chỉ cần thi công một hầm thay vì hai, đảm bảo tốc độ thiết kế 100 km/h, độ dốc dọc trung bình nhỏ, chiều dài cầu cạn giảm. Nhờ đó, khối lượng kết cấu đặc biệt giảm đáng kể, chi phí xây dựng ước còn khoảng 6.988 tỷ đồng, thấp hơn phương án 1B (8.072 tỷ đồng). Diện tích chiếm dụng rừng cũng giảm.

UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan triển khai hồ sơ, thủ tục điều chỉnh hướng tuyến, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản giao UBND tỉnh Gia Lai là cơ quan chủ quản tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định pháp luật. Ban quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai được UBND tỉnh Gia Lai giao nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án.

Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku được thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tuy nhiên, khi qua đèo An Khê và Mang Yang, tốc độ tối đa chỉ còn dưới 80 km/h.

Dự án được đề xuất theo hình thức đầu tư công, với tổng vốn sơ bộ hơn 43.730 tỉ đồng.

Trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Quy Nhơn – Pleiku vốn hơn 43.700 tỷ đồng

14:31, 16/05/2025

Trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Quy Nhơn – Pleiku vốn hơn 43.700 tỷ đồng

Đề xuất hơn 43.500 tỷ đồng đầu tư cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

17:07, 29/03/2025

Đề xuất hơn 43.500 tỷ đồng đầu tư cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Đề xuất xây dựng cao tốc Quy Nhơn – Pleiku bằng vốn đầu tư công

06:00, 27/12/2024

Đề xuất xây dựng cao tốc Quy Nhơn – Pleiku bằng vốn đầu tư công

Từ khóa:

cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đầu tư Giao thông hạ tầng

Đọc thêm

Bộ Xây dựng xem xét quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên - Duyên hải

Bộ Xây dựng xem xét quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên - Duyên hải

Bộ Xây dựng vừa có phản hồi về kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc bổ sung quy hoạch đường cao tốc trục Đông - Tây, kết nối Tây Nguyên với Duyên hải....

Kinh tế TP.HCM 8 tháng: Tăng trưởng sáng màu, song đầu tư công vẫn là “điểm nghẽn”

Kinh tế TP.HCM 8 tháng: Tăng trưởng sáng màu, song đầu tư công vẫn là “điểm nghẽn”

8 tháng năm 2025, kinh tế TP.HCM với “gam màu sáng” nhờ công nghiệp, dịch vụ và FDI tăng trưởng mạnh. Tuy vậy, công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, chưa bền vững, trở thành nút thắt cần tháo gỡ để duy trì đà phục hồi và thúc đẩy GRDP…

Thiếu đội ngũ “tinh hoa” về công nghệ cao, Việt Nam vẫn gặp khó trong hành trình đổi mới sáng tạo

Thiếu đội ngũ “tinh hoa” về công nghệ cao, Việt Nam vẫn gặp khó trong hành trình đổi mới sáng tạo

Với các trở ngại như giáo dục sau đại học và phát triển đội ngũ giảng viên còn yếu; tình trạng đầu tư cho giáo dục đại học và R&D không đầy đủ và kéo dài, ... nguồn nhân tài chủ chốt về công nghệ cao tại Việt Nam vẫn còn thiếu trầm trọng...

Hoàn thành thử tải cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Hoàn thành thử tải cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Cầu Bình Khánh, hạng mục quan trọng của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, vừa hoàn thành công tác thử tải với khối lượng thi công đạt gần 100%, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành sớm hoàn thành và thông xe toàn tuyến vào năm 2026...

Hải Phòng chỉ đạo lập quy hoạch chung sau hợp nhất

Hải Phòng chỉ đạo lập quy hoạch chung sau hợp nhất

Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng sau hợp nhất giúp thành phố tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, dịch vụ logistics, du lịch biển và cửa ngõ giao thương quốc tế…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hội nghị BRICS: Ấn Độ và Brazil phát tín hiệu khác nhau về thương mại

Thế giới

2

Doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường hợp tác với Việt Nam về phát triển đường sắt tốc độ cao

Nhà đầu tư

3

Mô hình điện mặt trời nông nghiệp lần đầu tiên tại Việt Nam: Năng lượng xanh cho phát triển bền vững

Kinh tế xanh

4

Tòa án Tối cao Mỹ đẩy nhanh xử lý vụ thuế đối ứng

Thế giới

5

Bộ Xây dựng xem xét quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên - Duyên hải

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: