DIG hết nợ trái phiếu, doanh thu quý 4/2025 tăng 920%

Cụ thể, ngày 27/1/2026, DIG đã mua lại trước hạn toàn bộ dư nợ của lô trái phiếu mã DIGH2326001 trị giá 600 tỷ đồng. Giá trị mua lại thực tế là 100,9 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 29/12/2023, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/12/2026.

Cùng ngày, DIG cũng đã mua lại toàn bộ 200 tỷ đồng đang lưu hành của trái phiếu mã DIGH2326002. Giá trị mua lại thực tế là gần 104 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 25/3/2024, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 25/3/2027.

Theo công bố trước đó, mục đích mua lại 2 lô trái phiếu nêu trên nhằm tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn; nâng cao uy tín doanh nghiệp trên thị trường. Sau khi hoàn tất đợt mua lại, DIC Corp đã sạch nợ trái phiếu.

Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025, nguồn trái phiếu doanh nghiệp phát hành mã DIGH2326002 chưa sử dụng, nguồn vốn tự có.

Về kết quả kinh doanh, DIG công bố kết quả kinh doanh công ty mẹ với doanh thu thuần quý 4/2025 tăng 920,63% so với cùng kỳ đạt gần 2.836 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 198,31% đạt gần 427 tỷ đồng.

Theo DIG, doanh thu quý 4 chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bất động sản tại các dự án do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư, doanh thu kinh doanh bất động sản trong kỳ tăng 2.557,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 927,44%; Doanh thu dịch vụ tăng 0,67 tỷ đồng, tương ứng tăng 69,98%. Từ các nguyên nhân trên làm cho doanh thu thuần quý 4/2025 tăng 2.557,84 tỷ đồng tương ứng tăng 920,63% và lợi nhuận sau thuế tăng 283,84 tỷ đồng tương ứng tăng 198,31% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần hợp nhất quý 4/2025 tăng 564,35% đạt gần 2.960 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 377% đạt hơn 423 tỷ đồng.

Ngoài các nguyên nhân biến động chủ yếu như báo cáo tài chính công ty mẹ nêu trên, báo cáo tài chính hợp nhất có thêm các biến động chính như: doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 2,34 tỷ đồng - tương ứng tăng 5,19%, doanh thu bán thành phẩm (vật liệu xây dựng) tăng 25,83 tỷ đồng - tương ứng tăng 176,89%, doanh thu hoạt động xây lắp tại các công ty con giảm 55,31 tỷ đồng - tương ứng giảm 59,41%. Do vậy, doanh thu thuần trên báo cáo hợp nhất quý 4/2025 tăng 2.514,19 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 334,42 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2025, DIG ghi nhận tổng doanh thu đạt 4.726 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm 2024 (1.314,5 tỷ); lợi nhuận trước thuế đạt 818 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 624 tỷ đồng, lần lượt gấp 5 lần và 6 lần năm trước (lần lượt đạt 123,88 tỷ và gần 165 tỷ) .

Năm 2025, DIG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.500 tỷ đồng - tăng 143% và lợi nhuận trước thuế đạt 718 tỷ đồng - tăng 354% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch năm.

Mới đây, thực hiện Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên An và cũng chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh, Tập đoàn DIC đã triển khai và thực hiện các thủ tục theo như các Nghị quyết này.

Đến nay, Tập đoàn DIC đã hoàn tất việc chấm dứt giao dịch góp vốn. Công ty TNHH Đại Phước Thiên An và Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh hiện đang thực hiện thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.