Doanh nghiệp nỗ lực giữ biên lợi nhuận nhờ kiểm soát tốt chi phí và mô hình kinh doanh ổn định

Thứ Sáu, 30/01/2026
Mai Lan
30/01/2026, 16:37
Năm 2025, thị trường lợn hơi đã trải qua những biến động mạnh mẽ do nhiều yếu tố bất lợi, từ thời tiết cực đoan, bão lũ đến dịch bệnh phức tạp trên đàn gia súc, gia cầm tại nhiều địa phương. Những yếu tố này đã tạo ra một biên độ biến động giá hiếm gặp, gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi.
Giữa bối cảnh giá lợn hơi lao dốc, BAF Việt Nam nổi bật với chiến lược tối ưu chi phí sản xuất, giá vốn giảm 14,2% tương đương khoảng 700 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp giữ đà tăng 14,7%. Song song, doanh nghiệp chủ động mở rộng quy mô, đẩy nhanh tiến độ dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng và tập trung nghiên cứu, lai tạo giống heo năng suất cao, tăng sức chống chịu dịch bệnh, tạo nền tảng bứt phá cho giai đoạn 2026 - 2030.
Trong tháng 3/2025, giá lợn hơi tại nhiều khu vực đã tăng vọt trên mức 78.000 đồng/kg, đánh dấu mức cao nhất kể từ sau Tết Nguyên đán 2021. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, đến quý 3/2025, giá lợn đã giảm sâu xuống còn 45.000 - 46.000 đồng/kg, mức thấp nhất trong vòng hai năm qua. Nếu giá lợn hơi tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 55.000 đồng/kg, không chỉ đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà còn cả những doanh nghiệp lớn sẽ lao đao.
Giữa bối cảnh đầy thách thức đó, một số doanh nghiệp đã chứng tỏ khả năng thích ứng và nền tảng vận hành bền bỉ. Nhờ vào việc quản lý tốt giá vốn và tối ưu hóa quy trình chăn nuôi, một số doanh nghiệp đã duy trì hoạt động ổn định và chuẩn bị cho chu kỳ phục hồi tiếp theo.
Theo báo cáo tài chính quý 4/2025 và cả năm 2025 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã CK: BAF - HOSE) vừa công bố, lợi nhuận gộp đạt 812,7 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ và đạt mức cao nhất trong nhiều năm hoạt động. Biên lợi nhuận gộp cũng được đẩy lên ngưỡng cao nhất trong nhiều năm, cho thấy doanh nghiệp đang tạo ra giá trị lớn trên mỗi đồng doanh thu, chi phí được kiểm soát tốt, mô hình kinh doanh ổn định. Đối với nhà đầu tư, chỉ số này cho thấy khả năng sinh lời bền vững và là căn cứ để so sánh hiệu quả hoạt động giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành.
Dù toàn ngành chăn nuôi phải đối mặt với áp lực lớn từ chi phí đầu vào và biến động thị trường, BAF vẫn đạt được kết quả tích cực nhờ kiểm soát hiệu quả giá vốn hàng bán, giúp chi phí giảm mạnh 14,2%, tương đương với tiết kiệm khoảng 700 tỷ đồng. Những cải thiện rõ nét trong quản trị chi phí chăn nuôi, thức ăn và vận hành đã phát huy hiệu quả rõ rệt.
Tuy nhiên, chi phí tài chính đã tăng 30,6%, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng 27,6% (tăng 55,4 tỷ đồng) khi doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống trang trại và hạ tầng.
Lợi nhuận kế toán trước thuế của BAF trong năm 2025 đạt 101,9 tỷ đồng, phản ánh nỗ lực duy trì hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, mặc dù kết quả chung chịu ảnh hưởng từ nhiều khó khăn phát sinh trong quý 4/2025.
Dịch bệnh và thiên tai đã tạo ra áp lực lớn trong quý cuối năm. Tuy nhiên, BAF vẫn từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn và cho thấy xu hướng cải thiện tích cực.
Lý giải về việc chi phí sản xuất tăng trong quý 4/2025, đại diện BAF cho biết một phần do chi phí phòng chống dịch, xử lý môi trường và chi phí vận hành phát sinh từ điều kiện thời tiết bất lợi, dẫn đến giá thành bình quân tăng trong khi giá bán giảm.
Việc đưa vào hoạt động hàng loạt trang trại mới trong năm 2025 cũng phản ánh chiến lược mở rộng chủ động và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp. Trên thực tế, từ năm 2026, BAF dự định tiếp tục mở rộng lĩnh vực trang trại chuẩn 3F với 16 dự án mới, tăng quy mô đàn nái lên 145.000 con, khánh thành máy thức ăn chăn nuôi thứ 3 tại Bình Định, khởi công nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ 4 và thứ 5 tại Tây Ninh và Hải Phòng, cùng một tổ hợp giết mổ và chế biến thực phẩm tại Đồng Nai, nhằm thực hiện mục tiêu về sản lượng 10 triệu heo thịt vào năm 2030.
Trong giai đoạn đầu, chi phí cố định như nhân sự, điện nước, khấu hao và chi phí vận hành ban đầu có xu hướng tăng. Tuy nhiên, khi quy mô sản xuất mở rộng, sản lượng gia tăng và các trang trại đi vào vận hành ổn định từ năm 2026, hiệu quả theo quy mô sẽ dần phát huy, giúp chi phí giảm xuống rõ rệt và mở ra cơ hội cải thiện lợi nhuận tích cực hơn trong các năm tới.
Mặc dù kết quả kinh doanh quý 4/2025 chịu nhiều áp lực, đại diện BAF cho biết tháng 12/2025 đã ghi nhận lợi nhuận dương trở lại, nhờ vào sự phục hồi của giá heo hơi so với vùng đáy trong giai đoạn tháng 10 - 11/2025 và việc kiểm soát chi phí chăn nuôi tốt hơn. Diễn biến này cho thấy biên lợi nhuận đã có dấu hiệu chạm đáy và bắt đầu bước vào giai đoạn cải thiện, tạo tiền đề tích cực cho kết quả kinh doanh trong các quý tiếp theo khi giá heo và nhu cầu tiêu thụ mùa Tết duy trì xu hướng hồi phục.
Để chuẩn bị cho chiến lược 2026 - 2030, công ty đang tiến hành thử nghiệm và nâng cấp công thức cám nhằm tăng năng suất cho đàn heo, đồng thời tập trung chi phí và nguồn lực vào nghiên cứu lai tạo giống heo năng suất cao, có khả năng chống chọi với dịch bệnh, nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất cho công ty.
Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực xây dựng và hoàn thiện mô hình khép kín “Feed - Farm - Food” để kiểm soát toàn diện từ nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, con giống, trang trại chăn nuôi công nghệ cao, sản xuất và chế biến thịt cho đến hệ thống phân phối đến tay người tiêu dùng.
Trên cơ sở mở rộng quy mô đàn, doanh nghiệp đặt mục tiêu sản lượng heo năm 2026 đạt khoảng 1,247 triệu con, theo kịch bản giá heo hơi bình quân 65.000 đồng/kg. Với giả định này, tổng doanh thu dự kiến đạt 8.720 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận phấn đấu đạt kỷ lục 1.036 tỷ đồng.
