Chủ Nhật, 01/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Rộn ràng hội chợ hoa đào tại xứ Thanh mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Nguyễn Thuấn

01/02/2026, 18:51

Không chỉ là điểm đến mua sắm dịp Tết, Hội chợ Hoa đào xã Thọ Phú mừng Xuân Bính Ngọ 2026 còn là không gian văn hoá đặc sắc, tôn vinh nghề trồng đào truyền thống và khẳng định vị thế vùng đào nổi tiếng của Thanh Hoá.

Đào Thọ Phú khoe sắc hồng thắm giữa tiết xuân
Đào Thọ Phú khoe sắc hồng thắm giữa tiết xuân

Ngày 01/02, tại xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hoá đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Hoa đào mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026), đồng thời tạo không khí phấn khởi đón xuân mới trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Được tổ chức lần đầu tiên trên mảnh đất giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp và văn hoá, Hội chợ Hoa đào xã Thọ Phú nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong và ngoài địa phương. Những ngày giáp Tết, Thọ Phú trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi các nhà vườn tất bật mang đến hội chợ những gốc đào đẹp, dáng thế độc đáo, khoe sắc hồng thắm giữa tiết xuân.

Thọ Phú từ lâu được biết đến là vùng trồng đào có tiếng của Thanh Hoá. Việc tổ chức hội chợ không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh, mà còn là dịp phát huy giá trị văn hoá, kinh tế của cây đào – loại cây trồng có thế mạnh của địa phương. Tại hội chợ, 34 gian hàng ngoài trời của các nhà vườn được bố trí trên diện tích khoảng 60m2 mỗi gian, trưng bày đào cảnh, quất cảnh, hoa cây cảnh và nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của xã. Mỗi gian hàng là một sắc màu riêng, phản ánh tâm huyết và công sức của người trồng đào suốt cả năm.

Chia sẻ tại hội chợ, chủ nhà vườn Cường Hải cho biết đây là dịp để các hộ trồng đào trực tiếp giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng. “Hội chợ giúp chúng tôi quảng bá được đào Thọ Phú, tạo cơ hội bán hàng thuận lợi hơn và cũng là động lực để người dân tiếp tục gắn bó với nghề trồng đào”, anh Hải nói.

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Thọ Phú Lê Tiến Dũng, hội chợ được tổ chức với mục tiêu lâu dài là xây dựng thương hiệu hoa đào Thọ Phú trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương. “Chúng tôi kỳ vọng thông qua hội chợ, hình ảnh vùng đất và con người Thọ Phú sẽ được lan toả rộng rãi hơn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tạo đà phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững”, ông Dũng nhấn mạnh.

Không chỉ là điểm đến mua sắm dịp Tết, Hội chợ Hoa đào xã Thọ Phú mừng Xuân Bính Ngọ 2026 còn tạo nên không gian giao lưu, kết nối cộng đồng, lan toả tinh thần đoàn kết, mang đến khí thế mới cho người dân bước vào năm mới với nhiều kỳ vọng.

Không gian hội chợ rực rỡ sắc xuân trong ngày đầu khai mạc
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Thọ Phú mở hội hoa đào Xuân Bính Ngọ 2026, tôn vinh vùng trồng đào nổi tiếng xứ Thanh
VnEconomy
VnEconomy
Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách đến tham dự khai mạc hội chợ
Không gian hội chợ rực rỡ sắc xuân trong ngày đầu khai mạc
Không gian hội chợ rực rỡ sắc xuân trong ngày đầu khai mạc
Đông đảo người dân và du khách tham quan hội chợ hoa đào
Đông đảo người dân và du khách tham quan hội chợ hoa đào
VnEconomy
VnEconomy
Khách tham quan ghi lại khoảnh khắc đẹp bên những gốc đào nở rộ
Đào cảnh Thọ Phú với dáng thế phong phú, đa dạng
Đào cảnh Thọ Phú với dáng thế phong phú, đa dạng
Người dân phấn khởi khi hội chợ hoa đào 
Người dân phấn khởi khi hội chợ hoa đào 
Những gốc đào thế độc đáo thu hút sự chú ý của khách tham quan
Những gốc đào thế độc đáo thu hút sự chú ý của khách tham quan
VnEconomy
VnEconomy
Những gốc đào cổ thụ được chăm sóc công phu
Xã Thọ Phú hiện có hơn 700 hộ trồng đào cảnh trên diện tích khoảng 150 ha. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, những năm gần đây, người dân địa phương tập trung trồng 2 loại đào: đào gốc ( đào cổ thụ) và đào huyền với hơn 120.000 gốc.
Xã Thọ Phú hiện có hơn 700 hộ trồng đào cảnh trên diện tích khoảng 150 ha. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, những năm gần đây, người dân địa phương tập trung trồng 2 loại đào: đào gốc ( đào cổ thụ) và đào huyền với hơn 120.000 gốc.
VnEconomy
VnEconomy
Các nhà vườn giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng
Hội chợ góp phần quảng bá thương hiệu hoa đào Thọ Phú
Hội chợ góp phần quảng bá thương hiệu hoa đào Thọ Phú
Sắc đào hồng tạo nên bức tranh xuân sống động
Sắc đào hồng tạo nên bức tranh xuân sống động
<br>

Không gian hội chợ trở thành điểm check-in dịp đầu xuân
Không gian hội chợ trở thành điểm check-in dịp đầu xuân
VnEconomy
VnEconomy
Hội chợ góp phần kết nối sản xuất với thị trường tiêu thụ

Từ khóa:

hoa đào Thọ Phú Hội chợ Hoa đào Thọ Phú 2026 kinh tế nông nghiệp bền vững sự kiện văn hóa Thanh Hoá thương hiệu hoa đào Xuân Bính Ngọ 2026

Đọc thêm

Giữ sắc xuân trên những cành đào Sa Pa

Giữ sắc xuân trên những cành đào Sa Pa

Những ngày Tết Nguyên đán cận kề, trên các tuyến đường vùng cao Tây Bắc, nhất là cung đường Quốc lộ 4D uốn lượn giữa mây núi Sa Pa, không khí xuân hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Xe máy của bà con từ các bản làng nối đuôi nhau xuống núi, phía sau chở đầy những cành đào rừng phủ rêu xanh, cắt ngang màn sương mỏng, đi về phía chợ đào lớn nhất tỉnh Lào Cai...

Công nhân Thủ đô được mua hàng giá ưu đãi tại

Công nhân Thủ đô được mua hàng giá ưu đãi tại "Chợ Tết Công đoàn" 2026

“Chợ Tết Công đoàn năm 2026” của Liên đoàn Lao động Hà Nội với 50 gian hàng, hàng trăm mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống công nhân như lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng, quần áo, nhu yếu phẩm ngày Tết được các doanh nghiệp cung cấp với mức giá ưu đãi, giảm sâu so với thị trường...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026 phát hành ngày 02/01/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Kết hợp tăng cả

Kết hợp tăng cả "tiền kiểm" và "hậu kiểm" để ngăn hàng giả

Chính phủ ban hành các quy định mới với các nội dung siết chặt quản lý từ khâu sản xuất đến khi sản phẩm được lưu thông trên thị trường, kết hợp tăng cường cả “tiền kiểm” và “hậu kiểm”, nhằm giải quyết những vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm nghiêm trọng, nhất là tình trạng kinh doanh các thực phẩm giả, sữa giả...

Kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên toàn quốc

Kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên toàn quốc

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn, bảo đảm quyền lợi của người tham gia cũng như sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Thị trường nhà thông minh mở rộng nhanh chóng

eMagazine

Thị trường nhà thông minh mở rộng nhanh chóng

Tốc độ già hóa dân số ở châu Á

Thế giới

Tốc độ già hóa dân số ở châu Á

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường nhà thông minh mở rộng nhanh chóng

eMagazine

2

Giữ sắc xuân trên những cành đào Sa Pa

Dân sinh

3

Rộn ràng hội chợ hoa đào tại xứ Thanh mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Dân sinh

4

Chuyển đổi xanh ngành đồ uống theo mô hình kinh tế tuần hoàn

Kinh tế xanh

5

Công nhân Thủ đô được mua hàng giá ưu đãi tại "Chợ Tết Công đoàn" 2026

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy