Rộn ràng hội chợ hoa đào tại xứ Thanh mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Không chỉ là điểm đến mua sắm dịp Tết, Hội chợ Hoa đào xã Thọ Phú mừng Xuân Bính Ngọ 2026 còn là không gian văn hoá đặc sắc, tôn vinh nghề trồng đào truyền thống và khẳng định vị thế vùng đào nổi tiếng của Thanh Hoá.

Ngày 01/02, tại xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hoá đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Hoa đào mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026), đồng thời tạo không khí phấn khởi đón xuân mới trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Được tổ chức lần đầu tiên trên mảnh đất giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp và văn hoá, Hội chợ Hoa đào xã Thọ Phú nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong và ngoài địa phương. Những ngày giáp Tết, Thọ Phú trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi các nhà vườn tất bật mang đến hội chợ những gốc đào đẹp, dáng thế độc đáo, khoe sắc hồng thắm giữa tiết xuân.

Thọ Phú từ lâu được biết đến là vùng trồng đào có tiếng của Thanh Hoá. Việc tổ chức hội chợ không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh, mà còn là dịp phát huy giá trị văn hoá, kinh tế của cây đào – loại cây trồng có thế mạnh của địa phương. Tại hội chợ, 34 gian hàng ngoài trời của các nhà vườn được bố trí trên diện tích khoảng 60m2 mỗi gian, trưng bày đào cảnh, quất cảnh, hoa cây cảnh và nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của xã. Mỗi gian hàng là một sắc màu riêng, phản ánh tâm huyết và công sức của người trồng đào suốt cả năm.

Chia sẻ tại hội chợ, chủ nhà vườn Cường Hải cho biết đây là dịp để các hộ trồng đào trực tiếp giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng. “Hội chợ giúp chúng tôi quảng bá được đào Thọ Phú, tạo cơ hội bán hàng thuận lợi hơn và cũng là động lực để người dân tiếp tục gắn bó với nghề trồng đào”, anh Hải nói.

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Thọ Phú Lê Tiến Dũng, hội chợ được tổ chức với mục tiêu lâu dài là xây dựng thương hiệu hoa đào Thọ Phú trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương. “Chúng tôi kỳ vọng thông qua hội chợ, hình ảnh vùng đất và con người Thọ Phú sẽ được lan toả rộng rãi hơn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tạo đà phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững”, ông Dũng nhấn mạnh.

Không chỉ là điểm đến mua sắm dịp Tết, Hội chợ Hoa đào xã Thọ Phú mừng Xuân Bính Ngọ 2026 còn tạo nên không gian giao lưu, kết nối cộng đồng, lan toả tinh thần đoàn kết, mang đến khí thế mới cho người dân bước vào năm mới với nhiều kỳ vọng.

Không gian hội chợ rực rỡ sắc xuân trong ngày đầu khai mạc

Thọ Phú mở hội hoa đào Xuân Bính Ngọ 2026, tôn vinh vùng trồng đào nổi tiếng xứ Thanh

Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách đến tham dự khai mạc hội chợ

Đông đảo người dân và du khách tham quan hội chợ hoa đào

Khách tham quan ghi lại khoảnh khắc đẹp bên những gốc đào nở rộ

Đào cảnh Thọ Phú với dáng thế phong phú, đa dạng

Người dân phấn khởi khi hội chợ hoa đào

Những gốc đào thế độc đáo thu hút sự chú ý của khách tham quan

Những gốc đào cổ thụ được chăm sóc công phu

Xã Thọ Phú hiện có hơn 700 hộ trồng đào cảnh trên diện tích khoảng 150 ha. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, những năm gần đây, người dân địa phương tập trung trồng 2 loại đào: đào gốc ( đào cổ thụ) và đào huyền với hơn 120.000 gốc.

Các nhà vườn giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng

Hội chợ góp phần quảng bá thương hiệu hoa đào Thọ Phú

Sắc đào hồng tạo nên bức tranh xuân sống động





Không gian hội chợ trở thành điểm check-in dịp đầu xuân