Rộn ràng hội chợ hoa đào tại xứ Thanh mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Chủ Nhật, 01/02/2026
Nguyễn Thuấn
01/02/2026, 18:51
Không chỉ là điểm đến mua sắm dịp Tết, Hội chợ Hoa đào xã Thọ Phú mừng Xuân Bính Ngọ 2026 còn là không gian văn hoá đặc sắc, tôn vinh nghề trồng đào truyền thống và khẳng định vị thế vùng đào nổi tiếng của Thanh Hoá.
Ngày 01/02, tại xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hoá đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Hoa đào mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026), đồng thời tạo không khí phấn khởi đón xuân mới trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng.
Được tổ chức lần đầu tiên trên mảnh đất giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp và văn hoá, Hội chợ Hoa đào xã Thọ Phú nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong và ngoài địa phương. Những ngày giáp Tết, Thọ Phú trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi các nhà vườn tất bật mang đến hội chợ những gốc đào đẹp, dáng thế độc đáo, khoe sắc hồng thắm giữa tiết xuân.
Thọ Phú từ lâu được biết đến là vùng trồng đào có tiếng của Thanh Hoá. Việc tổ chức hội chợ không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh, mà còn là dịp phát huy giá trị văn hoá, kinh tế của cây đào – loại cây trồng có thế mạnh của địa phương. Tại hội chợ, 34 gian hàng ngoài trời của các nhà vườn được bố trí trên diện tích khoảng 60m2 mỗi gian, trưng bày đào cảnh, quất cảnh, hoa cây cảnh và nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của xã. Mỗi gian hàng là một sắc màu riêng, phản ánh tâm huyết và công sức của người trồng đào suốt cả năm.
Chia sẻ tại hội chợ, chủ nhà vườn Cường Hải cho biết đây là dịp để các hộ trồng đào trực tiếp giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng. “Hội chợ giúp chúng tôi quảng bá được đào Thọ Phú, tạo cơ hội bán hàng thuận lợi hơn và cũng là động lực để người dân tiếp tục gắn bó với nghề trồng đào”, anh Hải nói.
Theo Bí thư Đảng uỷ xã Thọ Phú Lê Tiến Dũng, hội chợ được tổ chức với mục tiêu lâu dài là xây dựng thương hiệu hoa đào Thọ Phú trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương. “Chúng tôi kỳ vọng thông qua hội chợ, hình ảnh vùng đất và con người Thọ Phú sẽ được lan toả rộng rãi hơn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tạo đà phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững”, ông Dũng nhấn mạnh.
Không chỉ là điểm đến mua sắm dịp Tết, Hội chợ Hoa đào xã Thọ Phú mừng Xuân Bính Ngọ 2026 còn tạo nên không gian giao lưu, kết nối cộng đồng, lan toả tinh thần đoàn kết, mang đến khí thế mới cho người dân bước vào năm mới với nhiều kỳ vọng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: