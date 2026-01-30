VinaCapital tăng sở hữu tại Gemadept lên hơn 6%

VOF PE Holding 5 Limited tăng sở hữu cổ phiếu GMD từ 654.700 cổ phiếu, chiếm 0,1535% lên gần 1,2 triệu cổ phiếu, chiếm 0,2707% vốn điều lệ tại Gemadept.

VOF PE Holding 5 Limited báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã GMD-HOSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 23/1/2026, quỹ thuộc VinaCapital là VOF PE Holding 5 Limited đã mua vào thành công 500.000 cổ phiếu GMD.

Sau giao dịch này, VOF PE Holding 5 Limited tăng sở hữu cổ phiếu GMD từ 654.700 cổ phiếu, chiếm 0,1535% lên gần 1,2 triệu cổ phiếu, chiếm 0,2707% vốn điều lệ tại Gemadept.

Cũng tại báo cáo này cho thấy 16 quỹ đầu tư khác thuộc VinaCapital đang sở hữu hơn 24,9 triệu cổ phiếu GMD, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,8409%.

Như vậy, sau giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, nhóm quỹ thuộc VinaCapital cũng đã tăng tỷ lệ sở hữu lên mức 6,1116% vốn tại Gemadept, tương đương sở hữu gần 26,1 triệu cổ phiếu GMD.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 8/12/2025 đến ngày 26/12/2025, SSJ Consulting cũng đã bán ra thành công 10 triệu cổ phiếu GMD. Qua đó, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ hơn 19,692 triệu cổ phiếu, chiếm 4,62%.

Ngay sau đó, Công ty TNHH SSJ Consulting (Việt Nam) tiếp tục bán thành công gần 19,6 triệu cổ phiếu GMD như đã đăng ký, chiếm 4,62% vốn điều lệ tại GMD. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận diễn ra từ ngày 9/1/2026 đến ngày 20/1/2026.

Sau giao dịch này, SSJ Consulting chính thức không còn là cổ đông của Gemadept khi không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu GMD nào.

Về nhân sự, ông Iida Shuntaro- Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của SSJ Consulting hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Gemadept.

Tạm tính giá cổ phiếu GMD theo phiên giao dịch sáng ngày 9/1/2025 là 62.000 đồng/cổ phiếu, SSJ Consulting dự kiến sẽ thu về khoảng gần 1.221 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Được biết, Bộ Xây dựng (đơn vị hiện chịu trách nhiệm quản lý phí xếp dỡ cảng biển tại Việt Nam sau đợt sáp nhập các bộ vào năm 2025) đã phê duyệt quyết định tăng phí xếp dỡ tại các cảng nước sâu thuộc khu vực Lạch Huyện và Cái Mép – Thị Vải. Theo biểu phí mới, phí xếp dỡ được điều chỉnh tăng khoảng 10% so với biểu giá trước.

Theo VCSC diễn biến này mang lại tiềm năng điều chỉnh tăng đối với các dự báo hiện tại của VCSC, vốn chưa phản ánh việc tăng phí. VCSC đã thực hiện phân tích kịch bản: Với mức tăng phí xếp dỡ cảng nước sâu khoảng 10% vào đầu năm 2026, VCSC ước tính lợi nhuận sau thuế từ năm 2026 trở đi của GML (Gemalink) sẽ tăng khoảng 12%/năm so với dự báo hiện tại.

Ngoài ra, điều này sẽ giúp định giá của GML tăng 19% và định giá tổng thể của GMD tăng 4% lên 81.100 đồng/cổ phiếu (từ mức 78.200 đồng/cổ phiếu). Tác động đến tổng định giá là hạn chế do GML là cảng duy nhất của GMD được hưởng lợi từ đợt tăng phí này (chỉ áp dụng cho các cảng nước sâu), và GML chỉ đóng góp khoảng 20% vào tổng định giá của GMD.