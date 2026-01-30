Thứ Sáu, 30/01/2026

VinaCapital tăng sở hữu tại Gemadept lên hơn 6%

Hà Anh

30/01/2026, 09:01

VOF PE Holding 5 Limited tăng sở hữu cổ phiếu GMD từ 654.700 cổ phiếu, chiếm 0,1535% lên gần 1,2 triệu cổ phiếu, chiếm 0,2707% vốn điều lệ tại Gemadept.

Sơ đồ giá cổ phiếu GMD trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu GMD trên TradingView.

VOF PE Holding 5 Limited báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã GMD-HOSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 23/1/2026, quỹ thuộc VinaCapital là VOF PE Holding 5 Limited đã mua vào thành công 500.000 cổ phiếu GMD.

Sau giao dịch này, VOF PE Holding 5 Limited tăng sở hữu cổ phiếu GMD từ 654.700 cổ phiếu, chiếm 0,1535% lên gần 1,2 triệu cổ phiếu, chiếm 0,2707% vốn điều lệ tại Gemadept.

Cũng tại báo cáo này cho thấy 16 quỹ đầu tư khác thuộc VinaCapital đang sở hữu hơn 24,9 triệu cổ phiếu GMD, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,8409%.

VnEconomy

Như vậy, sau giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, nhóm quỹ thuộc VinaCapital cũng đã tăng tỷ lệ sở hữu lên mức 6,1116% vốn tại Gemadept, tương đương sở hữu gần 26,1 triệu cổ phiếu GMD.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 8/12/2025 đến ngày 26/12/2025, SSJ Consulting cũng đã bán ra thành công 10 triệu cổ phiếu GMD. Qua đó, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ hơn 19,692 triệu cổ phiếu, chiếm 4,62%.

Ngay sau đó, Công ty TNHH SSJ Consulting (Việt Nam) tiếp tục bán thành công gần 19,6 triệu cổ phiếu GMD như đã đăng ký, chiếm 4,62% vốn điều lệ tại GMD. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận diễn ra từ ngày 9/1/2026 đến ngày 20/1/2026.

Sau giao dịch này, SSJ Consulting chính thức không còn là cổ đông của Gemadept khi không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu GMD nào.

Về nhân sự, ông Iida Shuntaro- Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của SSJ Consulting hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Gemadept.

Tạm tính giá cổ phiếu GMD theo phiên giao dịch sáng ngày 9/1/2025 là 62.000 đồng/cổ phiếu, SSJ Consulting dự kiến sẽ thu về khoảng gần 1.221 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Được biết, Bộ Xây dựng (đơn vị hiện chịu trách nhiệm quản lý phí xếp dỡ cảng biển tại Việt Nam sau đợt sáp nhập các bộ vào năm 2025) đã phê duyệt quyết định tăng phí xếp dỡ tại các cảng nước sâu thuộc khu vực Lạch Huyện và Cái Mép – Thị Vải. Theo biểu phí mới, phí xếp dỡ được điều chỉnh tăng khoảng 10% so với biểu giá trước.

Theo VCSC diễn biến này mang lại tiềm năng điều chỉnh tăng đối với các dự báo hiện tại của VCSC, vốn chưa phản ánh việc tăng phí. VCSC đã thực hiện phân tích kịch bản: Với mức tăng phí xếp dỡ cảng nước sâu khoảng 10% vào đầu năm 2026, VCSC ước tính lợi nhuận sau thuế từ năm 2026 trở đi của GML (Gemalink) sẽ tăng khoảng 12%/năm so với dự báo hiện tại.

Ngoài ra, điều này sẽ giúp định giá của GML tăng 19% và định giá tổng thể của GMD tăng 4% lên 81.100 đồng/cổ phiếu (từ mức 78.200 đồng/cổ phiếu). Tác động đến tổng định giá là hạn chế do GML là cảng duy nhất của GMD được hưởng lợi từ đợt tăng phí này (chỉ áp dụng cho các cảng nước sâu), và GML chỉ đóng góp khoảng 20% vào tổng định giá của GMD.

GMD dự chi hơn 840 tỷ trả cổ tức 2024 và lên kế hoạch mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

16:05, 30/06/2025

Nhóm quỹ KIM Việt Nam thôi làm cổ đông lớn của GMD

07:49, 02/04/2025

GMD công bố phát hành cổ phiếu ESOP, nhóm quỹ KIM hạ tỷ lệ sở hữu xuống dưới 6%

08:56, 21/02/2025

chứng khoán GMD tăng sở hữu VinaCapital

Đọc thêm

Nông nghiệp Hòa Phát báo lãi 2025 tăng 55%, đạt 1.600 tỷ đồng

Nông nghiệp Hòa Phát báo lãi 2025 tăng 55%, đạt 1.600 tỷ đồng

Theo Công ty, lợi nhuận tăng mạnh nhờ sản lượng bán hàng tăng, biên lợi nhuận cải thiện. Giá heo trung bình năm cao do nguồn cung thị trường hạn chế bởi dịch bệnh, trong khi công ty duy trì sản xuất ổn định nhờ hệ thống an toàn sinh học nghiêm ngặt.

Thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông lớn của SJC bị phạt tiền vì bán chui cổ phiếu

Thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông lớn của SJC bị phạt tiền vì bán chui cổ phiếu

Ông Phạm Khánh Phương - thành viên HĐQT SJC cùng cổ đông lớn của công ty bán chui cổ phiếu SJC bị phạt tiền và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Gia đình Chủ tịch DIG tiếp tục bị bán giải chấp

Ngày 22/1, Chủ tịch DIG bị bán giải chấp 1,5 triệu cổ phiếu. Còn em gái Chủ tịch cũng bị bán giải chấp hơn 177.000 cổ phiếu DIG.

Dragon Capital tiếp tục giảm sở hữu tại DXG xuống còn hơn 7%

Trong phiên 22/01, ba thành viên của Dragon Capital đã bán tổng cộng 2,25 triệu cổ phiếu DXG. Qua đó, hạ tỷ lệ sở hữu của cả nhóm từ hơn 89 triệu cổ phiếu, chiếm 8% xuống còn 86,8 triệu cổ phiếu, chiếm 7,8%.

Lãnh đạo ANV bán ra 1 triệu cổ phiếu

Ông Đỗ Lập Nghiệp - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc vừa thông báo đã hoàn tất bán hết 900.000 cổ phiếu, chiếm 0,34% vốn tại ANV, từ ngày 21 đến ngày 28/01, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VnEconomy