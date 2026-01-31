Giá vàng SJC “bốc hơi” 20 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên cuối tuần

Chỉ trong 2 phiên cuối tuần (30 – 31/1), giá vàng trong nước liên tục lao dốc với tổng mức giảm lên tới gần 20 triệu đồng/lượng sau giai đoạn tăng phi mã. Giá bán vàng miếng SJC quay lại mốc 172 triệu đồng/lượng…

Trong phiên 31/1/2026, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục “bốc hơi” sau khi giảm hơn 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (30/1). Mức giảm phổ biến trên thị trường 9 triệu đồng/lượng.

Sáng 31/1, một số doanh nghiệp bán vàng tại Hà Nội và Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) thông báo tạm ngưng giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn và nữ trang cưới ở một số khung giờ. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh giá vàng vừa ghi nhận phiên sập mạnh sau chuỗi tăng 6 phiên liên tiếp.

Khi giao dịch trở lại, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm 9 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 169 triệu – 172 triệu đồng/lượng. Trong phiên chiều, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên và duy trì đến hết phiên.

Đây cũng là mức giá giao dịch tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 30/1, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp trên cũng giảm 9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Trong tháng đầu năm 2026, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp tăng phổ biến 16,8 triệu đồng/lượng, tương đương 10,82% so với phiên giao dịch đầu tháng (5/1/2026). Trong khi đó, giá vàng nhẫn tăng tới 20 triệu đồng/lượng, tương đương 13,16% so với phiên giao dịch 5/1. So với đà tăng của giá thế giới là 9,9%, mức tăng trên gấp đôi mức tăng thế giới.

Tại Phú Quý, giá bán vàng miếng giảm 9 triệu đồng/lượng trong khi giá mua vàng miếng giảm 8,6 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này xuống 3 triệu đồng/lượng, từ mức 3,4 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua.

Tương tự tại TP.Hồ Chí Minh, ngay trong 1 tiếng đầu mở cửa, Mi Hồng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm mạnh đối với giá mua, bán vàng nhẫn. Giá giao dịch niêm yết ở mức 170 triệu – 172 triệu, giảm 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 30/1.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tiếng, thương hiệu này điều chỉnh tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giữ nguyên chiều bán, đặt giá mua, bán ở mức 170,2 triệu – 172 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch duy trì ổn định đến hết phiên chiều, thu hẹp chênh lệch giá mua, bán xuống 1,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Ngọc Thẩm là đơn vị ghi nhận mức điều chỉnh giảm khiêm tốn nhất trên thị trường.

Chốt phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 170,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 174 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên đến hết phiên chiều. So với giá chốt phiên 30/1, giá mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp trên giảm 6 triệu đồng/lượng, đi kèm giá bán ở mức cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 31/1/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Thị trường vàng nhẫn “4 số 9” cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh giảm. Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn dao động từ 8,8 triệu – 9,5 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu. Duy chỉ có một doanh nghiệp, mức điều chỉnh giảm chỉ bằng 25% so với các doanh nghiệp còn lại.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất ghi nhận 3 nhịp tăng và 3 nhịp giảm trong phiên sáng 31/1, mỗi nhịp điều chỉnh lên tới cả triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Đóng cửa phiên sáng, doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 167 triệu – 172 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 30/1, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm chỉ giảm 2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Tuy nhiên, mức chênh lệch giá mua, bán tại Ngọc Thẩm vẫn ở mức cao hơn hẳn so với mặt bằng chung, ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách giá mua – bán vàng nhẫn phổ biến 3 triệu đồng/lượng cho thấy mức độ rủi ro nghiêng hẳn về phía người mua. Đáng chú ý, mức chênh lệch này đối với các sản phẩm vàng hàm lượng thấp và vàng trang sức tại tất cả các hệ thống đều cao hơn so với vàng nhẫn “4 số 9”, lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, dù chỉ duy nhất 1 nhịp điều chỉnh giảm nhưng giá giao dịch vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ tại Công ty SJC giảm tới 9 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 168 triệu – 171 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy trì ổn định đến hết phiên chiều.

Cùng mức điều chỉnh giảm trên nhưng vàng trang sức 9999 tại thương hiệu này niêm yết ở mức thấp hơn so với vàng nhẫn “4 số 9” là 166 triệu – 169,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua, bán ở mức cao hơn là 3,5 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên chiều, giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn trơn 9999 PNJ cùng niêm yết ở mức 168,5 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 30/1, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại hai đơn vị này ghi nhận mức giảm lần lượt là 9,5 triệu đồng/lượng và 9,4 triệu đồng/lượng

Giá giao dịch vàng trang sức tại DOJI cũng ghi nhận mức giảm tương đương so với vàng nhẫn “4 số 9”. Tuỳ vào hàm lượng vàng, giá vàng trang sức tại DOJI niêm yết lần lượt ở mức 166 triệu – 170 triệu đồng/lượng (vàng 9999) và 165,5 -169,5 triệu đồng/lượng (vàng 999).

Trong khi đó, dòng vàng trang sức 9999 tại PNJ chỉ giảm 9,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 165,8 triệu – 169,8 triệu đồng/lượng, đi kèm mức chênh lệch giá mua, bán là 4 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng nhẫn và vàng trang sức tại các doanh nghiệp trong phiên 31/1. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá sản phẩm vàng trang sức 9999 của Phú Quý điều chỉnh giảm mạnh hơn so với vàng nhẫn “4 số 9”, ở mức 9 triệu đồng/lượng với 166 triệu – 171 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua, bán của dòng sản phẩm này là 5 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý niêm yết ở mức 168,5 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên tiếp tục được giữ nguyên đến hết phiên chiều. So với giá chốt phiên 30/1, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này giảm 8,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tương đương mức chênh lệch giá mua, bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vàng nhẫn tròn trơn và giá nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 ở mức 169 triệu và giá bán vàng nhẫn ở mức 172 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

Chốt phiên chiều, mức giá giao dịch tại hai doanh nghiệp trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 30/1, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Đối với sản phẩm vàng trang sức, dòng sản phẩm này tại hai nghiệp trên cũng ghi nhận mức giảm thấp hơn so với vàng nhẫn. Cập nhật⌘ + EnterXóa

Tại Bảo Tín Minh Châu, dòng trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 và Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 đều giảm 8,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 7,4 triệu đồng/lượng với chiều bán, niêm yết ở mức 166,2 triệu – 170,2 triệu đồng/lượng (vàng Rồng Thăng Long 9999) và 166 triệu – 170 triệu đồng/lượng (vàng Rồng Thăng Long 999). Mức chênh lệch giá mua, bán là 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng trang sức tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 7,4 triệu đồng/lượng với chiều bán, niêm yết ở mức 167 triệu – 170,2 triệu đồng/lượng (vàng 9999) và 166,9 triệu – 170,1 triệu đồng/lượng (vàng 999). Mức chênh lệch giá mua, bán là 3,2 triệu đồng/lượng.