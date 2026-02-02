MWG dự kiến lãi 9.200 tỷ đồng năm 2026, tăng 30% so với 2025

Năm 2026, Ban lãnh đạo công ty cho biết Điện Máy Xanh vẫn đóng vai trò là trụ cột quan trọng, dự kiến đóng góp khoảng 65% doanh thu và hơn 80% lợi nhuận cho MWG.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Theo đó, MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần 2026 đạt 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.200 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 18% và 30% so với cùng kỳ.

Về mảng bán lẻ sản phẩm công nghệ & điện máy – Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vận hành chuỗi thegioididong.com, Topzone, Điện Máy Xanh, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh.

Năm 2026, Ban lãnh đạo công ty cho biết Điện Máy xanh vẫn đóng vai trò là trụ cột quan trọng, dự kiến đóng góp khoảng 65% doanh thu và hơn 80% lợi nhuận cho MWG.

Điện Máy Xanh đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực 15% về doanh thu và 20% về lợi nhuận so với 2025, tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại – điện máy tại Việt Nam với mô hình kinh doanh thành công đã được kiểm chứng trong 20 năm hoạt động.

Về Mảng bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng – chuỗi Bách Hóa Xanh: Năm 2026, Bách Hóa Xanh dự kiến đóng góp khoảng 30% doanh thu và gần 20% lợi nhuận cho MWG.

Theo ban lãnh đạo công ty, sau giai đoạn nghiên cứu phát triển và đầu tư, Bách Hóa Xanh bước vào giai đoạn đóng góp lợi nhuận đáng kể cho MWG từ năm 2025 trở đi.

Công ty xác định các trọng tâm chiến lược cho năm 2026 gồm: hướng đến tăng trưởng doanh thu trên 20%, tiếp tục gia tăng thị phần và cải thiện lợi nhuận. Động lực đến từ việc tối ưu doanh thu cửa hàng cũ , song song với nỗ lực mở thêm khoảng 1.000 cửa hàng tại cả các vùng hiện hữu và các tỉnh thành mới; nâng cấp trải nghiệm mua sắm trên kênh online đơn giản, thuận tiện phục vụ nhu cầu “đi chợ” hiện đại, tiết kiệm thời gian cho khách hàng...

Cuối cùng là việc hoàn thành kết quả kinh doanh năm 2026 là bước tiến quan trọng trong lộ trình IPO/niêm yết và hiện thực hóa tầm nhìn doanh thu 10 tỷ USD của Bách Hóa Xanh.

Về mảng bán lẻ dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe – chuỗi nhà thuốc An Khang: An Khang dự kiến mở mới khoảng 100 nhà thuốc, đặt mục tiêu tăng trưởng 30% về doanh thu và bắt đầu đóng góp lợi nhuận cho MWG trong năm 2026.

Về mảng bán lẻ sản phẩm mẹ & bé – chuỗi Avakids: Ban lãnh đạo công ty cho rằng với khả năng sinh lời ổn định đã được chứng minh xuyên suốt năm 2025, Avakids bước vào năm 2026 với mục tiêu tiếp tục tăng trưởng 20% về doanh thu và 30% về lợi nhuận. Dự kiến doanh thu từ online có thể chiếm hơn 60% tổng doanh thu của chuỗi. Các cửa hàng vẫn đóng vai trò là điểm trưng bày hàng hóa, xây dựng thương hiệu và bán hàng offline.

Được biết, MWG ghi nhận doanh thu tháng 11/2025 đạt 14 nghìn tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ, -6% so với tháng trước), nâng tổng doanh thu 11 tháng đầu năm 2025 lên 142 nghìn tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ).

Qua đó, SSI Research cho biết đà tăng trưởng doanh thu trong 11 tháng năm 2025 phù hợp với kỳ vọng cả năm. Ngoài ra, SSI Research giữ nguyên dự báo doanh thu năm 2025 – 2026 sẽ lần lượt đạt 153 nghìn tỷ đồng (+14% so với cùng kỳ) và 180 nghìn tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ), lợi nhuận ròng dự kiến đạt 6,7 nghìn tỷ đồng (+81% so với cùng kỳ) và 8,0 nghìn tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ).

SSI Research duy trì khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu MWG, với giá mục tiêu 12 tháng là 97.700 đồng/cổ phiếu, nhờ điều kiện thuận lợi cho chuỗi bách hóa khi các hộ kinh doanh nhỏ lẻ chuyển từ hình thức thuế khoán sang thuế trên doanh thu.

Chốt phiên ngày 30/1, giá cổ phiếu MWG tăng 3,80% lên 92.900 đồng/cổ phiếu.