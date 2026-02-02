MWG dự kiến lãi 9.200 tỷ đồng năm 2026, tăng 30% so với 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 02/02/2026
Hà Anh
02/02/2026, 07:40
Năm 2026, Ban lãnh đạo công ty cho biết Điện Máy Xanh vẫn đóng vai trò là trụ cột quan trọng, dự kiến đóng góp khoảng 65% doanh thu và hơn 80% lợi nhuận cho MWG.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.
Theo đó, MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần 2026 đạt 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.200 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 18% và 30% so với cùng kỳ.
Về mảng bán lẻ sản phẩm công nghệ & điện máy – Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vận hành chuỗi thegioididong.com, Topzone, Điện Máy Xanh, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh.
Năm 2026, Ban lãnh đạo công ty cho biết Điện Máy xanh vẫn đóng vai trò là trụ cột quan trọng, dự kiến đóng góp khoảng 65% doanh thu và hơn 80% lợi nhuận cho MWG.
Điện Máy Xanh đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực 15% về doanh thu và 20% về lợi nhuận so với 2025, tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại – điện máy tại Việt Nam với mô hình kinh doanh thành công đã được kiểm chứng trong 20 năm hoạt động.
Về Mảng bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng – chuỗi Bách Hóa Xanh: Năm 2026, Bách Hóa Xanh dự kiến đóng góp khoảng 30% doanh thu và gần 20% lợi nhuận cho MWG.
Theo ban lãnh đạo công ty, sau giai đoạn nghiên cứu phát triển và đầu tư, Bách Hóa Xanh bước vào giai đoạn đóng góp lợi nhuận đáng kể cho MWG từ năm 2025 trở đi.
Công ty xác định các trọng tâm chiến lược cho năm 2026 gồm: hướng đến tăng trưởng doanh thu trên 20%, tiếp tục gia tăng thị phần và cải thiện lợi nhuận. Động lực đến từ việc tối ưu doanh thu cửa hàng cũ , song song với nỗ lực mở thêm khoảng 1.000 cửa hàng tại cả các vùng hiện hữu và các tỉnh thành mới; nâng cấp trải nghiệm mua sắm trên kênh online đơn giản, thuận tiện phục vụ nhu cầu “đi chợ” hiện đại, tiết kiệm thời gian cho khách hàng...
Cuối cùng là việc hoàn thành kết quả kinh doanh năm 2026 là bước tiến quan trọng trong lộ trình IPO/niêm yết và hiện thực hóa tầm nhìn doanh thu 10 tỷ USD của Bách Hóa Xanh.
Về mảng bán lẻ dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe – chuỗi nhà thuốc An Khang: An Khang dự kiến mở mới khoảng 100 nhà thuốc, đặt mục tiêu tăng trưởng 30% về doanh thu và bắt đầu đóng góp lợi nhuận cho MWG trong năm 2026.
Về mảng bán lẻ sản phẩm mẹ & bé – chuỗi Avakids: Ban lãnh đạo công ty cho rằng với khả năng sinh lời ổn định đã được chứng minh xuyên suốt năm 2025, Avakids bước vào năm 2026 với mục tiêu tiếp tục tăng trưởng 20% về doanh thu và 30% về lợi nhuận. Dự kiến doanh thu từ online có thể chiếm hơn 60% tổng doanh thu của chuỗi. Các cửa hàng vẫn đóng vai trò là điểm trưng bày hàng hóa, xây dựng thương hiệu và bán hàng offline.
Được biết, MWG ghi nhận doanh thu tháng 11/2025 đạt 14 nghìn tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ, -6% so với tháng trước), nâng tổng doanh thu 11 tháng đầu năm 2025 lên 142 nghìn tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ).
Qua đó, SSI Research cho biết đà tăng trưởng doanh thu trong 11 tháng năm 2025 phù hợp với kỳ vọng cả năm. Ngoài ra, SSI Research giữ nguyên dự báo doanh thu năm 2025 – 2026 sẽ lần lượt đạt 153 nghìn tỷ đồng (+14% so với cùng kỳ) và 180 nghìn tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ), lợi nhuận ròng dự kiến đạt 6,7 nghìn tỷ đồng (+81% so với cùng kỳ) và 8,0 nghìn tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ).
SSI Research duy trì khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu MWG, với giá mục tiêu 12 tháng là 97.700 đồng/cổ phiếu, nhờ điều kiện thuận lợi cho chuỗi bách hóa khi các hộ kinh doanh nhỏ lẻ chuyển từ hình thức thuế khoán sang thuế trên doanh thu.
Chốt phiên ngày 30/1, giá cổ phiếu MWG tăng 3,80% lên 92.900 đồng/cổ phiếu.
Mức giá chào sàn HOSE của HPA là 41.900 đồng/cổ phiếu bằng đúng với mức giá IPO, HPA dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới. Giai đoạn 2026-2030, công ty dự kiến duy trì mức cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cổ phiếu/năm, tương ứng suất cổ tức khoảng 7,2%/năm.
Ngày 30/12/2025, TMT đã thông qua giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư trạm sạc Việt Nam với giá trị dự kiến là 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, do thời điểm phát sinh Nghị quyết rơi vào gia đoạn cao điểm cuối năm, khối lượng công việc phát sinh nhiều nên cán bộ phụ trách của công ty đã sơ xuất chậm công bố thông tin theo quy định.
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (mã DIG-HOSE) vừa công bố kết quả mua lại trước hạn.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJC-UPCoM).
Năm 2025, thị trường lợn hơi đã trải qua những biến động mạnh mẽ do nhiều yếu tố bất lợi, từ thời tiết cực đoan, bão lũ đến dịch bệnh phức tạp trên đàn gia súc, gia cầm tại nhiều địa phương. Những yếu tố này đã tạo ra một biên độ biến động giá hiếm gặp, gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: