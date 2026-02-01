SJC bị hủy tư cách công ty đại chúng, rời sàn UPCoM

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán thông báo hủy tư cách đại chúng của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - Tầng 4 tòa nhà CT1 Văn Khê, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật là ông Tạ Văn Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101426757 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 24/11/2003, thay đổi lần thứ 14 ngày 12/10/2024.

SJC chính thức giao dịch trên HNX từ ngày 21/11/2007, trước khi bị hủy niêm yết vào ngày 24/06/2021 và chuyển sang UPCoM từ ngày 02/07/2021 với giá tham chiếu 1.400 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ phiếu này nhanh chóng bị vào diện hạn chế giao dịch từ tháng 5/2023 do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin và bị đình chỉ giao dịch hoàn toàn từ ngày 03/06/2024.

Được biết, ngày 4/11/2025, VKSND TP Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng để truy tố bị can Vũ Thị Thúy (1981; trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) cùng các đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, bà Thúy có hành vi đưa thông tin sai sự thật và Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân. Sau đó, sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn vi phạm Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị bắt giữ, bà Vũ Thị Thúy là Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam, đồng thời giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc CTCP Sông Đà 1.01 (SJC); Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Sông Đà Invest; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nam Nhật Khang.

Đáng chú ý là trước khi bị tạm giữ, bà Thúy và Công ty Sông Đà Nhật Nam đã hoàn tất thoái vốn khỏi Công ty Sông Đà 1.01.

Mới nhất vào ngày 29/1 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố quyết định xử phạt ông Phạm Khánh Phương - thành viên HĐQT SJC với mức phạt 100 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm g khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: ngày 16/6/2023, ông Phạm Khánh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị SJC đã bán 901.520 cổ phiếu SJC (tương ứng 9.015.200.000 đồng tính theo mệnh giá) nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SJC, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang (Tp.HCM) bị phạt 250 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐCP) do có hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Đầu tư Nam Nhật Khang là cổ đông lớn của SJC thực hiện giao dịch mua 881.600 cổ phiếu SJC vào ngày 31/3/2023, nâng tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan (ông Nguyễn Văn Đức và ông Phạm Khánh Phương) từ 1.822.396 cổ phiếu, chiếm 26,28%) lên 2.703.996 cổ phiếu, chiếm 39% nhưng không đăng ký chào mua công khai với Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước. Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm: buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật, quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

Buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, Đầu tư Nam Nhật Khang còn bị phạt tiếp 50 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: công ty, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Khánh Phương và ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã bán 60.000 cổ phiếu SJC (tương ứng 600.000.000 đồng theo mệnh giá) vào ngày 28/7/2023 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.