Thứ Năm, 06/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Định vị tọa độ “dịch chuyển để sống tốt hơn” cho gia đình trẻ

Khánh Huyền

06/11/2025, 14:00

Giữa làn sóng dịch chuyển ra đô thị vệ tinh, khu Tây TPHCM nổi lên như điểm đến cân bằng giữa khả năng chi trả và phong cách sống “resort living” mà thế hệ an cư mới – nhóm khách hàng trẻ năng động đang tìm kiếm.

Báo cáo tiêu điểm thị trường bất động sản của Savills TP.HCM cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2025, căn hộ có giá dưới 3 tỷ đồng chỉ chiếm 9% giao dịch tại TP.HCM nhưng chiếm hơn 60% tại các tỉnh lân cận. Sự khan hiếm nhà ở vừa túi tiền khiến người mua chuyển hướng tỉnh giáp ranh, nổi bật là Tây Ninh - Long An cũ, khu vực giá căn hộ dao động trong khoảng 30-40 triệu đồng/m2.

ĐỔI BÁN KÍNH - ĐỔI CHẤT LƯỢNG SỐNG

Nhóm khách hàng trong độ tuổi 30 - 40 đang là một trong những nhân tố chủ lực dẫn dắt biến chuyển của thị trường bất động sản - đã bắt đầu “đổi bán kính” trong lựa chọn an cư để tái thiết lập không gian cho chuẩn sống mới.

Trong các hướng dịch chuyển, tại phía Đông TP.HCM, Thủ Đức là khu vực có hạ tầng phát triển bậc nhất, nhưng mặt bằng giá lại cao vượt ngưỡng, chạm mức 130-145 triệu đồng/m2 (theo báo cáo quý 1/2025 của Avison Young Việt Nam). Còn tại Bình Dương cũ, tỉnh vệ tinh phía Bắc TP.HCM dù có mặt bằng giá tốt nhưng kết nối trung tâm vẫn hạn chế, bởi tuyến huyết mạch như QL13 hay Mỹ Phước-Tân Vạn thường xuyên ùn tắc.

Trong khi đó, hướng Nam có Nhà Bè với lợi thế quỹ đất ven sông lớn (rạch Đĩa, rạch Tôm, sông Soài Rạp), phù hợp xu hướng “ly tâm để sống xanh” của gia đình trẻ. Tuy nhiên, hệ thống tiện ích quy mô hạn chế.

Các đại đô thị tích hợp đưa Long An cũ thành vùng động lực phát triển đô thị vệ tinh phía Tây TP.HCM.
Các đại đô thị tích hợp đưa Long An cũ thành vùng động lực phát triển đô thị vệ tinh phía Tây TP.HCM.

So với các khu vực khác, khu Tây TP.HCM, đặc biệt là Tây Ninh (Long An cũ), đang nổi lên như điểm đến hội tụ mọi lợi thế. Tây Ninh đang đón sóng hạ tầng với loạt dự án lớn như Cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3, Vành Đai 4, Tỉnh lộ 827E… giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến lõi đô thị, đồng thời mở ra hành lang kinh tế nối trực tiếp đến khu Đông TP.HCM và miền Tây Nam Bộ.

Hơn thế, khu vực này sở hữu quỹ đất rộng với hệ sinh thái sông Vàm Cỏ Đông, cùng các đại đô thị tích hợp với không gian xanh và tiện nghi - điều mà dân văn phòng trẻ thành thị ngày càng coi trọng.

SOLARIA RISE - ĐIỂM SÁNG TẠI KHU TÂY TP.HCM

Giữa bức tranh đô thị đang rộng mở về các vùng vệ tinh, Waterpoint 355ha là đại đô thị tích hợp quy mô lớn và bài bản nhất khu Tây TP.HCM. Tọa lạc tâm điểm cửa ngõ phía Tây Sài Gòn, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4, dự án chỉ cách trung tâm TP.HCM hơn 40 phút di chuyển. Hệ thống xe bus liên vùng kết nối giữa khu đô thị và TP.HCM cũng đã đi vào vận hành, mở ra lựa chọn mới cho nhóm tri thức trẻ làm việc linh hoạt hoặc hybrid.

Nằm tại trung tâm đại đô thị Waterpoint, liền kề Công viên trung tâm 25ha, ôm trọn vịnh nước ngọt 8,6ha, phân khu Solaria Rise mang đến tầm nhìn hiếm có: cảnh quan xanh mướt ban ngày và mặt nước lấp lánh về đêm. Từ ưu thế vị trí, cảm hứng “resort living” được nhà kiến tạo đưa vào từng đường nét thiết kế. Mỗi căn hộ đều sở hữu thiết kế mở, ban công thoáng rộng để đón trọn gió trời và ánh sáng. Từng mét vuông không gian được tính toán kỹ lưỡng để tối ưu công năng, góp phần nuôi dưỡng cảm xúc và tái tạo năng lượng sống cho thế hệ đang kiến tạo lối sống mới.

Thiết kế ban công thoáng rộng, đón trọn ánh sáng và gió trời tại Solaria Rise.
Thiết kế ban công thoáng rộng, đón trọn ánh sáng và gió trời tại Solaria Rise.

Bước ra khỏi căn hộ, cư dân tiếp cận chuỗi tiện ích nội khu với hồ bơi trung tâm giữa khu vườn nhiệt đới, phòng gym, yoga, xông hơi và không gian làm việc linh hoạt. Chỉ trong vài phút tản bộ hoặc đạp xe, cư dân có thể trải nghiệm hệ tiện ích đã hiện hữu tại đại đô thị tích hợp Waterpoint như trường song ngữ quốc tế, phòng khám đa khoa, tổ hợp thể thao - sự kiện 3,1ha, vịnh cảng nước ngọt 8,6ha, bến du thuyền... Hệ thống trục cảnh quan xanh và không gian ven sông mở ra trải nghiệm “resort living” hiếm có, kéo gần mọi nhu cầu sống từ học tập, làm việc đến thư giãn trong bán kính vài bước chân.

Tiện ích nội khu được bố trí ngay dưới chân các tòa tháp.
Tiện ích nội khu được bố trí ngay dưới chân các tòa tháp.

Trên diện tích hơn 3ha với gần 700 sản phẩm, Solaria Rise mang đến đa dạng lựa chọn, từ studio đến căn hộ 1-2-3 phòng ngủ, căn hộ 2 tầng tích hợp ở và kinh doanh.

Với mức giá chỉ từ 1,39 tỷ đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ chuẩn “resort living” giữa trung tâm đại đô thị Waterpoint. Đặc biệt, người mua chỉ cần thanh toán 5% để ký hợp đồng mua bán, phần còn lại được chia nhỏ thành nhiều đợt đến khi nhận nhà cuối năm 2027. Trong trường hợp sử dụng gói vay, khách hàng được vay lên đến 65% giá trị căn hộ, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất tối đa 27 tháng. Giải pháp này giúp người mua chủ động kế hoạch tài chính, an tâm an cư. Đây cũng là yếu tố giúp Solaria Rise thu hút dân văn phòng trẻ, chuyên gia, lực lượng lao động tri thức cao về sinh sống, làm việc.

Giữa bức tranh “relocation” của thế hệ an cư mới, Waterpoint nói chung và Solaria Rise nói riêng đang trở thành tọa độ mới cho phong cách sống thông minh - bền vững - cân bằng: Gần đủ để kết nối, xa đủ để tận hưởng và đủ đầy để trải nghiệm.

Sự kiện Khách hàng Solaria Rise – Chất sống Resort giữa lòng Waterpoint

Thời gian: 09h00 – 17h00 | 15/11/2025

Địa điểm: Sales Gallery, Waterpoint, Bến Lức – Tây Ninh

Khám phá không gian sống năng động, tham gia “Lễ hội Bia” cực chill, trải nghiệm thuyền điện – xe ngựa – chụp ảnh Kimono và hàng loạt hoạt động giải trí hấp dẫn. Nhận quà trải nghiệm & ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách tham dự!

Thông tin chi tiết: Hotline 0981 39 33 22 / Website: waterpoint.com.vn / Fanpage: facebook.com/waterpoint.com.vn

Từ khóa:

Solaria Rise Waterpoint

Đọc thêm

Cổ đông sáng lập thông báo về việc tái cấu trúc sở hữu và định hướng phát triển thương hiệu Ecopark

Cổ đông sáng lập thông báo về việc tái cấu trúc sở hữu và định hướng phát triển thương hiệu Ecopark

Ngày 6/11, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB (cổ đông sáng lập và giữ cổ phần lớn nhất của Tập đoàn Ecopark) thông báo quyết định quan trọng liên quan đến việc tái cấu trúc sở hữu và định hướng phát triển thương hiệu Ecopark.

Hà Nội đẩy mạnh giải tỏa “chợ cóc”, “chợ tạm” trong giai đoạn 2025–2026

Hà Nội đẩy mạnh giải tỏa “chợ cóc”, “chợ tạm” trong giai đoạn 2025–2026

Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo quyết liệt việc xử lý dứt điểm tình trạng “chợ cóc”, “chợ tạm” và các điểm kinh doanh tự phát nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và mỹ quan thành phố. Theo lộ trình, toàn bộ 175 điểm nhỏ lẻ sẽ được giải tỏa trong năm 2025, các điểm quy mô lớn hơn hoàn thành vào giữa năm 2026…

Từ Mỹ, Singapore đến Việt Nam: Khi biệt thự có tầng hầm trở thành “kho báu chìm”

Từ Mỹ, Singapore đến Việt Nam: Khi biệt thự có tầng hầm trở thành “kho báu chìm”

Nhiều ngôi nhà được xây dựng để gây ấn tượng, số khác lại đơn thuần để chở che. Song, bất cứ ngôi nhà nào tồn tại cũng mang một nét đặc trưng và phong cách sống riêng của gia chủ. Hiện nay hầu hết các gia đình giàu có, thuộc giới trung và thượng lưu lại tìm đến một chỗ ở tiện nghi, nơi có tầng hầm trải nghiệm là điểm nhấn.

3 hình mẫu cư dân lý tưởng của Setia Edenia: Người trẻ bản lĩnh, gia đình hiện đại, nhà đầu tư có gu

3 hình mẫu cư dân lý tưởng của Setia Edenia: Người trẻ bản lĩnh, gia đình hiện đại, nhà đầu tư có gu

Trong dòng chảy không ngừng của các đô thị thịnh vượng, nhu cầu ăn ở đơn thuần đã dần nhường chỗ cho khát vọng khẳng định vị thế xã hội. “Nhà” từ đó trở thành tấm gương phản chiếu gu thẩm mỹ và hệ giá trị sống của từng nhóm cư dân. Đặc biệt với tầng lớp thành đạt, ngoài diện tích hay vị trí, họ còn đo lường mức độ tương hợp giữa không gian sống và triết lý cá nhân.

Bộ Xây dựng trả lời cử tri về việc kiểm soát giá đất, nhà ở và dịch vụ thiết yếu

Bộ Xây dựng trả lời cử tri về việc kiểm soát giá đất, nhà ở và dịch vụ thiết yếu

Tiếp nhận ý kiến của cử tri về việc cần kiểm soát giá đất, giá nhà ở và các dịch vụ sinh hoạt thiết yếu, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời, nêu rõ thực trạng biến động của thị trường bất động sản trong thời gian qua, đồng thời cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dòng tiền rút lui, cổ phiếu giảm mạnh, thanh khoản cạn kiệt

Chứng khoán

2

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tiêu điểm

3

Bệnh viện tiếp nhận nhiều ca biến chứng sau tiêm thẩm mỹ

Sức khỏe

4

Hà Nội vượt "KPI" giải quyết việc làm năm 2025

Dân sinh

5

Hà Nội đẩy mạnh giải tỏa “chợ cóc”, “chợ tạm” trong giai đoạn 2025–2026

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy