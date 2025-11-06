Định vị tọa độ “dịch chuyển để sống tốt hơn” cho gia đình trẻ

Giữa làn sóng dịch chuyển ra đô thị vệ tinh, khu Tây TPHCM nổi lên như điểm đến cân bằng giữa khả năng chi trả và phong cách sống “resort living” mà thế hệ an cư mới – nhóm khách hàng trẻ năng động đang tìm kiếm.

Báo cáo tiêu điểm thị trường bất động sản của Savills TP.HCM cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2025, căn hộ có giá dưới 3 tỷ đồng chỉ chiếm 9% giao dịch tại TP.HCM nhưng chiếm hơn 60% tại các tỉnh lân cận. Sự khan hiếm nhà ở vừa túi tiền khiến người mua chuyển hướng tỉnh giáp ranh, nổi bật là Tây Ninh - Long An cũ, khu vực giá căn hộ dao động trong khoảng 30-40 triệu đồng/m2.

ĐỔI BÁN KÍNH - ĐỔI CHẤT LƯỢNG SỐNG

Nhóm khách hàng trong độ tuổi 30 - 40 đang là một trong những nhân tố chủ lực dẫn dắt biến chuyển của thị trường bất động sản - đã bắt đầu “đổi bán kính” trong lựa chọn an cư để tái thiết lập không gian cho chuẩn sống mới.

Trong các hướng dịch chuyển, tại phía Đông TP.HCM, Thủ Đức là khu vực có hạ tầng phát triển bậc nhất, nhưng mặt bằng giá lại cao vượt ngưỡng, chạm mức 130-145 triệu đồng/m2 (theo báo cáo quý 1/2025 của Avison Young Việt Nam). Còn tại Bình Dương cũ, tỉnh vệ tinh phía Bắc TP.HCM dù có mặt bằng giá tốt nhưng kết nối trung tâm vẫn hạn chế, bởi tuyến huyết mạch như QL13 hay Mỹ Phước-Tân Vạn thường xuyên ùn tắc.

Trong khi đó, hướng Nam có Nhà Bè với lợi thế quỹ đất ven sông lớn (rạch Đĩa, rạch Tôm, sông Soài Rạp), phù hợp xu hướng “ly tâm để sống xanh” của gia đình trẻ. Tuy nhiên, hệ thống tiện ích quy mô hạn chế.

Các đại đô thị tích hợp đưa Long An cũ thành vùng động lực phát triển đô thị vệ tinh phía Tây TP.HCM.

So với các khu vực khác, khu Tây TP.HCM, đặc biệt là Tây Ninh (Long An cũ), đang nổi lên như điểm đến hội tụ mọi lợi thế. Tây Ninh đang đón sóng hạ tầng với loạt dự án lớn như Cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3, Vành Đai 4, Tỉnh lộ 827E… giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến lõi đô thị, đồng thời mở ra hành lang kinh tế nối trực tiếp đến khu Đông TP.HCM và miền Tây Nam Bộ.

Hơn thế, khu vực này sở hữu quỹ đất rộng với hệ sinh thái sông Vàm Cỏ Đông, cùng các đại đô thị tích hợp với không gian xanh và tiện nghi - điều mà dân văn phòng trẻ thành thị ngày càng coi trọng.

SOLARIA RISE - ĐIỂM SÁNG TẠI KHU TÂY TP.HCM

Giữa bức tranh đô thị đang rộng mở về các vùng vệ tinh, Waterpoint 355ha là đại đô thị tích hợp quy mô lớn và bài bản nhất khu Tây TP.HCM. Tọa lạc tâm điểm cửa ngõ phía Tây Sài Gòn, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4, dự án chỉ cách trung tâm TP.HCM hơn 40 phút di chuyển. Hệ thống xe bus liên vùng kết nối giữa khu đô thị và TP.HCM cũng đã đi vào vận hành, mở ra lựa chọn mới cho nhóm tri thức trẻ làm việc linh hoạt hoặc hybrid.

Nằm tại trung tâm đại đô thị Waterpoint, liền kề Công viên trung tâm 25ha, ôm trọn vịnh nước ngọt 8,6ha, phân khu Solaria Rise mang đến tầm nhìn hiếm có: cảnh quan xanh mướt ban ngày và mặt nước lấp lánh về đêm. Từ ưu thế vị trí, cảm hứng “resort living” được nhà kiến tạo đưa vào từng đường nét thiết kế. Mỗi căn hộ đều sở hữu thiết kế mở, ban công thoáng rộng để đón trọn gió trời và ánh sáng. Từng mét vuông không gian được tính toán kỹ lưỡng để tối ưu công năng, góp phần nuôi dưỡng cảm xúc và tái tạo năng lượng sống cho thế hệ đang kiến tạo lối sống mới.

Thiết kế ban công thoáng rộng, đón trọn ánh sáng và gió trời tại Solaria Rise.

Bước ra khỏi căn hộ, cư dân tiếp cận chuỗi tiện ích nội khu với hồ bơi trung tâm giữa khu vườn nhiệt đới, phòng gym, yoga, xông hơi và không gian làm việc linh hoạt. Chỉ trong vài phút tản bộ hoặc đạp xe, cư dân có thể trải nghiệm hệ tiện ích đã hiện hữu tại đại đô thị tích hợp Waterpoint như trường song ngữ quốc tế, phòng khám đa khoa, tổ hợp thể thao - sự kiện 3,1ha, vịnh cảng nước ngọt 8,6ha, bến du thuyền... Hệ thống trục cảnh quan xanh và không gian ven sông mở ra trải nghiệm “resort living” hiếm có, kéo gần mọi nhu cầu sống từ học tập, làm việc đến thư giãn trong bán kính vài bước chân.

Tiện ích nội khu được bố trí ngay dưới chân các tòa tháp.

Trên diện tích hơn 3ha với gần 700 sản phẩm, Solaria Rise mang đến đa dạng lựa chọn, từ studio đến căn hộ 1-2-3 phòng ngủ, căn hộ 2 tầng tích hợp ở và kinh doanh.

Với mức giá chỉ từ 1,39 tỷ đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ chuẩn “resort living” giữa trung tâm đại đô thị Waterpoint. Đặc biệt, người mua chỉ cần thanh toán 5% để ký hợp đồng mua bán, phần còn lại được chia nhỏ thành nhiều đợt đến khi nhận nhà cuối năm 2027. Trong trường hợp sử dụng gói vay, khách hàng được vay lên đến 65% giá trị căn hộ, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất tối đa 27 tháng. Giải pháp này giúp người mua chủ động kế hoạch tài chính, an tâm an cư. Đây cũng là yếu tố giúp Solaria Rise thu hút dân văn phòng trẻ, chuyên gia, lực lượng lao động tri thức cao về sinh sống, làm việc.

Giữa bức tranh “relocation” của thế hệ an cư mới, Waterpoint nói chung và Solaria Rise nói riêng đang trở thành tọa độ mới cho phong cách sống thông minh - bền vững - cân bằng: Gần đủ để kết nối, xa đủ để tận hưởng và đủ đầy để trải nghiệm.

